Migraciones pide que no vayan a San Sebastián porque sigue el paro

El responsable de la Oficina Nacional de Migraciones en Tierra del Fuego, Lisandro Ruiz Cardona, pidió a la gente que “no se arriesgue a ir a San Sebastián” ya que el paro aduanero en Chile sigue durante todo el fin de semana. Admitió que hay camiones parados en los dos sectores argentinos que no pueden pasar por Monte Aymond y San Sebastián.

Se complica la comunicación entre el Continente y la Isla con el paro aduanero en Chile. El titular de la Delegación de Tierra del Fuego de la Dirección Nacional de Migraciones, Lisandro Ruiz Cardona, mantiene las esperanzas en las negociaciones entre las cancillerías de ambos países y recomendó estar atento al desarrollo de los acontecimientos.

Ruiz Cardona, se refirió al paro aduanero en Chile que está afectando a las comunicaciones desde el Continente a la Isla.

Explicó que “el 23 de mayo anunciaron una medida de fuerza a las autoridades chilenas de Aduana en el que detallaron que el día 24, a partir de las 8 de la mañana, se iniciaba una medida de fuerza por tiempo indeterminado en la que no iban a permitir el paso de ningún tipo de vehículos, ni liviano ni pesado por ningún paso fronterizo de la República de Chile”.

Añadió que esta medida “se efectivizó a la hora predicha, con las demoras que generó desde ese momento y continúa con unas ventanas de atención que se habilitaron solo para los 40 vehículos que estaban a la espera y para cinco camiones que necesitaban pasar en forma urgente”.

Ruiz Cardona comentó que “el paro es por tiempo indefinido, lo que se está trabajando es mantener contactos a nivel cancillerías, negociaciones en las que tenemos esperanzas de que por lo menos se abran ventanas de atención hasta tanto se solucione el conflicto”.

Aseguró que “por el momento es la única alternativa que tenemos, hay que tener en cuenta que es un conflicto interno de la República de Chile, en la que los trabajadores, haciendo uso de su derecho de reclamo, están con tareas restringidas sin atención al público”.

Por último, el funcionario nacional recomendó a la comunidad “estar atento a las novedades que se vayan produciendo a lo largo de los días del paro –que reitero es indefinido- porque nosotros seguimos conservando las esperanzas de que apelando al buen criterio de los funcionarios de la Aduana de Chile, tengamos unas ventanas de atención al público para un paso restringido, pero un paso al fin”.

Cabe destacar que medios chilenos señalaron que el presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduanas, Marcelo Reyes, dijo sobre el paro que “hay un compromiso firmado y eso se tiene que respetar”.

“Pueden no tener voluntad pero tienen que cumplirlo (el acuerdo) y si no lo quieren respetar, bueno que nos digan y evaluamos negociar un nuevo acuerdo, pero no podemos estar bajo hechos consumados”, sostuvo el dirigente.

Reyes compartió que “tuvimos una comunicación con el Ministerio de Hacienda, donde nos pedían las peticiones para bajar el paro y que estaban disponibles para retomar la mesa de negociación. Nosotros enviamos los puntos y estamos a la espera de que el Gobierno responda”.