Melella confirmó que dejará la UCR para afiliarse a FORJA

El intendente Gustavo Melella encabezó los festejos por el 97° aniversario de Río Grande. Tras los actos oficiales, habló sobre el nuevo ajuste por venir de parte del gobierno nacional, la campaña lanzada por el gobierno de la provincia, y confirmó su decisión de dejar la UCR para afiliarse a FORJA.

Río Grande.- El intendente de Río Grande encabezó los actos oficiales por el aniversario de la ciudad y, en su discurso, ante todo agradeció “a la gobernadora por acompañarlos en el acto, al vicegobernador, senadores, diputados, legisladores, representantes de la justicia, intendentes mandato cumplido, concejales, miembros del Tribunal de Cuentas, del gabinete provincial y municipal, los sindicatos y comunidad en general”.

“Todos hacemos Río Grande y el cumpleaños hay que celebrarlo siempre”, dijo, invitando a los presentes y en particular a los chicos “a pedir un deseo, pensando en lo que quieren para la ciudad”. Recordó que su abuela “le hacía prometer que se iba a portar mejor y lo hacía comprometerse a algo. Nosotros no sólo le tenemos que pedir a Río Grande, a la provincia, también tenemos que darle, comprometernos”, expresó, y luego los invitó a apagar las velas y compartir la torta.

“Hay momentos en que estamos mejor y otros en que estamos peor. Hoy vivimos momentos complicados, porque muchos vecinos nuestros la están pasando mal, pero también Río Grande es esa tierra magnífica que siempre nos da oportunidades, que nunca nos deja de a pie. Siempre hay alguien solidario, un vecino, un amigo, volvemos a estar mejor y Río Grande nos vuelve a dar otra oportunidad. Por eso mi deseo, que compartimos todos los que tenemos un lugar de servicio público, es defender la esperanza, no perder nunca la esperanza y que nadie nos la quite. Ese es nuestro deseo y nuestro compromiso es ofrecerle a Río Grande nuestro trabajo de todos los días”, dijo en sus breves palabras ante los presentes.

En rueda de prensa, destacó que la ciudad “nació en el CAP, con el trabajo, con el peón rural, después con la industria, pero hoy vivimos momentos muy complicados, de desocupación, de pérdida de empleo, de inseguridad en la soberanía y la preocupación es grande”.

Ante la pregunta sobre la falta de colaboración del gobierno ante la demanda de asistencia social, dado que han expresado que asisten en Ushuaia y Tolhuin solamente, dijo que “el municipio tiene la fuerza propia y la solidez suficiente para hacerse cargo de lo que nos corresponde, que son nuestros vecinos. Nos hemos acostumbrado a trabajar juntos, a tener finanzas sólidas, obra pública con fondos propios, programas de acompañamiento al vecino con fondos propios, programas de becas universitarias con fondos propios. Lo óptimo sería lo otro pero, si no se da, no se da. No por eso dejamos de acompañar a cada vecino”, afirmó.

Frente a más ajuste por venir, confió en mantener ordenadas las cuentas municipales. “Si no se complica el país, nosotros vamos a seguir ordenados como siempre, porque es un principio político de nuestra gestión tener las finanzas ordenadas, que nos permite hacer todo esto, como por ejemplo un gimnasio. Pero el ajuste no tiene que pasar por las personas, por despidos ni por achique del estado. Me parece una locura y nosotros no tenemos esa mirada sino todo lo contrario”, dijo, en contraste con la política nacional.

Respecto del impacto en las universidades y el recorte de programas educativos, diferenció la situación de Río Grande con otros puntos del país: “A nosotros nonos afecta porque no recibimos fondos de programas nacionales, lo hacemos todo con fondos propios. Pero es una lástima que otra vez volvamos a la receta de recortar a través de los trabajadores, de la salud pública, de la educación pública. Es una vieja receta que no dio resultado”, dijo.

La preocupación mayor pasa por la quita del subsidio de gas a la Patagonia, que fue adelantada por medios nacionales. “La verdad es totalmente deplorable. Nosotros fuimos el único municipio, con otras instituciones sociales de la provincia, que hicimos una demanda cuando vino el tarifazo del gas. Se enojó el gobierno provincial, después lo declararon ciudadano ilustre a Aranguren, y otros ni participaron. Espero que esta vez tengan una posición del lado de la gente. Nosotros estamos preparados para hacer frente pero es injusto que el gobierno recorte porque ese dinero va a las personas, va a la provincia que hace obras y tiene sus programas, pero también a todos los vecinos”, remarcó.

Sin perder el ánimo de festejo de la jornada, reiteró que pese a la incertidumbre nacional “igual hay que celebrar, más allá de la situación en la que estemos, de lo complicado que está todo. Lo importante es que celebremos sin perder de vista el momento que vivimos. No por celebrar uno tiene que negar la realidad, sino todo lo contrario. Es justo que celebremos el cumpleañosde la ciudad pero teniendo en cuenta la crisis y tantos de nuestros vecinos que han perdido el empleo”.

Como mensaje a los vecinos, aseguró que “la municipalidad va a estar acompañando. Tierra del Fuego es una tierra de esperanza y yo estoy convencido de eso, porque no te deja nunca a pata y no hay que perder la esperanza. La esperanza no es algo mágico y hay que construirla. Todos los derechos logrados, el empleo, hay que pelearlo, no hay que perderlo, y nadie nos puede quitar la esperanza”, sentenció.

Instó a pelear por la ley 19640, porque “cada vecino se beneficia de la ley y eso lo tenemos que defender entre todos. Muchos vecinos no se preocupaban porque tenían trabajo y hoy no lo. Tienen. Tenemos que estar muy atentos, ser solidarios y responsables”, pidió.

No a la entrega

De parte de la dirigencia, Melella espera “mucho compromiso y no entregar nada. Uno ve que durante estos años se fue cediendo ante el gobierno nacional, y el gobierno nacional avanzó. Hoy es difícil volver atrás, pero para defender la industria y la soberanía van a contar con nosotros, y eso se hace desde el primer día de gobierno hasta el último”, subrayó.

También fue crítico de la campaña lanzada en Río Grande por el gobierno provincial, y en ese contexto enmarcó la suerte de desembarco de la gobernadora en el acto junto a los funcionarios provinciales. “Creo que un funcionario de ellos ya ha dicho que están en campaña y me parece que no es el momento. Nosotros seguimos con nuestro plan de gobierno, porque lo tenemos y tenemos un equipo de trabajo. Todos los días hacemos lo que tenemos que hacer. La gente no se confundió en la última elección y no se va a confundir más. No hay que subestimar al vecino, que es muy inteligente”, resaltó.

No más UCR

Finalmente, en una entrevista con el periodista Charly Molina, el intendente confirmó que dejará la UCR para afiliarse a FORJA. La consulta partió de declaraciones del concejal radical Juan Manuel Romano, que adelantó el respaldo en caso de ser candidato a la gobernación: “Tengo un gran cariño por Juan Manuel porque es una gran persona y es un gran servidor público. Valoro sus expresiones, pero realmente hoy nosotros estamos preocupados por la gestión. Tenemos una gestión ordenada, desde lo financiero y desde el trabajo de todos los días. Es una gestión sólida desde lo económico y podemos llevar adelante mucha obra pública con fondos propios y distintos programas para acompañar a las familias que más lo necesitan. Hace unos meses inauguramos este gimnasio hermoso y en pocos días vamos a inaugurar nuevos espacios de salud, todo se hace con fondos propios y realmente tenemos una gestión sólida. Ojalá podamos compartirla con muchos vecinos más de nuestra provincia”, dijo.

“Hay un gran trabajo con fondos propios y sin endeudarnos. Cuando hicimos un procedimiento para recibir fondos de un endeudamiento para terminar la planta de agua, tuvimos que pasar por evaluaciones técnicas muy duras desde lo financiero y por distintos organismos que, si no hacen un buen análisis, no dan una moneda, y el municipio tuvo una calificación muy alta. Luego no hizo falta recurrir a ese endeudamiento porque con fondos propios pudimos terminar la planta de agua.Solucionamos el transporte público, hicimos más de 200 cuadras de pavimento esta temporada, tenemos más de 50 obras en la ciudad y se vienen muchas más. Así que estamos contentos”, manifestó.

Ante la decisión de las autoridades de la UCR de suspenderlo por un año, decidió ponerle punto final a su paso por el radicalismo: “Yo me voy a afiliar a FORJA, ya estoy trabajando en FORJA y es el espacio donde me siento muy contenido y muy pleno, siendo afiliado radical”, concluyó.