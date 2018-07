Mercantiles rechazan medidas que afectan al personal de limpieza

Desde el Centro de Empleados de Comercio se refirieron a la situación que se plantea con los trabajadores de limpieza que se desempeñan en las fábricas. En algunos casos no se quieren reconocer los aumentos salariales acordados y en otros se plantean suspensiones y despidos que no justifican. El CEC adelantó que tomarán medidas.

“Empezó lo que se esperaba, sabíamos que se terminaba el Mundial y se empezaba a agitar el avispero y, tal como se hablaba, tuvimos una reunión con la empresa Compass –que tiene la limpieza de dos fábricas entre ellas las del Grupo Mirgor- y nos plantean que dicho grupo les rechazaba el incremento de la parte salarial de los trabajadores, en la factura que presentaban”, relató el secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola, respecto de la situación planteada esta semana.

Según señaló, los representantes del Grupo Mirgor le manifestaron a la empresa se limpieza –cuyos trabajadores están encuadrados en el convenio del CEC- que “si el sueldo del personal de la fábrica está congelado también está congelado el salario de los empleados de limpieza, o que lo absorba la propia empresa Compass”.

Pero desde Compaq le manifestaron al CEC que “ellos no pueden hacer frente a los aumentos que hemos acordado en paritarias, todavía falta un 5 por ciento en agosto, más un 10 programado para lo que resta del año”, recordó el dirigente mercantil. La respuesta del Centro de Empleados de Comercio fue “que no nos pueden transferir la conflictividad que tengan en la fábrica y a Compass la intimamos a que los salarios –cuando deban pagarlos- los paguen como corresponde”, advirtió Rivarola.

Por otra parte dijo que cursaron una nota al Grupo Mirgor “para solicitar una reunión y anticipándoles que no aceptamos este tipo de situación, porque independientemente de que no somos los defensores de la empresa de limpieza sí nos afectaría la medida en nuestros salarios. Así que advertimos a Mirgor que no tome ningún medida que vaya en contra de nuestros representados, bajo apercibimiento de hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y posiblemente de tomar medidas de fuerza”, adelantó.

También se refirió el secretario Adjunto del CEC a la situación planteada en Brightstar, a partir de las suspensiones que sufren los obreros de dicha planta fabril, mencionando que en ese caso se trata de “suspensiones intempestivas. Porque independientemente que sea de conocimiento por algunos medios que se suspende al personal de UOM, el personal de limpieza no tenía ninguna comunicación oficial al respecto”.

Además agregó que, para los trabajadores de Floor Clear que es la empresa de limpieza, “se está corriendo el rumor de seis despedidos por este achique del turno tarde de la empresa. Así que hablamos con la empresa en Buenos Aires, ellos están tratando de pelear que no se reduzca ningún puesto porque no hay ningún despedido de UOM sino que se amontonan todos en un solo turno. Entonces entendemos que hay que reforzar la limpieza, entonces no debería haber ningún problema para que se traslade el turno tarde a la mañana”, remarcó Rivarola.

Aunque dijo que también se sorprendieron porque hoy “estaban las puertas cerradas de la fábrica”. Reconoció que sabían “por una asamblea de la UOM que se iba a suspender al personal, pero el personal de limpieza no tiene ningún tipo de conocimiento e incluso cuando hablamos a Buenos Aires la empresa nos dijo que se estaba enterando por nosotros que estaban suspendidos por cuatro días y tampoco sabían que hay una progresión de 34 días de suspensión de acá a fin de año”, señaló.

Con ese panorama dijo que resolvieron “enviar los telegramas pidiendo que se aclare la situación laboral, porque en realidad no hay ninguna notificación formal. Y en segundo lugar vamos a hacer una presentación al Ministerio de Trabajo, porque no vamos a permitir despidos y queremos que se aclare el tema de la suspensión”