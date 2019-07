Mercantiles piden controles por el trabajo en negro

El secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, aseguró que hay un importante crecimiento del empleo no registrado. Lo relacionó con falta de medidas para combatirlo, responsabilizando a “la dirigencia política del Ministerio de Trabajo”. En otro orden, también dijo que el acuerdo salarial del sector se está aplicando. Aunque reconoció que en algunos casos “con problemas” por la situación económica imperante. De todas formas aclaró que con la homologación todos deberán respetarlo.

El secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola, se refirió a la situación instalada después del pedido de homologación al Ministerio de Trabajo de la Nación, para el último acuerdo salarial. En diálogo con Radio Provincia, el dirigente mercantil destacó que el acuerdo “se está aplicando, en algunos casos con algunas problemas pero se está aplicando”.

Después repasó que estuvieron “en Buenos Aires con la Cámara de Comercio, ratificando la firma del acuerdo que se había hecho en la provincia. Porque tenemos este procedimiento, primero se firma el compromiso ante escribano público y con ese acta viajamos a Buenos Aires para pedir la homologación nacional”.

Dijo que “ese procedimiento ya se hizo, así que ahora sólo falta la homologación que es un paso para que nadie pueda discutir el acuerdo. Aunque normalmente, con la firma en el ámbito local, es de aplicación inmediata y hasta ahora por lo que hemos controlado las empresas lo están cumpliendo”, destacó.

Admitiendo de todas formas que “es cierto que, más allá del acuerdo de aumento, hay empresas que están complicadas. Porque tenemos firmas que no han terminado de pagar el aguinaldo, otras que no han iniciado el pago del mismo, pero esto no guarda relación directa con el aumento salarial sino con la situación económica que venimos atravesando”, expresó el secretario Adjunto del CEC.

Daniel Rivarola manifestó también la preocupación que tienen “por otra cuestión, y es cómo ha crecido el trabajo en negro, dado que en la ciudad de Río Grande ha crecido exponencialmente”. “Faltan inspectores en la calle para que esto no suceda, lo que pasa es que el Estado no quiere pagar el costo político que tiene controlar el empleo para quedar bien con los empresarios”, estimó.

Poniendo como ejemplo al sector mencionó que en el rubro mercantil tienen “acuerdos de reducción de jornada, que logramos en discusiones entre los trabajadores y las empresas. El Ministerio de Trabajo, lo único que hace es prestarnos una mesa. En realidad falta acción, falta intervención de la dirigencia política del Ministerio de Trabajo”, remarcó.

Diferenciando la actitud “de los empleados del Ministerio, que tienen toda la predisposición para con nosotros. Pero falta resolución política de parte de la cabeza del ministerio acá y falta intervención. No están presentes en ningún conflicto, en ningún acto, sinceramente no se entiende cuál es la posición de este ministerio que abandonó a los obreros. Y no digo que tiene que estar de su lado, pero sí que cuando tiene que ser árbitro -y hay situaciones como la que se da hoy en Tecnomyl- tienen que estar del lado del trabajador”, concluyó el legislador electo por FORJA.