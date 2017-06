Melella, Vuoto y Martín Pérez en un mismo frente

El intendente de Río Grande anunció la inclusión en el Frente Ciudadano y Social del intendente Walter Vuoto, el diputado Martín Pérez y Nuevo Encuentro, entre otras fuerzas políticas identificadas con el kirchnerismo. Aseguró que siguen siendo referentes del FPV, que nunca dejaron el espacio, y están referenciados en Cristina Fernández de Kirchner como líder nacional. Adelantó que en los próximos días “se van a adherir muchos más”. Confirmó la candidatura de Martín Pérez hasta ahora, y no habrá postulantes por FORJA ni el PSP. Adriana Chapperón y Victoria Vuoto suenan para acompañar a Martín Pérez.

En una rueda de prensa realizada ayer, el intendente Gustavo Melella anunció la inclusión dentro del Frente Ciudadano y Social del intendente de Ushuaia Walter Vuoto, el diputado Martín Pérez, el partido Nuevo Encuentro, entre otros, adelantando que en los próximos días recibirán más adhesiones.

El acuerdo con el PSP se enmarca en este frente kirchnerista y “es un acuerdo electoral entre dos partidos, no entre dos personas”, aclaró, para no personalizarlo en la ex gobernadora Fabiana Ríos.

“Hay otros espacios más: se suma todo el espacio de Walter Vuoto, de Martín Pérez, seguramente Nuevo Encuentro y otras agrupaciones”, afirmó, incluyendo a “todos los que estamos dentro del frente nacional y popular, y estamos permanentemente defendiendo el empleo en nuestra provincia, la soberanía irrenunciable sobre Malvinas, la industria nacional, la industria fueguina. Vamos a estar seguramente del mismo lado y nos une la defensa en común de Malvinas, la defensa de la industria. En el ex gobierno de Fabiana Ríos estuvimos todos, gracias también a una gran decisión de nuestra ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, cuando se dispuso a trabajar sobre la ley de sustitución de importaciones. Hay pautas en común, por más que hubo diferencias en las gestiones, pero hay principios comunes de acuerdo, lo mismo con Walter (Vuoto), con Nuevo Encuentro, con Martín Pérez, con el Partido de la Victoria”, enumeró.

Remarcó que “nosotros somos referentes del Frente para la Victoria que nunca hemos dejado el espacio”, y el cambio del nombre se debe a “cuestiones electorales y administrativas”.

Hoy será presentado el frente “y seguramente en estos días se van a unir muchos más”, reiteró Melella.

Si bien el oficialismo provincial se llama FPV, observó que “hubo un cambio en algunos. Nosotros hemos tenido la decisión política de estar en contra del ajuste, del tarifazo, de los despidos, de las importaciones, a favor de la industria nacional, a favor de la industria de Tierra del Fuego, a favor del empleo y en contra del desempleo. En esto nos van a encontrar juntos”.

Consultado acerca de si el candidato del espacio será el diputado Martín Pérez, que aspira a la reelección, respondió que “hay varios candidatos que van a presentarse, y la idea es que se resuelva en las PASO. Dentro del campo nacional y popular todos los que quieran pueden ser candidatos. Seguramente habrá candidatos del Partido de la Victoria, de referentes del peronismo, también puede haber de FORJA, del PSP, y se tiene que resolver en las PASO. Las PASO nos dan la oportunidad de que todos los que quieran ser candidatos, puedan serlo, presentarse, la gente va a elegir y todos acompañaremos a quien resulte ganador”, garantizó.

El aporte de Ríos

Consultado sobre el aporte que realiza el sector de la ex gobernadora, que tuvo un magro desempeño electoral en las últimas elecciones, y en particular en las legislativas, respondió que “nosotros no miramos los números. Alfonsín muchas veces dijo que es preferible perder y no renunciar a los principios. Nosotros buscamos que no hayan renunciado a los principios de defender el empleo, la industria de Tierra del Fuego, estar en contra de las importaciones, defender la causa Malvinas. Hay espacios que, más allá de que hayan perdido una elección y algunos puedan decir que no aportan nada, defienden los principios y eso aporta mucho”, valoró.

Bertone, en la otra vereda

Se le preguntó si cree que la gobernadora Bertone cambió los principios, en función de esta división. “Yo no soy quién para juzgarlo”, dijo, y negó cualquier intento de contacto para un acuerdo electoral: “Si no hay contacto institucional, menos político. Institucionalmente, formalmente con la provincia no hay más que un diálogo ocasional, saludos, encuentros en actos, no más que eso”, dijo.

Cristina, la líder

Melella ratificó el liderazgo de la ex presidente como referencia nacional del espacio. “Es la líder para mí, para nuestro espacio de FORJA, para el espacio de Martín Pérez, de Walter Vuoto, de muchos diputados nuestros, de Oscar Martínez, de Nuevo Encuentro, de muchos sectores del peronismo. Cristina Fernández de Kirchner es hoy la líder que marca el camino político, por eso lo del Frente Ciudadano. Ella ha pedido que se haga un frente ciudadano y nosotros hemos incorporado el frente ciudadano y social, porque hay movimientos sociales o espacios que por ahí no la tienen como referente, pero sí tienen como principio la defensa de la industria nacional, de los puestos de empleo, de la soberanía de Malvinas”, explicó.

También dio su opinión de Federico Sciurano, con quien mostró más coincidencias que diferencias: “Con Federico Sciurano tenemos un muy buen diálogo político, me parece un excelente dirigente y es una gran opción en esta provincia, pero no está en nuestro espacio. Sin embargo, ha defendido mucho la industria, el empleo, y tiene una posición muy clara”, destacó, asegurando que “todos deseamos que haya varias opciones para que la gente pueda elegir”.

Los mismos, con otro nombre

Respecto del cambio de nombre del frente, que no puede ser FPV, dijo que “en este momento hay una disputa en la justicia electoral porque se presentan dos frentes que quieren el mismo nombre, pero uno a veces no necesita los nombres para defender los principios”.

En cuanto a las expectativas del electorado, admitió que la elección no ocupa el centro de atención. “La gente no tiene ningún interés en la elección, sobre todo el que perdió el empleo, que son muchísimos vecinos nuestros y están pasando por situaciones sociales complicadas. Creo que lo más probable es que te saquen volando si vas a golpearles la puerta y hablarles de una candidatura. Uno lo entiende, por eso no hay que dejar la gestión ni el trabajo de todos los días, por esta cuestión electoral. Son tiempos para trabajar en cuestiones prioritarias antes que en esta elección, y lo digo con todo respeto”, expuso.

“Si algo nos tiene que unir, no es la cuestión netamente electoral, sino la defensa del empleo, de la producción en Tierra del Fuego, y la lucha contra la desocupación que está golpeando muchísimo nuestra ciudad”, priorizó.

Martín Pérez, confirmado

Finalmente se refirió a los candidatos confirmados por este frente. “Estamos hablando con varios, y uno de los confirmados es Martín Pérez, que ya ha dicho que quiere ser candidato a diputado dentro de este gran espacio”.

Consultado sobre el sector de Ríos, respondió que “no cree” que presente candidatos. “Nosotros tampoco como FORJA vamos a presentar candidatos, pero vamos a participar fuertemente. Esta alianza se ha hecho para poder posibilitar la participación de aquellos que veníamos del FPV. La ex presidente nos pide armar este frente ciudadano con distintos espacios, y en estos días se van a ir sumando agrupaciones, partidos y movimientos sociales que ya nos han confirmado que quieren participar”, concluyó.