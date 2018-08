Melella concretó la red de gas para varios barrios de la Margen Sur

Tras cumplir con una reunión pedida por vecinos de la Margen Sur, el intendente Gustavo Melella confirmó que varios barrios de esa zona contarán en el corto plazo con la red de gas. La iniciativa de su administración favorecerá a unas 720 familias. “Lo importante es que no van a depender más de un tubo de gas ni que tengan que lidiar con el aumento del gas envasado”, destacó el Jefe comunal. De este modo, estas urbanizaciones se suman al proyecto municipal de redes gas que ya se hizo en Los Cisnes y se está completando en el barrio Del Bicentenario. Cabe destacar que estas obras se afrontan con fondos propios del municipio.

Río Grande.- El intendente Gustavo Melella confirmó a los vecinos que habían pedido una reunión de que cinco o seis barrios de la zona contarán con la tan ansiada red de gas.

“Los vecinos habían pedido una reunión con el municipio para que veamos la posibilidad de interceder en el aumento del gas envasado propiciado por el Gobierno provincial y si bien es una decisión de la provincia, nosotros ya habíamos charlado con ellos ya a principios de año para que el Municipio busque la factibilidad del gas en red ante Camuzzi, que es la solución definitiva para estos barrios”.

El Jefe comunal entendió que “de este modo los vecinos pagarán lo que corresponde y no muchísimo más por este servicio y no depender de los aumentos del gas envasado y por eso les anunciamos en esta reunión que ya está la factibilidad de gas en red para varios barrios. Ya se terminó el proyecto, faltan algunos detalles, luego se hará el proyecto de licitación y se hará más adelante el llamado para hacer la obra y que finalmente tengan la red de gas no tengan que depender de un tubo de gas”.

Melella, asimismo, observó que el arraigo de las familias de esa zona de la Margen Sur “es que tengan su tierra en forma definitiva y que cuenten con todos los servicios, como en este caso la red de gas que todos sabemos lo esencial que es y lo problemático de los tubos, los cuales muchas veces no llegan porque no alcanza la distribución”.

El mandatario comunal confió que “para nosotros es una gran alegría porque sabemos lo que siente la gente cuando llega este servicio en red; ya lo vimos en Los Cisnes y sabemos de las expectativas que hay en el barrio Del Bicentenario donde se está completando las obras para que accedan al gas en red”.

“Seguiremos haciendo obras pese a la situación económica del país”

En medio de recortes del Gobierno nacional hacia las provincias y los municipios, como el conocido Fondo de la Soja y otros, el intendente Gustavo Melella aseguró que su administración continuará con distintas obras esenciales para los vecinos. “Nosotros tenemos un municipio bien ordenado en lo financiero y en lo administrativo que nos permite tener un respaldo para continuar con las obras y distintas acciones, como en la parte social”.

En ese sentido agregó que “esta situación de ordenamiento financiero en nuestro municipio nos permite planificar y en este caso de las redes de gas para la Margen Sur es una obra con fondos propios municipales que ya la teníamos pensada hacer con parte del presupuesto en curso y con fondos del presupuesto del año que viene. La realidad es que el municipio puede planificar y puede avanzar porque está ordenado financieramente”.