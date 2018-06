Miranda cuestionó a la jueza Barrionuevo por el cierre de la causa

El ex legislador lamentó que la magistrada “no haya profundizado en la investigación” y adelantó que revisará los expedientes de las compras secretas “ya que nadie lo quiere hacer”. Advirtió sobre la posibilidad de recurrir a la justicia federal y sembró sospechas sobre el patrimonio del ex secretario de Seguridad Ezequiel Murray. Además, dio a conocer la decisión de presentar un proyecto a la Legislatura provincial para la compra de un escáner, a fin de que se incluya en el presupuesto 2019.

Río Grande.- El ex legislador Horacio Miranda cuestionó la decisión de la jueza Cristina Barrionuevo de desestimar su denuncia por las compras secretas de la Secretaría de Seguridad durante la gestión de Ezequiel Murray.

Por Radio Provincia, sostuvo que “la jueza no encontró delito alguno basándose en el informe emitido por el Tribunal de Cuentas. No tengo toda la información y estoy tratando de conseguir los fundamentos, pero la jueza lo dijo en su sentencia: ella se basó en lo que dijo el Tribunal de Cuentas y lo que hay que analizar acá es si el Tribunal de Cuentas actuó como corresponde, porque si no fue así, tampoco lo hizo la jueza”.

“La jueza tiene su jurisdicción y amplias facultades para investigar, librar un allanamiento, requerir documentación. Hubiera pedido las cuentas bancarias del ex secretario Murray, hubiera hecho un requerimiento de cómo evolucionó su patrimonio, ver cuántos departamentos tiene en Buenos Aires, cuáles son sus vehículos, qué dinero le ingresa, con cuánto dinero entró a la función pública y con cuánto lo echaron. Hubiera arrancado por ahí, e investigado del fondo de la cuestión, y ver para qué fue destinado el dinero. El ex secretario Murray dijo que usaron parte de ese dinero para comprar unas camionetas que terminaron en la comisaría cuarta de la margen sur, y si va por la vía de la compra secreta, lo que está evitando es la licitación pública, que escapa del control de la sociedad. Queda en manos de tres miembros del Tribunal de Cuentas severamente sospechados por la sociedad, porque yo tengo severas sospechas sobre el desempeño del Tribunal”, subrayó.

Expuso que “las revisiones de los expedientes son aleatorias, por muestreo, y no sabemos cuál es el criterio. No revisar la compra directa de 17 camionetas es una tomada de pelo y lamento que la jueza, por quien tengo un gran respeto, no haya profundizado la investigación, porque acá había que ir al hueso y no quedarse en la formalidad”.

Recordó que “los constituyentes pusieron la prohibición de gastos reservados y años después nos encontramos con un festival de compras en secreto. Esto lo tenía que investigar la jueza y el fiscal hacer el requerimiento de que se investigue. Como sociedad tenemos el derecho de saber en qué se gasta el dinero público, porque es plata de todos nosotros”.

“Yo voy a seguir con este tema y no me voy a quedar en mi casa sentado. Hay muchos temas más por revisar de la Secretaría de Seguridad. Julio Del Val se fue porque no quería quedar pegado con todo esto”, dijo del ex vocal del Tribunal de Cuentas.

“No se puede mentir todo el tiempo y, a la corta o a la larga, alguien va a meter sus narices y va a revisar la documentación. Alguno se va a dedicar y controlar este tipo de documentación, y yo voy a revisar más las compras de la Secretaría de Seguridad, me voy a poner a revisar los expedientes, ya que el resto no lo quiere hacer. Además tenemos la posibilidad de recurrir a la justicia federal, porque el lavado de activos proveniente de lo ilícito lo investiga el ámbito federal. Si tenemos que recurrir al ámbito federal, lo haremos, porque la justicia provincial puede manejar algunas cositas, pero no va a manejar todo durante todo el tiempo”, sentenció.

Escáner móvil

Por otra parte, dio a conocer la iniciativa que presentará ante la Legislatura para la compra de un escáner móvil. Prevé concretar una reunión con la comisión de seguridad, para “dar la explicación técnica y lograr que la compra se incluya en el presupuesto 2019. Si hay interés de todos y voluntad política, las cosas salen. Puede ser este proyecto o uno alternativo”, planteó.

Explicó que se trata de “un sistema de rayos X operado por las fuerzas de seguridad para el escaneo de vehículos livianos, camionetas, camiones, acoplados. El sistema va montado sobre un camión liviano y puede tomar imágenes casi fotográficas a través del escaneo, que permiten detectar si hay sustancias vegetales, orgánicas y drogas. Es un sistema moderno que se utiliza en distintos lugares del mundo. La provincia de Buenos Aires adquirió dos de estos móviles que ya están operando. Yo propongo este sistema porque se puede desplazar a distintos lugares de la ruta nacional, se puede ubicar fuera del puerto, en San Sebastián, se pueden hacer controles en las ciudades cuando se hace la alcoholemia, por ejemplo”, dijo.

“Los fiscales dicen que no hay controles, las fuerzas policiales dicen que depende de Nación y, si vamos a controlar el narcotráfico, tenemos que actuar como se debe, comprando los escáneres para hacer un barrido permanente de la isla. Con esto se bajaría drásticamente el ingreso de drogas a la provincia”, concluyó.