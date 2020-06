Metalúrgicos sin acuerdo

En el frente de todas las plantas fabriles del sector metalúrgico se instalaron las tradicionales carpas montadas por la UOM, como reflejo de la falta de acercamiento con AFARTE en el marco de las negociaciones paritarias. Hasta ayer no había acuerdo entre las partes y la posibilidad de una nueva medida cobraba más fuerza. El sector podría decretar un nuevo paro.

Ayer se desarrolló una nueva reunión paritaria, de manera virtual, entre los representantes de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica y los de la cámara empresarial AFARTE. Al cierre de esta edición no hacía acuerdo entre las partes, y la posibilidad de una nueva medida luego del paro de 24 horas realizado la semana pasada cobraba todavía más fuerza.

El último fin de semana circuló una versión relacionada con una suma no remunerativa, a cuenta de futuros aumentos, que estaría otorgando el sector empresarial. Sin embargo fuentes gremiales aseguraron que todavía no hay acuerdo alguno, porque la propuesta de los empresarios no estaría conformando las pretensiones de los metalúrgicos.

Según trascendió, de no mediar un acuerdo los metalúrgicos podrían comenzar una nueva medida de fuerza en esta misma jornada. Vale advertir que tampoco se descarta que, ante la posibilidad de una nueva medida, intervenga el Ministerio de Trabajo de la Nación decretando un periodo de conciliación obligatoria entre las partes.

Foto de archivo