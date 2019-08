Melella pidió a los fueguinos que acompañen a sus candidatos como lo acompañaron para la gobernación

El gobernador electo remarcó la necesidad de contar en el Congreso con verdaderos defensores de los intereses de Tierra del Fuego, que estén comprometidos con los vecinos y no con un espacio político en particular. Instó al corte de boleta, para acompañar la fórmula presidencial a la lista de FORJA. Confió en el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández para poder llevar adelante los compromisos asumidos, plasmados en el acuerdo firmado en Rosario. Además, aclaró que no hay ningún nombre en danza de su futuro gabinete y que, como lo hizo hasta ahora, primero se trabaja en los proyectos y luego surgirán los funcionarios que van a encabezarlos.

Río Grande.- El gobernador electo Gustavo Melella pidió a los fueguinos que acompañen a los candidatos de su lista, como lo acompañaron en la gobernación.

Previamente dialogó con FM Aire Libre sobre la firma del acuerdo en la jornada anterior con el precandidato a presidente Alberto Fernández, en la ciudad de Rosario. Indicó que dicho acuerdo “fue idea de Omar Perotti, gobernador electo en Santa Fe, que le sugirió a Alberto Fernández firmar con los gobernadores un acuerdo con cinco puntos. Hace unos días me llamó Felipe Solá para explicarme la idea y la trabajamos con nuestra gente en la provincia. Surgieron cinco puntos pero le agregamos un sexto, que son los acuerdos de Madrid I y II y el Foradori-Duncan”.

“El primer punto es la extensión del subrégimen industrial y le pedimos que la provincia tenga mayor poder de decisión en cuanto a los procesos productivos; luego está la puesta en marcha del Fideicomiso Austral, y de un programa de viviendas a través del IPV. Queríamos cinco mil viviendas pero nos pidieron no poner números. Luego planteamos compensaciones para sostener la caja de previsión en caso de que la provincia lo necesite, que se habían firmado en su momento; y también la lucha contra el narcotráfico, con equipamiento tanto en la zona de San Sebastián como el puerto y el aeropuerto, y el trabajo con las fuerzas federales. Nosotros pedimos equipamiento y ellos pusieron tecnología, y fue un ida y vuelta hasta haber logrado acordar los seis puntos”, aseguró.

“Para nosotros siempre fue un principio la lucha contra el narcotráfico, que hay que darla sin tregua, y ellos lo aceptaron muy bien. Para nosotros y para todos es una gran alegría tener claro que un gobierno nacional tiene esta mirada. No fuimos la única provincia que pidió esto, porque otras pidieron lo mismo. Fue muy positivo este acuerdo”, evaluó Melella.

Tijera en mano

Respecto del corte de boleta, el intendente instó a optar por la fórmula Fernández-Fernández y acompañarla a los candidatos de FORJA. “Nos pasa como en otros distritos, que vamos con boleta corta. Esto fue una decisión a nivel nacional de que la fórmula presidencial vaya en una sola lista. Por eso pedimos a los vecinos cortar boleta. No es que uno lo haga de malo, es la realidad, porque nosotros tenemos una opción política, que es la fórmula Fernández-Fernández y lo hemos dicho siempre. Apelamos a la gente que se identifica con un país que apuesta al desarrollo, a la industria, y coincide con estos puntos que pusimos en el acuerdo, y esperamos que nos acompañe. Para eso tiene que cortar boleta e incorporar a la nuestra la boleta del presidente”, dijo.

“Nosotros queremos que piensen en senadores y diputados que realmente defiendan el proyecto de provincia que queremos, y no que solamente defiendan un espacio político a nivel general. Se tiene que defender a los habitantes de Tierra del Fuego. Federico Runín, Adriana Chapperón, Mabel Caparrós y los demás candidatos, nos van a garantizar esta defensa irrestricta de la provincia”, subrayó.

“Yo le pido a los vecinos que nos acompañen, así como nos acompañaron para la gobernación. Hay algunos que tienen otra opción política, y por eso vivimos en democracia. Hay gente que por ahí quiere votar otro candidato a presidente pero quiere acompañarnos a nosotros. Esto lo pueden hacer y no es renunciar a ningún principio. Nuestra lógica es la defensa de la soberanía provincial, y por eso pedimos que nos acompañen votando a nuestros candidatos”, invitó a los no kirchneristas.

Futuro gabinete provincial

Por otra parte, se lo consultó sobre los posibles ministros y funcionarios de gabinete, ante algunos rumores que circulan, y desmintió todos los nombres que se barajan. “No tenemos ningún nombre y lo digo porque en muchos lados algunos se están probando el saco y empieza a funcionar el imaginario popular. Nosotros tenemos equipos que están trabajando y son gente de la municipalidad, de fuera de la municipalidad, de espacios políticos, de planta permanente del estado y de otros sectores. Estamos trabajando en todas las áreas que propusimos y después surgirán los nombres”, manifestó.

Recordó que el primer gabinete municipal lo nombró “el mismo día que asumí como intendente. Me acuerdo que Jorge Martín se agarraba de los pelos porque me preguntaba todos los días cuál era el gabinete. Nosotros no tenemos apuro en conformar el gabinete. Estamos trabajando mucho con los equipos técnicos, aprovechando los meses de transición, y lo importante es llevar a políticas públicas y líneas de acción todo lo que propusimos en campaña. Después vendrán los nombres”, expresó.

“Si en algún lado alguien dice que va a ser funcionario de determinada área, es mentira, porque no hay nada confirmado. No le crean a los que digan que van a ser secretario de ambiente o de seguridad, porque es mentira. Nosotros convocamos a trabajar a todo el mundo, como lo hacemos siempre, pero que nadie se pruebe el saco o la chaqueta, porque no hay ningún nombre todavía”, concluyó Melella.

Paso de Frigerio

Cargó sobre el gobierno provincial la responsabilidad de generar empleo y le recordó a Bertone la plata que le deben a nación por la ayuda que les dio.

Uno charla con las empresas que están en nuestra provincia y todos dicen que la situación está directamente relacionada con la política económica del gobierno nacional. Quien ha llevado adelante medidas de congelamiento de la economía, de congelamiento del consumo, de pérdida del salario, fueron las políticas del gobierno nacional.

Hubo medidas como la famosa importación de las netbooks que tomó adelante el gobierno nacional, supuestamente para mejorar la tecnología y bajar los precios. Hoy son más caras que antes y estas medidas perjudicaron no solamente a Tierra del Fuego sino a todo el país. La caída del poder adquisitivo lleva a que no nos compren los productos que se fabrican en nuestra provincia y esto es claro. Podrán querer desligarse en medio de la campaña, pero la única verdad es la realidad.