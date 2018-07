Melella tomó distancia de Martín Pérez y adelantó un candidato de FORJA

El intendente Gustavo Melella sorprendió al adelantar un candidato a intendente de Río Grande que surgirá de FORJA. La alianza que llevó a la reelección al diputado Martín Pérez quedaría atrás, si bien para Melella la referente nacional sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner y Pérez pertenece a La Cámpora. Tras el acercamiento de Vuoto a Bertone y la intención de incorporar al diputado al proyecto de reelección del gobierno, Melella reivindicó su pertenencia “real” al campo popular, y no “cuando conviene”.

Río Grande.- El intendente de Río Grande Gustavo Melella efectuó ayer declaraciones en FM Del Sur y en FM Del Pueblo y, si bien intentó no hablar de candidaturas, adelantó que el candidato a sucederlo en el municipio surgirá “de FORJA”, dejando atrás la alianza con Martín Pérez, tentado a incorporarse al proyecto reeleccionista de Bertone y Vuoto.

Por FM Del Pueblo se le preguntó sobre su sucesor, y dijo que “no tenemos definido quién va a ser el candidato pero deseamos que el Municipio siga por este mismo camino, que tenga una continuidad, mejorando donde hubo errores y profundizando lo bueno que han hecho nuestros equipos”.

“La gente va eligiendo y esto se va dando naturalmente, pero falta bastante y vivimos momentos complicados. El mundial fue el entusiasmo de muchos, el aprovechamiento de algunos para tomar algunas medidas, y hoy queda al descubierto la realidad económica tan complicada que atraviesa el país y nos golpea tanto en la provincia y en particular en nuestra ciudad”, sostuvo.

“Son momentos de acompañar a los vecinos, de pensar qué podemos hacer para mejorar la situación, pero la realidad es que crece el desempleo y la situación económica desfavorable. No es momento de hablar de candidaturas, aunque algunos lo hacen y están de campaña con grandes anuncios, pero la realidad va por otro lado y nos golpea. Hay muchos vecinos nuestros que la pasan mal y las perspectivas no son las mejores. Nos acusaron de ser pájaros de mal agüero o jinetes del apocalipsis, pero la realidad la ven todos, los referentes gremiales, sociales, los medios de comunicación también y no es tiempo hoy de analizar candidaturas porque la realidad nos puede llevar puestos a todos”, manifestó.

Respecto de su acercamiento al Instituto Patria, ratificó que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la referente nacional. “Nosotros nos sentimos parte de ese espacio y FORJA es parte a nivel nacional del Instituto Patria, de Unidad Ciudadana. No renegamos ni desconocemos que somos parte y que ese es nuestro lugar. Vamos a seguir creciendo desde ese lugar, mejorando y corrigiendo todo lo malo que sucedió. Es un espacio donde nos sentimos muy cómodos y donde estamos”, remarcó.

“La verdad que haber charlado con Oscar Parrilli hace bien. Yo tuve reuniones en Buenos Aires con otras instituciones y a uno le hace muy bien porque le refrescan las ideas y el espíritu de cada uno. Es nuestro espacio natural y de ahí no nos hemos corrido. Podemos firmar un convenio por una herramienta de educación con la ciudad de Buenos Aires pero no perdemos nuestros principios. Seguimos ahí y vamos a seguir ahí”, señaló el intendente.

Si bien Unidad Ciudadana fue inscripta como partido hace pocos días en el Juzgado Electoral, Melella aclaró que “no es un partido y no sé realmente cómo surge esto, porque es una expresión, una idea, un movimiento que puso en marcha la presidenta en su momento, con la amplitud de un frente ciudadano. No es FORJA, La Cámpora, Nuevo Encuentro, sino un frente ciudadano, y son los vecinos que se ponen al frente de una construcción política y social. Es lo que está pidiendo hoy la gente. Esto no es un partido, aunque después se puedan cristalizar acuerdos y otras cuestiones electorales, como ha sucedido en otras elecciones como en 2017 cuando formamos en Río Grande el Frente Ciudadano y Social. No es el sello de un partido sino todo un movimiento, porque Unidad Ciudadana supera a un partido”, subrayó.

Consultado acerca de dónde se ve después de terminar el mandato en curso, dijo que se ve “trabajando por los principios políticos de los que estoy convencido, desde el lugar en que esté y que nuestro espacio decida. En una reunión del partido dije que veré lo que hago y saltó uno de los pibes y me dice que no es ver lo que yo hago sino lo que quiere el proyecto. La verdad tuve que cerrar la boca, porque siempre le digo al resto que hay que pensar en el proyecto, así que veré desde dónde pueda aportar”.

Por FM Del Sur, confirmó que “en un par de meses, junto con una actividad partidaria”, prevé concretar la afiliación a FORJA. “Me parece una cuestión de coherencia, teniendo la responsabilidad que tengo dentro del espacio” y, más allá de reiterar que desde FORJA surgirán candidatos para todos los estamentos, puntualmente sobre su sucesor dijo que va a ser “un candidato de FORJA”, sin descartar un nuevo frente.

El lugar de Martín Pérez en este armado fue materia de consulta: “Será cuestión de los candidatos decidir dónde van a estar parados, si van a estar en un espacio del campo popular real y no cuando conviene, o van a estar en otros sectores. Tienen toda la libertad de hacerlo, cada uno decide dónde quiere estar y con quién”, disparó.

Gestiones por Audivic

Por otra parte, informó que el lunes estuvo reunido con el dueño de Audivic, “viendo qué puede hacer el Municipio para que los trabajadores cobren. Esto es lo primero, y luego ver en qué se puede colaborar para que el proyecto de Audivic siga. Lo que todos deseamos es que ninguno pierda el puesto de trabajo. El dueño plantea una situación complicada, yo entiendo que hay un desentendimiento por parte de la patronal, de los nuevos dueños, pero por la razón que sea en este momento no pueden abandonar a los trabajadores, no atenderlos, no explicar, no tener una voz que les diga cuál es la situación y adónde van, porque los trabajadores saben entender. Yo pongo el ejemplo de Foxman, donde los trabajadores le pusieron el hombro, y con la gente de Audivic puede ocurrir lo mismo, pero el dueño de la empresa tiene que tener contacto, y esto no se ha dado”, lamentó.

“Yo hablé con él y la situación es muy compleja, seguiremos manteniendo contacto con la gente de la UOM, con Oscar Martínez, para que los trabajadores cobren pero que se pueda mantener el proyecto a futuro”, dijo.

Militares a la calle

Respecto de la decisión del presidente Macri de convocar a las fuerzas armadas para reforzar la seguridad, expresó su total rechazo: “Nosotros no lo compartimos porque las fuerzas armadas tienen una misión y hay que mantenerla. Como FORJA hemos sacado un documento en rechazo de esta decisión del presidente, porque para la seguridad interior están las fuerzas de seguridad interior. Habrá que potenciarlas, fortalecerlas con equipamiento, con instrucción, pero las fuerzas armadas tienen una misión totalmente distinta y no es la seguridad interior”, sentenció.

Más ajuste

Consultado sobre el ajuste por venir, lo enmarcó en el acuerdo con el FMI y prevé que va a pasar por el sector social, la salud, la educación, los planes sociales, “quitando beneficios. La mirada nuestra es totalmente distinta, hacia más educación pública, más salud pública, e ir recuperando los espacios que se van perdiendo”.

“El ajuste trae menos fondos para obra pública, que es empleo, que es inclusión, igualdad de oportunidades, va a traer recortes a muchos beneficios, y también a las provincias”, dijo.

Para Melella los rumores de la quita del subsidio del gas a la Patagonia no son tales y será parte de otra avanzada del gobierno central: “Estuve con el responsable de ENARGAS por obras en las que estamos esperando la factibilidad de gas y es preocupante todo, la quita del subsidio del gas, que es un subsidio nacional y habrá que pelearlo, pero preocupa toda la situación económica, la recesión, la inflación, el ajuste que se viene. El acuerdo con el FMI trae estas consecuencias. La industria está muy complicada, el comercio, la construcción. Uno tiene que tener paz, manejar la situación con seriedad, pero uno mira para adelante y lo único que ve es ajuste, que trae desocupación, menos recursos para los vecinos y menos calidad de vida”, planteó.

“Nosotros siempre hemos estado en contra de estos avances del gobierno nacional sobre la industria, sobre la economía, con este modelo liberal, pero la realidad es que están llegando demasiado lejos”, alertó, considerando que se viene un proceso “muy peligroso”.

“Hubo grandes anuncios de obras, de lluvia de inversiones, pero nunca llegó nada y fue todo verso. Lo único que llegó es el ajuste. Hoy preocupa la falta de empleo en toda la provincia y el desmejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. El estado es responsable de marcar políticas públicas que generen mayor empleo, cada uno desde su lugar. Un municipio tiene acotada su tarea pero el gobierno nacional y el provincial tienen mayores posibilidades pero ante el avance de este ajuste uno lo ve más complicado todavía”, señaló.

Secundario virtual

También Melella dio detalles de la nueva alternativa que se abre para los ciudadanos que no terminaron el secundario, a partir de la firma del convenio con el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. “Así como tenemos el bachillerato popular, que está dando muy buenos resultados, con mucha cantidad de gente y más en espera, sabemos que hay muchos chicos que en nuestra provincia no terminaron el secundario. Esto de ir a clases de una manera sistemática cuesta, por distintos motivos, y veníamos trabajando en buscar otra modalidad. Esta forma la lleva adelante la Ciudad de Buenos Aires, tiene resolución federal, por lo que es para todo el país, y se puede acceder a través de una plataforma. Nosotros le agregamos acompañamiento con educadores, docentes, para que no se caiga el ánimo o la perseverancia, porque estudian solos. Está bueno por un lado, pero tiene el problema de la continuidad, así que le agregamos este acompañamiento. A partir de ahora el Municipio dispone de otra herramienta para que nuestra gente termine el secundario. Con el bachillerato popular se concurre a clases, se trabaja a través de módulos y no es la clase tradicional. A mucha gente la vamos a buscar, si faltan un día vamos a la casa a ver qué pasó, para que vuelvan. Pero hay personas a las que le da vergüenza decir que no terminaron el secundario, no quieren ir y exponerse en un grupo, o por ahí no tienen tiempo. Esta es una modalidad distinta, virtual, la municipalidad dispuso dos espacios con computadoras con buena conexión a internet, más un tutor que está en forma permanente, y pueden ir a estudiar sin estar en un aula, que a veces les cuesta”.

“Queremos dar la posibilidad de terminar el secundario a todos nuestros vecinos. Además tenemos el programa de alfabetización ‘Yo Sí Puedo’, que también lo hacemos en Ushuaia, acompañados por la universidad y otras organizaciones sociales. El objetivo es que todos nuestros vecinos sepan leer y escribir. Ahora damos un paso más porque hoy es necesario que todo el mundo termine el secundario”, enfatizó.

El intendente planteó esta alternativa como un complemento a las modalidades que ofrece la provincia. “Contamos con herramientas del gobierno provincial, con los CENS y otras alternativas, y nosotros aportamos desde otro lado, con el Bachillerato Popular, que es una experiencia emocionante, y ahora con esta modalidad a distancia”, concluyó Melella.