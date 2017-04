Melella reclama que lleguen los colectivos nuevos

El intendente de Río Grande adelantó la decisión de enviar una nota a la empresa Angus Catering, para que “aceleren los tiempos” con la llegada de las nuevas unidades. Dijo que el servicio de colectivos sigue siendo “malo” y reclamó “la mayor celeridad para que puedan brindar el servicio como corresponde”.



“Uno quiere que la empresa Angus Catering acelere los tiempos de una vez por todas, porque creo y esto es así -aunque a muchos no les guste- que hasta que no tengan las unidades nuevas y todas las herramientas, no van a poder brindar un buen servicio”, advirtió el intendente Gustavo Melella.

Mencionando que el servicio en la actualidad de presta “con las unidades de la empresa que se está yendo, que de hecho son un desastre. Hoy se incendió una, otra se queda parada en otro lado, son un desastre por el servicio que han brindado y siempre lo he dicho”, remarcó Melella.

Luego reconoció que las unidades nuevas están siendo acondicionadas, “por el tema de la calefacción que tiene que ser acorde a Tierra del Fuego, rampas para discapacidad. Es cierto que lleva tiempo, pero le pedimos la mayor celeridad para que puedan brindar el servicio como corresponde, hoy el servicio no es bueno”, señaló el intendente.

Adelantó la decisión de “mandar una nota a la empresa, para que aceleren los tiempos y que se terminen las excusas”, concluyó.