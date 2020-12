Metalúrgicos repasaron la situación del sector

El secretario General de la UOM Seccional Río Grande se refirió a la situación del sector y ratificó la necesidad de resolver la prórroga del Subrégimen de Promoción Industrial, teniendo en cuenta que existen “plazos urgentes”. No expresó certeza respecto de que ese sea un anuncio en la próxima vista del presidente Alberto Fernández, aunque de darse dijo que será el fruto “del trabajo que se viene realizando” por ese tema. También habló de la situación de Ambassador, del conflicto en Mirgor, la última paritaria del sector y el impuesto a los productos importados; entre otros temas.

“Fue un año absolutamente complejo, por diferentes situaciones que no conocíamos y tuvimos la obligación de transitar; cómo el tema de esta pandemia y las condiciones que generó –primero en materia de cuarentena- con decisiones muy claras tomadas desde nuestra organización, que fueron en defensa absoluta de la salud y de las garantías para nuestros compañeros y su grupo familiar”, indicó el secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, cuando se le pidió un repaso de lo que deja 2020.

En declaraciones a Radio Provincia, el dirigente metalúrgico recordó que “el 16 de marzo, previamente a todas las resoluciones que surgieron luego tanto a nivel provincial como nacional, en Río Grande hicimos asambleas en cada uno de los establecimientos para decidir retirarnos de las plantas. En principio la resolución que tomamos en ese momento fue hasta el 31 de marzo, justamente para poder tener un mayor cuidado de la salud y tratar de lograr garantías en cada uno de los establecimientos, para retomar las actividades”, repasó.

Mencionó que luego se extendió la inactividad y se retornó a las plantas en el mes de junio “para después volver una vez más a la inactividad en julio, lo que generó distintas consecuencias, entre ellas en materia salarial”, indicó Martínez. Dijo que luego las empresas plantearon “la necesidad de recuperar producción, con la alternativa de la incorporación de un número más importante de personal. En algunos de los casos para reemplazar transitoriamente a aquellos trabajadores que integran los grupos de riesgo o para poder cubrir los puestos que en muchos de los casos son vacantes por aislamiento, así que eso hizo que creciera considerablemente la población fabril”, señaló el secretario General de los metalúrgicos riograndenses.

Conflicto en Mirgor

Después dijo que ahora se encuentran discutiendo “cómo se va a dar la continuidad de los trabajadores que están en esta situación durante los próximos meses, justamente en ese marco hay, desde el día lunes, un conflicto con presencia de trabajadores en las puertas de la planta Mirgor reclamando por su continuidad laboral, intentando definirla en un marco de mayor estabilidad teniendo en cuenta que tienen una antigüedad importante, en algunos casos de cinco años de relación laboral con distinta modalidad de contratos”, destacó.

El dirigente gremial aseguró que “estas son algunas cuestiones importantes en estos momentos, pero ha sido un año bastante complicado que nos ha obligado a vivir experiencias que no teníamos en nuestra vida laboral”, remarcó. Al ser consultado sobre la posibilidad real, en medio de la situación que describía, de que la empresa Mirgor dé respuesta favorable al reclamo, dijo que se encuentran “absolutamente convencidos de que la única alternativa que tenemos los trabajadores es el reclamo, la lucha, las medidas de acción que se puedan definir en conjunto y teniendo el compromiso de llevarlas a la práctica. Obviamente, después hay que lograr, por todas las vías posibles, que la búsqueda de ese objetivo responda a las necesidades de la gente”, señaló.

Paritaria, gravámenes a los importados y Ambassador

Igualmente subrayó que los metalúrgicos y las metalúrgicas “en el marco de este año de absoluta complejidad, hemos logrado en Río Grande alcanzar una paritaria que creemos fue –por lejos- una de las más importantes a nivel nacional con un 51% de incremento salarial y la incorporación en principio del 50%, pero con la expectativa de llegar al 80%, de los trabajadores de prestación discontinua a planta permanente, lo que ha sido un gran logro después de mucho tiempo de reclamar por esta situación”.

En otro orden, al ser consultado sobre la decisión de incrementar los gravámenes para los productos importados y la posibilidad de que tenga una incidencia favorable para la industria radicada en la provincia, Oscar Martínez contestó que “sin dudas, la modificación de los impuestos internos, en este caso como resultado de la aprobación del presupuesto 2021 por el Congreso de la Nación, trae condiciones absolutamente más favorables que las que se iban a tener –en la medida que esa resolución no surgiera- para el año próximo”.

Aseguró que se trata de “una gran medida, una buena decisión, que nosotros no solo avalamos, sino que acompañamos e incluso venimos planteando desde el mismo momento de su surgimiento en el año 2017”. Sugirió Martínez que dicha decisión “genera alguna expectativa mayor, como también el hecho de que haya en el país y en la provincia un cambio respecto de la política, por proyectos políticos totalmente distintos a los que teníamos hasta hace un año, que fueron en desmedro de la industria, que generaron una terrible pérdida de puestos de trabajo y tuvieron como consecuencia el cierre de varios establecimientos, en algunos casos con trayectoria de más de 30 años”, indicó.

Agregando que fueron años en los cuales “las políticas que llevó adelante el gobierno nacional, en complicidad con el gobierno provincial, tuvieron consecuencias nefastas para el conjunto del país, pero sobre todo para Tierra del Fuego dónde nosotros vivimos y dónde eso quedó absolutamente claro”.

Martínez además expresó su solidaridad “con los compañeros de Ambassador, con quienes hemos mantenido charlas, conversaciones, y tenemos el compromiso de seguir reclamando y apoyándolos en la búsqueda de una solución a su difícil situación, quienes llevan ya muchos meses sin percibir salarios, sin tener garantías de estabilidad laboral e inseguros sobre cuál va a ser su futuro”. El dirigente de la UOM Río Grande aseguró que fue un tema planteado también al Gobierno fueguino y “siguen buscándose alternativas, así que esperamos que esto se pueda resolver. Les hemos dicho que estamos a disposición y en todas las conversaciones que podamos tener con los distintos actores de la industria de Tierra del Fuego, el Gobierno provincial o las empresas, planteamos su situación para ver si puede haber alguna alternativa”, confirmó.

La continuidad del Subrégimen

El secretario General de la UOM Río Grande se refirió también al inminente vencimiento del Subrégimen de Promoción Industrial, mencionando que su sector “desde siempre ha tenido el compromiso de defender la continuidad del Subrégimen de Promoción Industrial y las condiciones de mayores beneficios que existen en la provincia de Tierra del Fuego, como única alternativa para seguir habitándola y defender el derecho soberano de esa decisión que cada uno tomó, al venir a radicarse a este lugar”.

Recordó que dos años atrás, con ese reclamo, caminaron desde Río Grande hasta Ushuaia en el intento de “ser atendidos por el Gobierno provincia, lamentablemente no solo no nos atendieron sino que además pusieron un cordón policial varias cuadras antes de llegar a la Casa de Gobierno”, refrescó Martínez. Reconociendo que con los cambios de gestión en el país y la provincia, vienen teniendo otra participación en los debates por este tema.

El dirigente metalúrgico dijo que debe ser “el Gobierno provincial el que una a todos los sectores con este reclamo, ante el Gobierno nacional”, para obtener la prórroga del Subrégimen. Señaló que en ese camino también hubo manifestaciones a favor de la prórroga de la norma aludida, desde el Municipio de Río Grande “y seguramente desde el de Ushuaia también”, estimó el sindicalista.

Después indicó que hay “plazos urgentes” para definir ésta necesidad y se mostró “optimista respecto de lograrlo lo antes posible”. Dijo no tener certeza de que se pueda dar el próximo lunes, con la visita del presidente Alberto Fernández y parte de su gabinete a la ciudad, un anuncio de este tipo y admitió no tener tanto optimismo como otros sectores, en ese sentido. Aunque no descartó totalmente que pueda ocurrir y advirtió que, de darse dicho anuncio, “sería también el resultado del trabajo que se viene realizando, porque ha sido todo un planteo que hemos venido haciendo en este tiempo, conjuntamente con el Gobierno provincial, y en algún momento eso tiene que resolverse definitivamente”, expresó.

Para concluir, el líder metalúrgico se mostró de acuerdo con la necesidad de implementar modificaciones en el Subrégimen de Promoción Industrial, adecuándolo a las nuevas necesidades y tecnologías, ampliando el horizonte a diferentes producciones. Aunque aclaró que debe hacerse “sin modificar las bases que dieron lugar a la radicación de la industria que está hoy que tiene que ver –fundamentalmente- con los plásticos, textiles y metalúrgicos”.