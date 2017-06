Melella encabezó una nueva entrega de viviendas municipales

En el gimnasio del Centro Deportivo “Padre Forgacs”, el intendente Gustavo Melella encabezó un nuevo acto de entrega de viviendas sociales, que en este caso se trató de 50 soluciones habitacionales a familias vulnerables y que están ubicadas en el barrio Del Bicentenario.

Río Grande.- El evento contó con la presencia de la senadora Miriam Boyadjián, los diputados nacionales Matías Rodríguez y Oscar Martínez, junto a los legisladores provinciales Mónica Urquiza, Cristina Boyadjián y Pablo Villegas. También estuvieron presentes los concejales Alejandro Nogar, Miriam Mora y Eugenia Duré, al igual que Secretarios y Subsecretarios del Gabinete municipal, autoridades de diversos organismos del orden local y provincial y las familias beneficiarias.

El jefe comunal recordó en su discurso que estas casas fueron construidas con fondos del Gobierno Nacional anterior.

“Lo primero que tengo que hacer es agradecer a las cooperativas de trabajo que tan mala prensa les han hecho en algunos lugares, pero cuánto trabajo digno han demostrado en nuestra ciudad, con total transparencia y cariño hicieron las viviendas, así que muchas gracias en nombre de la ciudad”, dijo.

Y los agradecimientos se extendieron a ex funcionarios de la Secretaría de Vivienda de la Nación y a la ex presidenta Cristina Fernández, señalando que “nos dieron la posibilidad como Municipio de poder construir viviendas por primera vez en la historia”.

“Cuando asumimos la gestión creíamos que teníamos esa función también desde el Estado, que teníamos que estar presentes y lograr eso tan ansiado como es el acceso a la tierra y la vivienda, y tuvimos el acompañamiento del Gobierno nacional anterior”, señaló.

Asimismo, el Intendente recordó que “hemos solicitado al Gobierno Nacional un nuevo cupo con 200 viviendas más que esperamos se puedan concretar para atender a la necesidad de tantos vecinos”.

“El Estado tiene que seguir presente igual y tenemos que ir buscando otras formas, porque hoy tenemos cincuenta, pero cuántos otros quedaron esperando con su necesidad”, lamentó.

El Intendente admitió que “hacen falta muchas más viviendas” en nuestra ciudad, pero anticipó que “estamos trabajando en otro programa de viviendas mucho más ambicioso y mucho más amplio que, si Dios quiere, en articulación con el sector privado, en poquitos días más vamos a poder anunciarlo”.

En este sentido recordó además que “desde el Municipio hemos hecho muchísimo para aportar soluciones a la situación habitacional, como la conformación Fideicomiso que puso a disposición de los riograndenses 1500 lotes, la entrega de viviendas que hemos realizado con anterioridad, hemos trabajado para llevar los servicios a más de 1300 familias en la Margen Sur y se ha concretado la regularización dominial de muchos terrenos después de muchos años de espera”, enumeró.

“Estamos a días de celebrar la fiesta de nuestra ciudad y Río Grande es signo de sacrificio y de lucha, Río Grande no es signo de comodidad sino de esfuerzo y el desafío más grande era que se construya el barrio, y ahora ustedes deben construir una comunidad”, le pidió el Intendente a las familias beneficiarias.

“El de al lado no es un desconocido, no es cualquiera, es mi vecino, y tengo que ser solidario y si necesita algo tengo que ayudarlo. Ese es el desafío que tienen, además de cuidar la casa, mejorarla, ser responsables con las mascotas, eso es construir comunidad”, insistió.

Melella anunció además que “ahora estamos trabajando en una propuesta todavía más ambiciosa de viviendas que ojalá en poquito tiempo podamos confirmarla”.

Por otro lado, adelantó que “acabo de firmar la adjudicación de la segunda etapa de la obra de red de gas del barrio Los Cisnes. Ya tenemos completa la primera etapa de las viviendas y ahora vamos por la segunda”.

Además adelantó que el día lunes o martes próximos firmaremos con la urbanizadora (la responsable del barrio Vapor Amadeo) vecina la 151 factibilidad de gas para el barrio Los Cisnes”.

En este sentido, agradeció también “la buena predisposición del gerente de la empresa Camuzzi que pensó en los vecinos que menos tienen”.

Ese mismo lunes “vamos a estar firmando el llamado a licitación para la obra completa del barrio Bicentenario, para que en unos meses dejen de usar las garrafas y los zepelín y se unan a la red de gas”.

“Hoy no es un día más, es un día único e inolvidable”

El adjudicatario de una vivienda social, Francisco Ruíz fue orador en la oportunidad y ante el gimnasio colmado manifestó que, “hoy no es un día más, es un día único e inolvidable Nunca vamos a olvidar la sensación después de recibir tan grata sorpresa”.

Se dirigió a los demás adjudicatarios indicando que “quizás no nos conozcamos, quizás nunca nos habremos cruzado en la calle, pero así y todo tenemos algo en común, nunca más vamos a pagar un alquiler, el sueño de la casa propia hoy se hace realidad”.

“Un sueño que muchas veces creímos que era inalcanzable o imposible”, recordó.

Al dirigirse al municipio manifestó: “gracias por escucharnos, gracias por recibirnos, sin importar diferencia alguna”.

“Soy fueguino, nací en Río Grande, formé mi familia en mi ciudad, no pertenezco a ningún partido político, no soy familiar ni amigo de nadie. Hace más de 10 años buscaba una solución habitacional definitiva, golpeando puertas donde nos ilusionaban y después nos rompían las ilusiones, pero este no fue el caso”, cerró.