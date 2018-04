Melella reiteró que los títulos del bachillerato popular tienen validez oficial en todo el país

“En vez de desmerecer una propuesta, deben aceptar que colaboramos para que los vecinos terminen su secundario”, afirmó el mandatario municipal Gustavo Melella, luego de que la provincia afirmara que los bachilleratos populares no cuentan con aprobación legal. Recordó que “a partir del acuerdo firmado integramos la red y nos constituimos en una sede del Bachillerato Popular de Chilavert, quien será el que expida los certificados con el respaldo del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Río Grande.- En el marco de la implementación del Bachillerato Popular en nuestra ciudad, una propuesta del Municipio de Río Grande en convenio con la RIOSAL (Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de Latinoamérica) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) para que jóvenes o adultos puedan iniciar o finalizar sus estudios secundarios, el Intendente Gustavo Melella reiteró que los títulos tendrán validez oficial en todo el país.

En este sentido, el jefe comunal recordó que “a partir del acuerdo firmado integramos la red y nos constituimos en una sede del Bachillerato Popular de Chilavert, quien será el que expida los certificados con el respaldo del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una iniciativa que encaramos con absoluta seriedad como lo hacemos siempre”.

Asimismo manifestó que “ya tenemos 150 inscriptos y muchos otros en lista de espera, por lo que la demanda ha superado nuestras expectativas y trataremos de dar la mejor respuesta para que ningún riograndense se vea impedido de finalizar sus estudios”, comentó.

Además Melella aseguró que “así como implementamos el programa Yo Si Puedo para alcanzar el analfabetismo cero, programa que ampliamos también a las ciudades de Tolhuin y Ushuaia, de la misma manera llevaremos adelante este proyecto para que todos los que lo necesiten puedan terminar el secundario”.

Indicó que “nos faltaba trabajar en este sentido con alguna herramienta y como el programa FinEs se nos sacó del área municipal buscamos otras alternativas, y hoy existen en el país alternativas como son los bachilleratos populares”.

“Esto existe y funciona muy bien en todo el país, y nosotros somos parte de esa red de bachilleratos que tienen todo el reconocimiento de sus ministerios y de la Ley”, aseguró.

“Para nosotros es fundamental trabajar en la inclusión y no importa si estamos segundos o terceros en el país; mientras haya un vecino que no sepa leer y escribir o no haya podido completar el secundario tenemos un trabajo que hacer y un compromiso que asumir”, recalcó.

Finalmente, el Intendente respondió al Ministro de Educación de la Provincia quien puso en duda la validez del Programa, y lo invitó a trabajar en conjunto “porque lo considero una buena persona y en lugar de intentar oscurecer, entorpecer o poner en tela de juicio un proyecto como éste podría sumarse a nosotros para dar mejores respuestas a necesidades reales de nuestros vecinos, necesidades que tienen que ver con la igualdad de oportunidades y con el ejercicio de los derechos”.

En este sentido, insistió que “creo que en vez de desmerecer una propuesta y querer mancharla, que acepten que colaboramos para que los vecinos terminen su secundario”.