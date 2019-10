Melella rehusará discutir el presupuesto en la Legislatura

“Prefiero tener un presupuesto reconducido hasta tanto podamos tener toda la información”, subrayó el electo gobernador por Forja en relación a lo que será el debate del proyecto de presupuesto 2020 en la Legislatura a partir de noviembre. Criticó a la provincia por el “pésimo estado en el que se encuentra la infraestructura escolar, como así también por el vacío de insumos en el que están dejando al hospital”. Por otro lado indicó que “estamos trabajando fuertemente con nuestros equipos técnicos de cara a lo que será nuestro primer día de trabajo en el gobierno de la provincia”. También adelantó que en función de esto estamos reuniéndonos con “los sectores productivos, sindicales, empresariales, o sea los sectores que hacen a la vida en Tierra del Fuego”. Además indicó que “no existen fisuras con Martín Pérez, y nos hemos reunidos en varias oportunidades en los últimos días”.

Río Grande.- En el marco de la charla denominada ‘Sueños y Desafíos para un nuevo tiempo en Tierra del Fuego’ en la cual disertó la ex embajadora Alicia Castro en el gimnasio de la UOM, el intendente, y electo gobernador por Forja Gustavo Melella fue consultado por FM Aire Libre respecto de la discusión del proyecto de Presupuesto 2020 que dará comienzo en la Legislatura luego de las elecciones de este próximo domingo, como así también en relación a la cuestión Malvinas, y cómo será la política que adoptará el próximo gobierno provincial en este sentido.

Al respecto Melella manifestó que “vamos a tener un política fuerte sobre toda la soberanía, sobre Malvinas, sobre la Antártida, esta es la mirada que hemos tenido, y que vamos a seguir manteniendo en nuestro gobierno, es parte de la provincia, es parte del desarrollo, es parte de la defensa, pero es una posición no solo ideológica, sino también es defender los límites de nuestra provincia grande”.

En este sentido manifestó que “a veces hablamos de Tierra del Fuego, pero no estamos defendiendo nuestra soberanía, con lo cual tampoco estamos defendiendo a nuestra provincia”.

Consideró que “sería un orgullo tener como parte del gabinete a Alicia Castro, entre otros, que han sido grandes dirigentes, y referentes del gobierno nacional y popular de Néstor o Cristina, pero ellos estarán acompañando desde distintos lugares y acompañando a nuestros equipos”.

Resaltó que “Alberto Fernández tiene un compromiso por la Causa Malvinas, y por la soberanía nacional muy grande, de volver a recuperar esa fuerza que hemos perdido durante estos años, y ponerle punto final a la entrega”.

Transición provincial

Con relación a la transición provincial, el electo gobernador manifestó que “hay muchas cosas que son inesperadas, que no se saben, pero nosotros optamos por mirar hacia adelante, por trabajar con nuestros equipos técnicos, estamos reuniéndonos con sectores productivos, sindicales, empresariales, o sea los que hacen la vida en Tierra del Fuego, con lo cual el resto queda”.

Asimismo aseveró que “seguramente nos encontraremos con situaciones complejas, complicadas, cosas que por ahí se saben, cosas que se saben y no se dicen”, expuso, al tiempo que detalló que “quien no sabe que la infraestructura escolar está en pésimas condiciones, quien no sabe que se están dejando de comprar insumos para el hospital, son cuestiones complicadas, pero nosotros no queremos quedarnos en la pelea que no tiene sentido, sino que estamos trabajando fuertemente para el primer día de gobierno”.

En cuanto a los números de la provincia, dijo que “algunas cosas se saben, pero en otras no hemos tenido información, pero nosotros estamos mirando nuestro primer día de gobierno, y poner en marcha una provincia que se encuentra paralizada”.

Análisis del Presupuesto provincial

Con respecto al análisis del presupuesto, Melella exteriorizó que “la realidad es que nosotros tenemos una posición muy clara, ese presupuesto no fue hecho por nosotros, y tampoco lo compartimos”.

Por tal motivo puntualizó que “la verdad que nuestra mirada, y nuestra fuerza esta puesta en el primer día de gobierno, de ahí en adelante vamos a trabajar y llevar adelante lo que nosotros decimos que es este sueño que queremos que todos los fueguinos vivamos mejor”.

Melella afirmó que “no voy a participar de la discusión del presupuesto en la Legislatura, prefiero tener un presupuesto reconducido hasta tanto nosotros podamos tener toda la información, pero hoy no me preocupa eso, sino todo lo que estamos trabajando nosotros con todos los sectores productivos, económicos, y de la vida social de Tierra del Fuego para nuestro primer día de gobierno, y poner fuerza en nuestra provincia”.

Transición Municipal

Consultado sobre la Transición Municipal, el mandatario especificó que “estuve reunido con Martín Pérez dos veces, los equipos técnicos están trabajando bien, a pesar de que hubo algunos desencuentros en cuanto a información, pero ya está encaminado”.

Respecto de las quejas realizadas por el equipo de Pérez en cuanto a la conformación del presupuesto, dijo que “yo hablé con Martín (Pérez), y la decisión de él, y de su equipo de trabajo era no participar en el presupuesto por los tiempos por un lado, y por otro lado porque Martín (Pérez) va a llevar adelante un plan de gobierno propio, con anuncios propios que tienen que ver con nuevas políticas que él va a llevar adelante, y que si él hoy las plasmará en ese presupuesto no las podría anunciar porque todo el mundo le estaría preguntando sobre eso, y no sobre lo que va a hacer, por lo cual tiene todo el derecho del mundo el día que asuma como intendente de anunciar sus nuevas políticas públicas que serán plasmados en el presupuesto”, concluyó Melella.