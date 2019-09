Melella participó en la Jornada “La Soberanía para la Argentina que se Viene”

El Intendente de Río Grande y Gobernador electo de la provincia, Gustavo Melella, participó como panelista en la Jornada Nacional de Debate “La Soberanía para la Argentina que se Viene” que se realizó en la ciudad de Buenos Aires.

Durante el evento, Melella agradeció a los organizadores, GPS (Grupo por la Soberanía) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) “por ayudar al pueblo de Tierra del Fuego, al pueblo Argentino y al pueblo Latinoamericano a no perder de vista hacia dónde vamos, que es la recuperación mediante la paz de nuestro suelo y de nuestras Islas Malvinas”.

El jefe comunal también destacó a los veteranos de guerra, especialmente a los de la ciudad de Río Grande y de toda la provincia “que son para nosotros la dignidad viviente”.

“La manera en que se vive la causa Malvinas en Tierra del Fuego no se vive en ningún lugar del país”, dijo, e invitó a los presentes a participar de la Vigilia la cual calificó como “el evento más importante de nuestra Patagonia”.

Asimismo, Melella dijo que “me alegra ver en este lugar el mapa bi continental, donde se puede ver claramente que la provincia más grande es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Eso es una realidad y creo que tenemos que apropiarnos de la causa Malvinas. Las Islas Malvinas forman parte de una provincia, con todo lo que eso conlleva. Si nosotros logramos interiorizar esta idea de la provincia más extensa, que es el centro geográfico de nuestro país y que tiene una importancia geopolítica extraordinaria, eso nos va a permitir seguir con mucha más fuerza la lucha por nuestra soberanía”.

“Cuando nosotros caminamos por Río Grande, que es la ciudad más cercana a nuestras islas, caminamos por Malvinas y eso nos emociona mucho. Eso nos hace mantener viva la llama de la causa porque es el mismo suelo, la misma geografía y forma parte de nuestra patria”, indicó.

Al cerrar el evento, Melella anticipó que “Apenas asumamos el 17 de diciembre vamos a poner en funcionamiento la Secretaría Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, adelantó el gobernador electo fueguino ante el aplauso de todo el auditorio.

Melella luego reconoció el compromiso del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, con la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas. Contó que el ex jefe de Gabinete aceptó incluir un punto más en el acuerdo que había firmado en Rosario con los gobernadores, antes del cierre de campaña. “Dijeron 5 puntos, nosotros les pedimos 6. El que agregamos es que cuando sea presidente denuncie el Acuerdo de Madrid I y II”, destacó el intendente de Río Grande.

Este pacto bilateral, firmado en 1989, daba por finalizada la disputa por las islas entre el Estado argentino y el británico y se fijaba un “paraguas de soberanía”. “Esto no es menor. Para nosotros es una obligación hacerlo. Para él no. Podría haber dicho esto no. Que un candidato a presidente haya tenido una posición tan clara y firme es para agradecerle en nombre de todo el pueblo. Esto va a cambiar la historia”, remarcó.

Integraron también el panel Alicia Castro, Daniel Catalano, Edgardo Esteban, Pedro Saborido, Juan Manuel País, Luis Bruschtein, Stella Calloni, Eduardo López, Julio César Urien, Eduardo Jozami, Ariel Garbarz y Mariano Memolli.