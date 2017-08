Melella entregó los premios Madre Teresa de Calcuta

“Si no hay humanidad, si no somos comunidad, si no nos ponemos en el lugar del otro ni sentimos la fraternidad, el resto no sirve de nada”, expresó el intendente Gustavo Melella durante el acto de entrega de los premios Madre Teresa de Calcuta a vecinos e instituciones destacados por su labor solidaria.

El intendente de la ciudad, Prof. Gustavo Melella, encabezó este lunes el acto de entrega de los premios Madre Teresa de Calcuta a vecinos e instituciones destacados por su labor solidaria. Estuvo acompañado de la secretaria de Modernización e Innovación, Prof. Laura Rojo, de la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Prof. Gabriela Castillo, de la secretaria de Promoción Social, DI Analía Cubino, del secretario de Salud, Dr. Walter Abregú, del secretario de Participación y Gestión Ciudadana Dr. Federico Runín y de la secretaria de Producción y Ambiente, Tec. Sonia Castiglione. Estuvieron presentes también concejales, subsecretarios, autoridades del ámbito local y vecinos de distintos barrios de la ciudad.

El evento se desarrolló en el auditorio del CGP Padre Zink donde la secretaria Laura Rojo y el subsecretario Andrés Dachary entrevistaron a cada uno de los homenajeados quienes expusieron su trabajo y experiencias.

Los premiados, elegidos por los propios riograndenses a través de las redes sociales, fueron el grupo Ayudemos a Ayudar que asiste a familias vulnerables, la Fundación Flexer que se dedica a acompañar a niños que padecen cáncer, el Ropero Comunitario Río Grande que realiza una importante labor para colaborar con vecinos que tienen necesidades, la Fundación Hjelpemiddelfondet que es la institución que envió desde Noruega los elementos para el Banco Municipal de Ortopedia y el carrito Onas que realiza una venta solidaria todos los últimos lunes de mes.

Tras la entrega del reconocimiento a los titulares de esas entidades, el Intendente manifestó que “la solidaridad se expresa de mil maneras, pero lo importante es que se haga con gratuidad de corazón y como decía la Madre Teresa con amor, con cariño y total desprendimiento”.

“Vivo este momento con mucha emoción, porque uno no puede dejar de ser agradecido al saber que hay mucha gente que trabaja solidariamente por los demás sin pedir nada a cambio”, dijo.

Asimismo, el jefe comunal resaltó que “esta ciudad es por sobre todo solidaria” y agregó que “muchos vecinos nuestros y organizaciones lo dan todo gratuitamente, tanto lo que poseen como lo que no tienen también; dan su tiempo y su esfuerzo sin hacer alardes y esto tienen un enorme valor”.

Finalmente, Melella subrayó que “tenemos que estar orgullosos de los vecinos solidarios que tenemos en la ciudad” y recalcó que “la solidaridad no reconoce credos, ideologías, condición social ni distancias”.

“En Río Grande se pueden discutir muchísimos temas de gestión o de desarrollo, pero si no hay humanidad, si no somos comunidad, si no nos ponemos en el lugar del otro ni sentimos la fraternidad, el resto no sirve de nada”, concluyó.

Por su parte, la secretaria Rojo rescató “el gran esfuerzo que realizan estas personas y estas entidades para sostener en el tiempo su labor solidaria” y resaltó que “los propios vecinos y la propia comunidad fueron quienes postularon a los ganadores”.

“Quiero agradecer muchísimo a todos los que han estado involucrados en la entrega de estos premios y esperamos seguir aportando desde el Municipio nuestro granito de arena para que estas acciones solidarias se conozcan y se contagien”, manifestó.