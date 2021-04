Melella retomó las gestiones para la adquisición de vacunas

El gobernador Gustavo Melella dio a conocer las gestiones iniciadas luego de que el jefe de gabinete Santiago Cafiero diera a conocer la posibilidad de que las provincias adquieran vacunas. Recordó que habían avanzado con la vacuna rusa, pero luego el gobierno nacional decidió centralizar la compra, y ahora se retomó el contacto, también con la embajada china y con la de Cuba, que desarrolla dos tipos diferentes de vacunas contra el COVID. Respecto de las restricciones establecidas por decreto nacional, al que adhirió la provincia, dijo que se reforzarán las inspecciones y se procederá a clausurar al comercio que no cumpla con los protocolos, “sea el supermercado más grande o el almacén de la esquina”. Además advirtió que incumplir con la restricción de circulación dará origen a una causa federal.

Río Grande.- El gobernador Gustavo Melella retomó las gestiones iniciadas para adquirir vacunas contra el COVID, ya no sólo con Rusia sino con otros países que están desarrollando medicamentos similares. Espera obtener respuesta positiva, dado que la población fueguina es reducida y con relativamente pocas dosis se podría cubrir a todo el universo objetivo.

En principio analizó las restricciones dispuestas por el gobierno nacional y aseguró que “tanto la nación como la provincia tienen la misma mirada, que es importantísimo cuidarnos y tomar todas las medidas de resguardo para evitar un crecimiento exponencial de contagios; y por otro lado hay que resguardar el movimiento económico porque es necesario que sigamos trabajando”, dijo por FM Fuego.

“La nación toma decisiones en favor de todos y las compartimos plenamente, y también deja la posibilidad de que cada jurisdicción tome sus medidas en función de la situación epidemiológica. En estas medidas no hay un freno a la producción y al empleo. Algunos tal vez no leyeron, se informaron mal o tienen una mala predisposición. No se frena la actividad salvo la del sector de casinos, de salones de fiesta o bailables, pero la gran mayoría sigue. Lo que busca el gobierno nacional y el provincial es estar atentos y alertas, no con un miedo que nos paralice, sino tener cuidado y aplicar los protocolos en todos los lugares, sea chico, mediano o grande el lugar. Se vino el frío pero tenemos que airear igual los ambientes, porque baja la posibilidad de contagios”, señaló.

Asimismo, marcó diferencias con otros puntos del país: “Estamos viendo lo que pasa en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires donde están colapsados los sistemas sanitarios, lo que pasa en Brasil, Paraguay, Uruguay, que no es verso, por eso tenemos que cuidarnos”, expresó, si bien por el momento no considera que la provincia deba profundizar restricciones.

Quejas del sector gastronómico

Consultado sobre los reclamos del sector gastronómico y de la hotelería, aseguró que hubo conversaciones y en algunos casos hay margen para flexibilizar las medidas. “Tuvimos una reunión con las cámaras, estuvo la Ministra de Salud, la ministra Adriana Chapperón, los Secretarios de Salud y se explicó la situación. En la hotelería no hay cambios, y en el sector gastronómico se pide que a las 24 horas se corte la actividad. Hemos contemplado que la gente que va a un restaurante se quiere quedar un tiempo más. Se baja la cantidad de personas por mesa pero siguen funcionando. No queremos restringir la actividad económica y productiva, porque en los restaurantes se cumplen muy bien los protocolos, y si alguien ve que no se cumplen, hay que denunciarlo. Ellos lo han tomado bien, saben que hay una normativa, aplican los protocolos y no hubo revuelo de parte de ellos. Al principio había desinformación de algunos, muchos miran los canales y creen que somos Buenos Aires. Por más que adherimos al decreto nacional vemos cada caso particular para ver cómo lo podemos llevar adelante”, sostuvo.

Agregó que estuvieron trabajando las ministras Judith Di Giglio y Adriana Chapperón “con los salones infantiles, donde la situación es distinta y ahí se va a dictar una normativa especial. Nosotros vamos adaptando la normativa nacional a nuestra provincia”.

Adquisición de vacunas

El punto central hoy pasa por contar con vacunas suficientes para inmunizar a la población y evitar el colapso del sistema. Melella habían comenzado con negociaciones con Rusia y ahora fueron retomadas. “Apenas salió el anuncio de Rusia de que tenían su vacuna, salimos a celebrar esa gran noticia para toda la humanidad y empezamos a trabajar con el fondo de inversión y el laboratorio ruso. Participamos de muchas videoconferencias con ellos e hicimos una solicitud de vacunas. Luego el gobierno nacional aplicó el mismo sistema para la compra de vacunas que el utilizado con la compra de respiradores, donde hubo una distribución equitativa. Ahora el Jefe de Gabinete ha comunicado que queda abierta la posibilidad de que las provincias compren vacunas y nosotros nos comunicamos ya con la embajada rusa y con la embajada de China. No son muchas las dosis que necesitamos porque nuestra población es chica. Incluso hablamos con la embajada de Cuba, que lleva adelante el proyecto de la vacuna soberana y está en su tercera fase. Sabemos que más allá del bloqueo que sufre, Cuba tiene un gran desarrollo en medicina, por eso la Argentina ha hablado con el embajador ante la necesidad de comprar vacunas. Hoy es la única vacuna que está haciendo un proceso de certificación para los niños”, destacó.

“También hablamos con otros laboratorios, porque acá no hay cuestiones ideológicas. Vamos a tratar de adquirir todas vacunas que podamos conseguir para nuestra provincia que estén aprobadas por la OMS y luego por ANMAT. No es fácil porque hoy el mundo está desesperado por las vacunas y los grandes laboratorios no pueden cumplir con sus compromisos, pero no dejamos de hacer todos los esfuerzos posibles para poder conseguirlas”, enfatizó.

Consultado acerca de si hubo respuestas del fondo común de inversión ruso, dijo que “la están esperando. Siempre que hemos tenido una comunicación con el fondo de inversión ruso hay una demora de dos o tres días por el cambio horario y porque ellos siguen todo un proceso. La embajada china contestó que recibieron nuestra nota y ellos también estaban en un proceso con el Ministerio de Salud de la Nación para validar la información, porque hasta ahora el único que podía comprar era el Estado nacional. La realidad es que, si podemos comprar, vamos a comprar. Todos los gobernadores tienen la misma necesidad y el mismo deseo de poder comprar las vacunas que sean”, observó.

Particularmente sobre el desarrollo cubano, indicó que “Cuba está llevando adelante un proceso muy importante de certificación de dos vacunas, para toda la población e incluye pacientes pediátricos. Hay otras vacunas que están más demoradas en ese proceso o directamente no son para uso pediátrico. La Ministra de Salud de la Nación dijo que para mayo esperan adquirir vacunas a Cuba. Ojalá así sea, y hoy es un problema de la humanidad, no importa de dónde venga la vacuna y no hay que entrar en cuestiones ideológicas. Me acuerdo cómo criticaban a la vacuna rusa cuando salió, varios medios de comunicación de Buenos Aires que hoy están desesperados por que lleguen más. Hay que romper cualquier cuestión ideológica y poder avanzar en la compra”, reiteró.

Sobre la posibilidad de que el Laboratorio del Fin del Mundo pudiera fabricar, dijo que “nosotros ofrecimos el laboratorio porque era nuestro deseo poder fabricar a nivel local, pero es muy complejo por el equipamiento que se necesita. Cada país que produce la vacuna incorpora cada vez más equipamiento y es muy difícil conseguirlo. Nos conectamos con un laboratorio de Buenos Aires que luego avanzó en un acuerdo con el laboratorio ruso y sigue trabajando en eso. No es fácil la transferencia de tecnología pero Tierra del Fuego está avanzando en otras cuestiones y estamos esperando una aprobación definitiva de parte de ANMAT”.

Campaña de vacunación

El Gobernador valoró los avances en la vacunación en la provincia con las dosis que ha enviado el gobierno nacional: “Tierra del Fuego viene muy bien con la campaña de vacunación y ya estamos vacunando a mayores de 60 años. Somos la única provincia que está vacunando esa franja etaria. Hemos decidido vacunar a la población de riesgo, que es todo mayor de 60 tenga o no factores de riesgo. Luego se va a vacunar a las personas que sí tienen complicaciones, de 18 a 59 años, y luego vendrá el personal estratégico y el resto. El virus donde más muerte genera es en la población de riesgo. El resto tiene que tener un grado de solidaridad y entender que primero hay que proteger a la población que más castiga. Es cierto que han fallecido personas que no son población de riesgo pero es un mínimo porcentaje. Es importante que se vacunen todos los mayores de 60 años. Si algún vecino sabe que hay una persona mayor que vive sola, o que su familia no la atiende mucho, nos puede avisar y vamos con los chicos del programa CUIDARTE para darle el turno y que se vacune”, dijo.

“Nosotros venimos con un muy buen ritmo de vacunación y eso nos ayuda muchísimo, y deseamos que cuanto antes toda la población esté vacunada. Hasta que no tengamos las vacunas, el gobierno nacional sigue acompañando a todas las provincias. Si logramos comprar las dosis para vacunar a toda la población, seguramente la nación redireccionará las vacunas, pero mientras tanto de una manera equitativa sigue distribuyendo las dosis a lo largo y ancho del país”, expresó.

Consultado acerca de si se llegará a vacunar a la población de riesgo antes del invierno, planteó que “hoy dependemos del envío de vacunas de parte del gobierno nacional, que viene haciendo envíos a un muy buen ritmo. Nosotros también vamos vacunando a muy buen ritmo. Cuando estuvo el ministro Meoni visitamos el vacunatorio en Ushuaia y hay un ritmo increíble. En algún momento se produce un cuello de botella cuando uno convoca, porque a medida que se baja la edad, la población es mayor y sube la demanda. Somos la única provincia que está vacunando a mayores de 60 y terminando de vacunar a la población de riesgo de entre 55 y 59 años. Para nosotros son datos muy positivos y ahora van a venir segundas dosis, que se habían demorado”.

“La gente de vacunación viene realizando un excelente y trabajo y algunos políticamente están en la vereda de enfrente, pero uno les reconoce la amabilidad en el trabajo y la claridad con que se lleva adelante este proceso en la provincia”, elogió.

Clases presenciales

En materia de Educación, no se analiza suspender las clases presenciales: “Mientras se pueda mantener este status epidemiológicos no tenemos que cerrar actividades, y entre ellas está la educación, donde se respetan muchísimo los protocolos. Yo caí de sorpresa a una escuela en la margen sur y la verdad me dio gusto ver cómo respetaban el protocolo los docentes, los no docentes, los chicos que se iban con su familia porque justo era el cambio de turno. El año pasado vino Carla Vizzotti con un infectólogo en el pico de contagio de la provincia y nos dijo que, si queríamos turismo, comercio, producción e industria, nos teníamos que cuidar, lo mismo si queremos clases. Más que pensar en cerrar, tenemos que pensar en cuidarnos. Si en algún momento hay que hacerlo, lo vamos a hacer y explicaremos el porqué, pero hoy no es necesario”, manifestó.

Control en comercios

Por otra parte, dio a conocer que habrá un refuerzo en las inspecciones dado que se relajaron las medidas. “Esto se ve en la actividad económica y productiva, así como ocurrió socialmente. De hecho le he pedido al Secretario de Comercio y su equipo que supervisen mucho, y que clausuren a quien no cumple con el protocolo, sea un supermercado grande o el almacén de la esquina. Realmente tenemos que cuidarnos y después nos lamentamos cuando hay que cerrar, pero hay que cumplir y no hay vuelta, porque es para seguridad del que trabaja en el comercio, y del dueño del comercio. Le hemos pedido a las cámaras de comercio que hablen con sus asociados y con los que no están en las cámaras para que se cumpla con los protocolos”, señaló.

“El gobierno ha dispuesto mayor cantidad de inspectores y cada área va a afectar personal que tiene a tareas de inspección. Se va a clausurar porque se puede advertir una vez, pero no dos. Si quieren trabajar pero no cumplen el protocolo, lo lamentamos, pero se va a clausurar. Yo le pido a los vecinos que si van a un comercio o a alguna oficina pública, una industria o lo que sea, y ve que no se cumple con el protocolo, debe exigirlo. Estas medidas no retraen la economía ni el empleo, nos ayudan a todos y son para toda la provincia”, aseguró.

Segunda dosis

En cuanto a la aplicación de la segunda dosis para aquellos que la están esperando, el gobernador dijo que “se está empezando a llamar para estos días para aplicar las dosis que vinieron. La primera dosis empieza a generar la inmunidad que necesitamos pero después de unos días, por eso hay que cuidarse igual. Aunque se apliquen la segunda dosis, tarda unos días en fortalecer la inmunidad, por eso es importante seguir cuidándose. Creo que el sector que más ha aprendido es el de adultos mayores, y donde se ha duplicado el nivel de contagios es en la juventud, porque algunas cepas se multiplican más rápido y con más fuerza”, lamentó.

Para Melella dependerá de la curva de contagio que se extiendan las medidas más allá del 30 de abril. “Todo depende del contexto epidemiológico. Si estas medidas ayudan y es necesario mantenerlas un tiempo más, se hará, también si es necesario buscar otras más profundas. Si se puede, se liberarán las restricciones pero todo depende de cómo estemos. Si logramos frenar esta curva de crecimiento vamos a estar bien y podremos ir volviendo a la normalidad, pero si nos descontrolamos las medidas van a ser más fuertes”, alertó.

Vuelos nocturnos

Un punto abordado con el gobernador está relacionado con el horario de vuelos de Río Grande, que hacen imposible cumplir con la restricción de circulación. “Le hemos pedido a Aerolíneas Argentinas desde hace tiempo la posibilidad de cambiar de horario, pero de todas maneras quien va al aeropuerto o llega en avión, tiene su pasaje para comprobar por qué están circulando, y lo mismo ocurre con los trabajadores”, dijo.

El gobernador descartó pedir una PCR obligatoria a quienes embarquen en Buenos Aires, antes de viajar. “Lo evaluamos pero sería complicarle mucho la vida al que quiera venir, por un lado por la demanda de testeos que ya hay en Buenos Aires, en segundo lugar se hizo muy bien el testeo de manera aleatoria en los aeropuertos y vamos a tratar de seguir haciéndolo”, dijo, al tiempo que señaló que “se están incrementando los llamados y la necesidad de los vecinos de testearse y se están aumentando los testeos en la provincia. Es fundamental testear a todo el que tenga algún síntoma compatible con COVID, para que pueda aislarse en caso de ser positivo”.

Especulación en góndolas

Sobre el faltante de productos en las góndolas, no sólo de Tierra del Fuego sino de varios lugares del país, consideró que “esto no tiene que ver con la pandemia sino con la especulación de los productores y de los distribuidores. Pudo ocurrir que en la cuarentena tan larga del año pasado hubiera faltantes porque se dejaron de producir algunos artículos, pero hoy ya no ocurre eso. Tiene que ver con la especulación, no con la pandemia, y Tierra del Fuego no se va a desabastecer, como ninguna provincia. Algunos tienen que dejar de sembrar miedo o paranoia, y decir que nos vamos a quedar encerrados y no vamos a tener alimentos. Si el país vuelve a una cuarentena obligatoria, siempre se deja afuera de las restricciones al sector alimenticio. En Río Grande tenemos a la empresa Río Chico que produce envases para alimentos y trabajó en toda la cuarentena. No hay que tener miedo, pero lo que hay es especulación de grandes empresas de producción y comercialización”, reiteró.

Causa federal

Por último advirtió sobre las penalidades a los que violen las restricciones de circulación. “Hay un decreto nacional y no respetar la restricción de circulación de esa norma nacional da origen a una causa federal y se hará la denuncia en la justicia federal como se hizo antes y como corresponde. El que no cumpla además va a tener una multa o sanción. Acá actuamos tanto las fuerzas provinciales como las federales. En algunos casos, si corresponde, la justicia provincial colabora con la federal. Hay que respetar el DNU, que es claro y es de cumplimiento obligatorio”, concluyó Melella.