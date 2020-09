Ministerio de Trabajo recibió más de 3.200 denuncias desde el inicio de la pandemia

Se debe a incumplimientos de distintos tipo, que van desde despidos a reducciones salariales, precarización laboral, trabajo no registrado, no cumplimiento de protocolos sanitarios en la industria y el comercio minorista, señaló Marcelo Romero. Elevará el nuevo informe estadístico a la Legislatura y a los medios de comunicación.

Río Grande.- El ministro de Trabajo, Marcelo Romero, actualizó los datos sobre las denuncias recibidas en el área a su cargo desde el inicio de la pandemia, y dijo que se agregaron mil denuncias más luego de la difusión del último informe.

Por Radio Universidad 93.5, explicó que en este nuevo informe se hace un corte al mes de agosto y “plantea mil denuncias más, así que estamos llegando a las 3.200 denuncias, por despidos, reducciones salariales, precarización laboral, trabajo no registrado, no cumplimiento de protocolos sanitarios en la industria y el comercio minorista. Son los hechos más importantes que estamos teniendo y sacaremos a la luz el informe, que se va a remitir también a la Legislatura. Son 3.200 denuncias desde el 16 de marzo, que no significa que sean 3.200 trabajadores. Pueden ser más porque algunas están hechas por las entidades gremiales y eso multiplica los trabajadores relacionados con estas denuncias”.

Aprovechó la oportunidad para saludar a los trabajadores metalúrgicos, dado que ayer se celebró su día. “Deben ser alrededor de 4.000 metalúrgicos en Rio Grande y unos 3.000 en Ushuaia, que día a día hacen productos de calidad internacional y ponen el nombre de la provincia en todos los mercados nacionales e internacionales. Ojalá volvamos a los 5 mil millones de dólares que se exportaban hace 10 ó 15 años atrás, en la época gloriosa de la 19640 y del parque industrial de la provincia en materia de electrónica”, deseó.

Consultado sobre los conflictos gremiales, se refirió a los registrados en los últimos 15 días. “Hubo conflictos primero en BGH, con medidas cada dos horas de la UOM, que llevaron a la empresa a solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo de Nación y el dictado de la conciliación obligatoria. Esto se dio por un plazo de 15 días. Luego hubo un conflicto en IATEC, del grupo Mirgor, con un bloqueo de la salida de los camiones. La empresa hizo presentaciones al Ministerio de Trabajo de Nación, aparte de una denuncia penal. También hubo una conciliación obligatoria y estamos transcurriendo los mismos plazos, pero siempre en ámbito del ministerio nacional”, aclaró.

En el sector petrolero “estamos bien, a veces hay algún tipo de manifestación pero hasta el momento sigue bien, salvo el gremio de los trabajadores jerárquicos. Se están realizando audiencias laborales, ya finalizó la conciliación obligatoria, el miércoles se hace la última reunión y estamos prontos a encontrar un punto de acuerdo en las partes”.

Respecto de los madereros, “hasta ahora no han manifestado ningún problema en las delegaciones de la provincia, y en la construcción estamos en veda, con el adelantamiento de la asistencia a los trabajadores de la UOCRA por parte del gobierno”.

“Con la OSEF estamos llevando adelante distintas audiencias laborales, que comenzaron la semana pasada. Las primeras son difíciles y se intenta acercar a las partes. Hasta ahora no hubo acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles. Lo que plantea la administración de la OSEF es un aumento salarial que no satisface a los empleados, por el tipo de aumento y por la retroactividad”, concluyó, a la espera de poder arribar a un acuerdo.