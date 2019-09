Melella negó la armonización de la caja y prevé replantear el corredor del Beagle

El gobernador electo desmintió las versiones de la legisladora Myriam Martínez sobre una armonización de la caja en función del acuerdo de asistencia financiera firmado con Alberto Fernández. Destacó “el gesto” del candidato a presidente del Frente de Todos con la provincia y negó de plano que implique una entrega. Hoy enviará una nota formal a la gobernadora Bertone para que no comprometa recursos de la futura gestión, ante nuevas licitaciones de obras e ingreso de funcionarios a planta permanente. Además, prevé replantear la obra del corredor costero Canal Beagle, por entender que hay “tramos innecesarios” y varias irregularidades que obligan a una revisión.

Río Grande.- El intendente Gustavo Melella y gobernador electo de la provincia, desmintió las versiones dadas a conocer por la legisladora del FPV Myriam Martínez vinculadas con la “armonización” de la caja de previsión en función del acuerdo de asistencia financiera firmado con el candidato a presidente Alberto Fernández.

Por FM Aire Libre, sostuvo que “nosotros no vamos a armonizar, en el sentido de transferir la caja a nación y eso está claro. Lo que hemos firmado con Alberto Fernández, que es el candidato de ella y mío también, es una asistencia financiera. Ella lo dice bien: nuestra caja va a tener un déficit y le pedimos a la nación que nos asista financieramente para poder compensarlo. Es eso nada más”, aseguró.

“Si nos faltan 500 millones, le pediremos 500 millones, y después la nación dirá si nos pueden dar tanto. Mientras tanto hay que trabajar y en eso están los equipos técnicos nuestros haciéndolo. La vamos a invitar a la legisladora, que sabe mucho de este tema, para que participe. La caja es un problema de todos, no sólo de un gobierno”, señaló Melella.

“Lo que hemos firmado es la asistencia financiera, que es el cuarto de los seis puntos del compromiso y habla de garantizar derechos previsionales para los fueguinos y contribuir al financiamiento del régimen de previsión social de la provincia, en el marco de lo establecido en la cláusula 12 del compromiso federal del 6 de diciembre de 1999”, precisó.

Dicha cláusula señala textualmente que “el Estado Nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos hasta la fecha del presente convenio en función de los regímenes actualmente vigentes; como los de aquellos sistemas que arrojen déficit previsional originados en forma individual (personal civil, docente, policial, etc.). Las cajas continuarán administradas por las respectivas provincias, si así lo desearan o cláusulas constitucionales impidieran su transferencia, quienes armonizarán en un plazo de 180 días sus sistemas integrados de jubilaciones y pensiones para sus beneficiarios futuros en función de las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones, así como de los requisitos para acceder a beneficios en el futuro. Sin perjuicio de ello, las provincias podrán constituir fondos compensadores para determinadas situaciones especiales asignándoles recursos específicos, por vía legal y con administración a cargo de la respectiva caja”.

Según Melella el acuerdo con Alberto Fernández simplemente habla de “contribuir”. “Tenemos un déficit y la nación lo que hace es contribuir con nosotros para equilibrar ese déficit. No es transferir la caja jubilatoria de Tierra del Fuego a la Nación, como han hecho otras provincias. En este tiempo han dicho tantas cosas, como que vamos a privatizar el banco, que vamos a privatizar el puerto. Falta que digan que le voy a poner peaje a los pingüinos en la Antártida”, ironizó.

“En los próximos días vamos a estar convocando a los legisladores electos para poder trabajar, como lo estamos haciendo con legisladores del Partido Verde y otros más. Les vamos a contar hacia dónde vamos, porque por ahí les falta información o quieren saber”, barajó, y pidió “que se queden tranquilos porque nuestra mirada es que el estado tiene que ser fuerte, pensando siempre en el desarrollo, en el crecimiento, en la generación de empleo, en ampliar la matriz productiva, y vamos a contarles esto para que se queden tranquilos”.

Respecto del alcance de la movilidad automática, dijo que “va a beneficiar a todos los jubilados cuando haya un aumento salarial. Ayer me decía un jubilado que hoy no hay aumento, pero cuando se den y vayan realmente al sueldo, en blanco, van a alcanzar a todos los jubilados de la provincia”.

Consultado acerca de dónde saldrán los fondos, dijo que “el equipo de finanzas está trabajando fuertemente en eso para no perjudicar a nadie y ver de qué manera vamos equilibrando la caja y las cuentas de la provincia, para dar algún aumento salarial dentro de lo posible. Se está trabajando muchísimo en eso y lo hacemos de forma muy reservada, así como nos estamos reuniendo con la industria electrónica, con la industria del petróleo, con las petroleras, con cámaras de comercio, productores y distintos sectores, lo mismo estamos trabajando sobre las cuentas de la provincia”.

Se le preguntó qué ocurriría si la nación pide la armonización de la caja a cambio de la asistencia financiera, y respondió que en ese caso “nos arreglaremos nosotros. La nación no tiene por qué darnos dinero, este es un gesto que tuvo Alberto Fernández con nosotros. Lo que tenemos que hacer es normalizar nosotros la caja y hacerla sustentable nosotros mismos, con nuestros propios recursos. Si la nación nos asiste, bienvenido sea. Si nos dice que no, tienen toda la razón del mundo. Este fue un gran gesto de Alberto Fernández”, destacó.

Paritarias estatales

En cuanto al aumento salarial para estatales y de dónde prevén sacar fondos, dijo que “estamos trabajando en esto y lo vamos a anunciar los primeros días de gobierno, pero no vamos a perjudicar a distintos sectores para beneficiar a otros. Estamos trabajando con los privilegios que tienen algunos, que son históricos, para que no los tengan más. Eso lo vamos a anunciar los primeros días de gobierno y para eso se está trabajando. La provincia tiene recursos naturales y hay que trabajarlos mejor para que haya más ingresos. No vamos a perjudicar a un sector productivo simplemente para transferir fondos a jubilados del estado”, aseguró.

Pedido formal a Bertone

Por otra parte, se le preguntó si han pedido a Bertone que no tome decisiones que afecten la figura gestión, y señaló que “se le ha solicitado en forma verbal y lo ha hecho Agustín Tita con el ministro Gorbacz. El lunes vamos a estar enviando una nota formal dirigida a la gobernadora. Pensamos que no hacía falta, porque esto lo charlamos con Martín Pérez, suspendimos licitaciones de obras planificadas para no comprometer el presupuesto de él, y entendíamos lo mismo iba a ocurrir con el gobierno. El lunes estamos enviando la nota formal a la gobernadora para que no avance con licitaciones y obras sin consultar. Hay obras que son fundamentales, que las necesita un sector productivo, la salud o la educación, y no las puede frenar, pero queremos saber de qué se tratan, el monto comprometido y ser partícipe en eso, sobre todo de las licitaciones”.

“Ya ha dicho Mónica Urquiza también que no avancen en incorporación de recursos humanos que no sean necesarios. La misma gente del estado nos envía permanentemente copia de las resoluciones, de los decretos, decretos de ingresos de gente que son funcionarios y pasan a planta permanente”, observó.

Por el momento no tiene prevista una reunión con Bertone, más allá de la nota formal. “La verdad, no voy a provocar una reunión que no es necesaria. Nosotros estamos trabajando en lo que significa poner en marcha nuestro plan de gobierno a partir del primer día, y eso hoy nos lleva toda la atención, más la gestión municipal, porque la situación social es complicada”, dijo.

Replanteo del corredor del Beagle

Finalmente adelantó que será revisada la obra del corredor del Beagle. “Hay irregularidades que ha expuesto el Tribunal de Cuentas, las organizaciones ambientalistas y hasta los mismos dueños de la tierra. Creemos que es una obra que hay que repensar, y que hay tramos de la obra que son innecesarios y se está perjudicando el patrimonio ambiental, el patrimonio natural de la provincia y esos tramos hay que suspenderlos. Las cuestiones que sean irregulares hay que frenarlas”, dijo.

Lamentó que el gobierno “no escuche a los distintos sectores, porque ha habido informes de profesionales del CADIC, del Tribunal de Cuentas y de los mismos funcionarios del gobierno”, y ratificó que “esa obra no debe seguir avanzando en aquellos sectores que comprometen el patrimonio y el recurso natural que tenemos. No tenemos que esperar una resolución judicial y el gobierno tiene que tener esa capacidad de escuchar y de replantear la obra. Si hay que cambiarla, habrá que hacerlo. Yo entiendo la preocupación de algunos, pero ya la justicia imputó a la empresa y los trabajadores, y creo que hay elementos necesarios para parar la pelota y corregir lo que se ha hecho”, concluyó.