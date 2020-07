Melella se refirió a la situación en la provincia

En comunicación con el programa radial “Desde las Bases”, el gobernador Gustavo Melella se refirió a la nueva situación plateada en Río Grande por el rebrote de casos de COVID 19. Habló, entre otros temas, de la situación en las fábricas, de la asistencia a los sectores que vuelven a paralizar sus actividades y del trabajo con la Municipalidad riograndense. También habló sobre el debate en relación a la coparticipación.

Melella remarcó que los casos positivos de COVID-19 aparecidos en Río Grande “tienen que ver plenamente con algunos que no respetaron para nada los protocolos ni las normas de seguridad; violando aquellas disposiciones de que no tenían que reunirse más de veinte personas, que no debe compartir el mate ni una bebida y la verdad es que cuando la gente de Epidemiología habla con la gente que ha dado positivo, donde se hace una encuesta bastante profunda, se empieza a evidenciar que han participado de algún asado donde había mucha gente, de partidos de fútbol que no estaban habilitados, de algunas fiestas con mucha cantidad de personas que no estaban permitidas; lo mismo que otros eventos no permitidos de carácter social”.

Agregó que “más allá del primer caso, que se está identificando, después viene toda una cadena de incumplimientos y una cadena de falta de responsabilidad”.

Cuestionó que “acá hay una falta de responsabilidad y una falta de responsabilidad de algunos, quizás porque nos habíamos relajado porque veníamos por más de cien días sin ningún caso y nos habíamos acostumbrado. Hasta a mí me cuesta no aceptar un mate o no abrazar a alguien”.

Agregó que “las medidas que hemos tomado no es para entrar en psicosis, hay que tomarlas con respeto, hay que tener un poco de temor pero no miedo ni pánico a esta pandemia, a este virus, sino tomar las medidas adecuadas como distanciamiento social, no compartir un mate o bebidas, no compartir vasos, no juntarse con otras personas en mayor número al permitido”, recomendó.

Preocupación en las fábricas

El gobernador Gustavo Melella descartó que se apliquen medidas en las fábricas ya que los casos detectados “se dieron en otros ámbitos, porque (los contagiados) han hecho o participado de reuniones que no corresponden, no por ir a trabajar”.

Observó además que “las fábricas tienen un protocolo estricto, toman las medidas necesarias y en esto pido que nos manejemos con la información oficial porque por, ahí veo en las redes sociales muchas informaciones infundadas y algunas hasta malintencionadas. Dicen por ejemplo que se ha colapsado el sistema de salud, que estaba colapsado el hospital y nada que ver. Son mentiras”, despejó.

Aseguró que desde el Estado “uno busca seguridad, busca frenar el número de contagios En el caso de la industria, si hubiésemos detectado algo sospechoso hubiéramos tomado medidas, pero no son necesarias hoy, lo mismo que en el comercio”.

Comunicación con Martín Pérez

Reveló que este miércoles a la tarde mantuvo una charla telefónica con el intendente Martín Pérez, “me contó sobre las preocupaciones que tenemos todos, como cualquier vecino de la ciudad y con la responsabilidad que él tiene de conducir los destinos de Río Grande, compartimos la visión de la situación, le conté un poco sobre las medidas que íbamos a implementar él también me contó sobre algunas acciones que iban a hacer, y también como vamos a trabajar en conjunto. Nuestra ministra de Salud Judith Di Giglio ya está trabajando con su par de Río Grande, María Eugenia Cóccaro, la verdad que muy bien. Asimismo, hay otras áreas municipales que van a contactar con los vecinos”.

En ese sentido, valoró el gesto del intendente Martín Pérez “por la predisposición demostrada en esta contingencia”.

Cabe destacar que en la víspera, a través de Medios de la Provincia, el Gobernador Gustavo Melella se dirigió a la población para anunciar nuevas medidas para esta ciudad ante el rebrote de casos positivos de COVID-19.

En ese marco, destacó que “el equipo de Salud, la gente de Epidemiología, los infectólogos, están trabajando permanentemente para cuidarnos a nosotros”.

Admitió que “es cierto que muchos de nosotros nos ponemos mal porque veníamos de muchos días de no tener casos positivos”.

Entendió que esta situación hizo “que algunos vecinos, no a la gran mayoría, descuidaran su actitud de responsabilidad”.

“Hoy estamos en una situación que es controlable, pero volvemos a apelar, porque a través de la investigación epidemiológica que se ha realizado en este tiempo, este rebrote tuvo que ver fuertemente con el incumplimiento de los protocolos y con mucha falta de responsabilidad personal individual”, dijo el mandatario.

En ese sentido remarcó que “a veces cuando compartimos un mate, compartimos una actividad que no estaba habilitada o un encuentro social que no estaba considerado, por ahí pensábamos que no iba a suceder nada y sucedió. Por eso volvemos a insistir, con toda serenidad, con toda tranquilidad, de que tenemos que tener mucha responsabilidad individual”.

Continuidad del programa PROGRESO

El Gobernador, consultado en “Desde las Bases”, recalcó que “desde el programa PROGRESO vamos a acompañar a los restaurantes o confiterías que tengan que cerrar a la atención al público en el sentido de que no van a estar habilitadas las mesas, lo mismo que a las guarderías o jardines maternales a las que ya se las venía acompañando, se les va a revaluar el acompañamiento al igual que los gimnasios que están más complicados”.

Observó que “son diez días que ojalá que todo resulte bien para tener el regreso de la actividad normal, pero se va a garantizar el acompañamiento desde el Ministerio de la Producción y Ambiente”.

Se reforzarán los controles

También Melella destacó que en materia de controles se reforzarán los controles en la vía pública, locales y comercios. “La Policía de la Provincia ya tiene las directivas de que si ven a alguien sin tapaboca pedir que se los coloque o vuelvan a sus hogares; también la policía va a incorporar ahora una cantidad de barbijos para distribuir al vecino que no lo tenga, así que el vecino no debe tomarlo a mal, porque es un acto de solidaridad, incluso con todos. Se van a seguir con los controles, pero acá hay una responsabilidad que es personal individual”.

Solamente tres casos en los repatriados

Agregó que “hay muchos que ponen su críticas por los vuelos, por los micros o por los camiones. Vía aérea ya han regresado más de cuatro mil personas y solo hemos tenido tres casos, es decir, nada. Supongamos que haya sido una persona la que trajo el contagio, pero eso no justifica que juguemos al fútbol cuando no está permitido, que hagamos fiestas clandestinas, que hagamos asados que no corresponden, que no respetemos las normas de higiene, sin dudas hay una responsabilidad que es individual. Yo no me quiero sacar el lazo, pero no le podemos poner un chip a cada persona para haga lo que tenga que hacer”.

Asimismo, Melella cuestionó que “hoy todo el mundo opina como si fueran infectólogos, epidemiólogos o médicos. Nosotros esta situación la trabajamos mucho con el COE con los infectólogos y epidemiólogos, y ellos no recomendaban que deba la gente aislarse en hoteles, primero, porque es difícil llevarlo a la práctica. Han ingresado más de cuatro mil personas, y si uno manda a un grupo a un hotel, el otro grupo del otro avión o del otro micro no pueden ir al mismo hotel, tiene que ir a otro distinto, porque si no, se cruzan y por 14 días no se tienen que cruzar con nadie”, reparó. “Hoy la preocupación es aislar y detectar casos sospechosos y positivos”, remarcó.

Discusión por la coparticipación a los municipios

Melella, por otra parte, fue consultado por la coparticipación a los municipios. “Hoy hemos visto en las redes a un funcionario pidiendo acompañamiento a una marcha y la verdad es que no vamos a entrar en esa discusión. La discusión la han llevado al Superior Tribunal de Justicia y responderemos cuando la justicia nos convoque como corresponde, incluso ya hemos respondido en lo que se nos ha solicitado”.

Agregó que “tenemos claro que no son los números que nos reclaman los municipios y nos hemos puesto a disposición para aclarar los números que sean; hoy incluso han estado en el Concejo Deliberante de Ushuaia concejales con funcionarios del municipio, creo que hubo discusiones ahí y los números que algunos proclaman no están tan claros”.

Advirtió que “no voy a entrar en una discusión mediática, durante años nosotros nos vimos afectados por la falta de envío de fondos (a los municipios) con alguna intencionalidad. Hoy no está sucediendo eso. Que hay menos recursos, claro que sí, hay menos recursos porque el sector privado no está funcionando a pleno, porque las regalías se han caído, la coparticipación nacional ha caído y esta es la realidad. Nosotros no estamos con intención de ahogar a los municipios, pero tampoco estamos detrás de una campaña política ni nos vamos a enganchar en cuestiones netamente políticas y esto hay que saberlo”.

Sin embargo llevó tranquilidad a todos los trabajadores municipales. “La verdad que hoy (los municipios) han pagado los sueldos, han cumplido con los servicios y todos los fondos que teníamos que distribuir, lo distribuimos, no nos quedamos con nada y por supuesto que hay demoras, pero no la demora que había años anteriores y no vi que nadie haya denunciado ante el Superior Tribunal de Justicia a la ex Gobernadora (Rosana Bertone) que a los cinco meses de haber asumido la gestión por la falta de envío de fondos a los municipios o al final de los cuatro años. Creo que nosotros hicimos una presentación sabiendo que la teníamos que pagar nosotros y de hecho tuvimos que pagar la deuda que había del gobierno anterior con el municipio de Río Grande, que era lo que correspondía”.

Aseguró Melella que “la Casa de Gobierno está abierta para cualquier intendente que quiera ir a ver los números. Nuestro Ministro de Economía tiene la puertas abiertas para sentarse con los papeles y con los números reales y ahí es donde hay que discutir cotejando los números”.

“Pueden venir Martín (Perez), Daniel (Harrington) o Walter (Vuoto), la Casa de Gobierno está abierta, no tengo problemas en recibirlos a cada uno y charlar, lo mismo que el Ministro de Economía con los secretarios de Finanzas para que se sienten y cotejen los números. Nosotros no desconocemos que hay demoras, no desconocemos que hemos enviado muchísimo dinero también que es lo que les corresponde a ellos por derecho, autonomía y ley de coparticipación y que faltan otros fondos que se están complementando y que tienen que ver con las demoras que hay siempre por cuestiones administrativas, pero no hay ningún tipo de intencionalidad política ni de nada”, concluyó.