Metalúrgicos arrancan hoy plan de lucha progresivo

Desde hoy la UOM seccional Río Grande comienza un plan de lucha con medidas progresivas. Esta semana harán 15 minutos de paro por hora, los días lunes, martes y miércoles. Para el 4 y 5 de julio votaron un paro por 48 horas. No descartan llegar al paro por tiempo indeterminado si no tienen respuesta. Los reclamos tienen que ver con las condiciones de empleo, los puestos de trabajo y el salario.



“Hemos mantenido reuniones con la Cámara empresaria, con la participación de delegados de los distintos establecimientos; para poder acceder a un debate más profundo”, comentó el secretario General de la UOM riograndense, Oscar Martínez; refiriéndose a la discusión que mantienen con AFARTE, por diferentes temas.

En declaraciones al programa radial “El Correo de los Sábados”, señaló que las empresas “mantuvieron su firme decisión de seguir planteando lo mismo en todos los aspectos. Tanto respecto de la competitividad, como de buscar producir con menores salarios, mayor esfuerzo de los trabajadores, peores condiciones laborales y en muchos de los casos desconociendo la realidad de la propia provincia”; puntualizó el dirigente metalúrgico.

Dijo que sobre los tres puntos que vienen planteando en el debate “las condiciones de trabajo -fundamentalmente las ART- la continuidad laboral y como tercer punto el salario, no se ha modificado la propuesta”, de los representantes de las empresas. Incluso mencionó que “insisten en condicionar cualquier incremento que se pueda dar a condiciones de competitividad; algo que ha sido rechazado por el Congreso de Delegados en primera instancia, por las asambleas con posterioridad, en un debate que se ha dado en todos lo turnos, y el sábado por la mañana el Congreso finalmente ha resuelto las medidas de fuerza”, confirmó el titular de la UOM Seccional Río Grande.

Sobre dichas medidas mencionó que son “durante los días lunes, martes y miércoles un paro de actividades de 15 minutos por hora. Un paro de 48 horas resuelto para los días 4 y 5 de julio, cuando ya estaría vencida la vigencia del acuerdo salarial, y no descartamos -por este análisis profundo que ha hecho la organización en todos sus espacios; avanzar en un paro por tiempo indeterminado después de cumplir con este paro de 48 horas”, advirtió Martínez.

El dirigente metalúrgico señaló que resolvieron el plan de lucha “como única alternativa para hacernos fuertes y firmes en nuestro reclamo”. Lo expresó mientras comentaba que -por parte de las empresas- “no hay ningún compromiso, ni ninguna fecha de concreción de nuevas reuniones”.

El secretario General de la UOM riograndense fue consultado sobre la pérdida de puestos de trabajo entre 2016 y el corriente año. Sobre el particular respondió que “la diferencia entre la dotación existente en el transcurso del año pasado y el actual, alcanza en toda la provincia en el sector metalúrgico a 5 mil puestos de trabajo, teniendo en cuenta a Ushuaia y Río Grande”.

Aunque aclaró que lo despidos efectivos son “menores, debido a que hubo junto con las terminaciones de contrato -que es una de las metodologías para terminar la relación laboral- también una importante cantidad de retiros voluntarios; como en el caso de la empresa BGH, que ha reducido considerablemente su plantel a través de esta alternativa; que para nosotros no deja de ser un despido encubierto”, remarcó.

Para concluir, como en otras oportunidades; Martínez señaló que se trata de “una realidad muy compleja, con un futuro que no se ve que mejore en lo inmediato. Las perspectivas no son buenas y nuestras preocupaciones son que el Gobierno nacional, obviamente si llega a conseguir el apoyo de distintos sectores de la sociedad en las próximas elecciones; no dudará en avanzará en medidas que tiene que ver con profundizar el ajuste”. Como contrapartida manifestó que, de conseguir un resultado adverso en las elecciones, se logrará una “mayor resistencia, del amplio arco que se resiste a este tipo de políticas”.