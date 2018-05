Melella expuso una profundización de la pobreza

El intendente de Río Grande encendió el alerta ante la profundización de la emergencia social en la zona norte, con un cambio respecto de la modalidad de asistencia, dado que la pobreza se va transformando en indigencia y crece la gente que no tiene para comer. “La emergencia es en cualquier momento y a cualquier hora. Hay gente que viene porque hace tres días no tiene para darle de comer a sus hijos, no tienen colchón, frazadas, y con el invierno se va a complicar más”, dijo. Prevé un fuerte impacto con la suba de precios por la devaluación y el aumento de tarifas, que va a golpear más duro a los que menos tienen. Desde el municipio implementaron una guardia social, para dar respuesta inmediata.

Río Grande.- El intendente Gustavo Melella hizo pública su preocupación por el recrudecimiento de la crisis social. Hoy hay “un estado de emergencia”, dijo, ante el aumento de la indigencia en la ciudad.

Por Radio Provincia informó sobre la reunión que mantuvo ayer con Analía Cubino, la secretaria de Desarrollo Social, para analizar la evolución de la demanda de asistencia. “Tenemos un sector de la gente que está muy mal. El desempleo y la pobreza pegan fuerte, y no hablo de estadísticas, porque los números dicen que se mantiene el nivel de empleo, pero también se mantiene el nivel de desempleo, que es la contracara”, observó.

El deterioro de las familias que ven pasar los meses sin encontrar trabajo se empieza a percibir. “Hay muchas personas no registradas entre las que buscan trabajo, porque los jóvenes de 18, 19 y 20 años que nunca accedieron a un empleo, nunca lo perdieron, y es un sector importante de la población donde hay padres, madres muy jóvenes, con uno o varios chicos, y están en crisis social”, afirmó.

“Analía me decía que creció la ayuda, pero creció la emergencia. Hoy tenemos que salir a llevar alimentos, porque no tienen para comer. Yo no exagero”, aseguró el jefe comunal, e invitó a “cualquier funcionario provincial o nacional, o algún empresario que quiera verlo, a que venga y comparta un día con nosotros. La emergencia es en cualquier momento y a cualquier hora, de gente que dice que no aguanta más y recurre al municipio porque hace tres días no tiene para darle de comer a sus hijos, están a matecocido, no tienen colchón, frazadas. La pobreza pega duro y pega fuerte, y con la venida del invierno se complica y se siente mucho más”, subrayó.

Los nuevos pobres

Melella fue más allá de los análisis cuantitativos para centrarse en los datos cualitativos, con el paso de la pobreza a la indigencia en muchas familias, y la aparición de nuevos pobres que siempre habían tenido trabajo y no buscaban ayuda social: “En términos porcentuales creció un 35 ó 40% la ayuda social, pero lo que se ve en este último tiempo es esta emergencia social. Nosotros tenemos una guardia social, es decir que quien lo necesita llama a cualquier hora y tiene una solución, y la demanda se ha incrementado muchísimo por parte de gente que siempre tuvo su trabajo y se las arregló sola, que no iba a la Municipalidad a pedir ayuda. Hoy, con lo complicada que está la situación, nos golpean la puerta porque necesitan”, manifestó.

“Son momentos muy duros, todo aumenta y se hace más difícil, y ahí el estado tiene que estar presente acompañando. Creemos que la situación se va a venir peor con el invierno porque la necesidad se acentúa más, recrudece la pobreza, la falta de trabajo”, advirtió Melella, teniendo en cuenta el impacto que tendrá en los precios en general y en la canasta básica en particular la disparada del dólar y el aumento de tarifas.

Un informe “malintencionado”

Por otra parte, el intendente se refirió al informe presentado por el conductor del noticiero de Telefé Rodolfo Barili, titulado “veredas calientes”, por el que debió luego pedir disculpas: “Eso fue increíble. No sé si fue desconocimiento o es esta desesperación por la quita de subsidios del gobierno nacional”, sostuvo, vinculando la línea editorial del canal directamente con la política nacional.

“Yo comparto la posición que tuvo la gobernadora y el reclamo que todos hicimos, porque los sectores con losa radiante en las veredas son mínimos. Están en algún hospital, en alguna clínica o algunos comercios. El porcentaje es mínimo y después tenemos que caminar sobre el hielo. A mí me pareció una mezcla de ignorancia y mala intención, porque el porteño que escucha esto dice que los patagónicos viven como reyes y ellos nos subsidian el gas. Es para dejar contentos a las ciudades de gran población en desmedro de nosotros. Me pareció muy malintencionado”, insistió.

“Hay una mirada pro británica”

Respecto del posible acuerdo al que arribaría Argentina con Gran Bretaña por la explotación pesquera en el Atlántico Sur, el intendente expresó su total rechazo e instó a todos los actores políticos y sociales a resistir este avance sobre la soberanía.

“Hay una mirada pro británica en algunos funcionarios y nosotros tenemos la obligación como fueguinos de defender nuestro territorio”, expresó, dado que el acuerdo “prácticamente reconoce a Malvinas como un estado independiente. Es muy grave toda la implicancia del trasfondo que hay. Se puede decir que son dos institutos de investigación sobre pesca, pero en el fondo están reconociendo a Gran Bretaña el posicionamiento en nuestras islas, que son nuestro territorio”, dijo.

“Hacer un acuerdo de investigación con Brasil, con Uruguay o con Chile es distinto, porque compartimos territorio, pero con Gran Bretaña no, porque están usurpando territorio argentino ilegalmente. Este es un paso más para reconocer al Reino Unido y seguramente después trabajarán en forma conjunta Argentina y Gran Bretaña para controlar la pesca ilegal, cuando Gran Bretaña no tiene nada que hacer ahí”, adelantó.

“La Argentina le está dando un derecho que no tiene y los estamos reconociendo en el Atlántico Sur. Es muy grave lo que está haciendo el estado nacional, más allá de no consultar a la provincia, porque ni reconocen a Malvinas como parte de nuestra provincia. Es realmente grave”, reiteró.

“Yo creo que no tiene que haber negociación. No se pueden negociar con Gran Bretaña los recursos naturales, ni la pesca, ni el petróleo, ni nada, porque implica reconocerlos. Lo único que hay para negociar es que devuelvan el territorio, no los recursos naturales. Hay que tener claridad en estos conceptos, porque en el derecho internacional esto significa mucho. Por eso lo que está haciendo hoy el estado nacional es de una gravedad muy importante: los está reconociendo, les está dando derechos y Gran Bretaña se sigue armando en el Atlántico Sur”, alertó.

“Ojalá se escuchen muchas voces, de diputados del FPV, de Cambiemos, de Tierra del Fuego, de Patagonia, porque esto es defensa de soberanía. Para el 2 de Abril están todos, pero hay que ponerse los pantalones largos para defender estas cosas y no se los escucha frente a este renunciamiento del estado nacional ante Gran Bretaña. Espero que todos nos sumemos a pedirle al estado nacional que vuelva atrás con estas medidas, que convoque a la provincia a la discusión en términos de recuperar las islas y no de negociar otras cuestiones con Gran Bretaña”, expresó.

“Para mí hay una mirada pro británica en algunos funcionarios y nosotros tenemos la obligación como fueguinos de defender nuestro territorio. Esto significa defender la soberanía sobre Malvinas. Nosotros estamos elaborando una queja formal, también el Concejo Deliberante está haciendo su parte, buscando otras acciones, porque nos quejamos formalmente y ellos siguen haciendo lo que quieren. Entonces hay que buscar una manera para ser más escuchados y tener más repercusión”, concluyó.