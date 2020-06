Melella celebró la vuelta del “debate de proyectos a la Legislatura”

Así lo afirmó el Gobernador de la provincia ante el profundo análisis que se le está dando en la Legislatura al proyecto para la creación de la empresa Terra Ignis SAU. Puntualizó que “son proyectos que son para discutir, para que cada bloque político según su pensamiento, y según su mirada puedan enriquecerlo, con lo cual celebro que haya vuelto la discusión política a la Legislatura”. Asimismo manifestó que “Tierra del Fuego no puede vivir cerrado al mundo, el país tampoco, tiene que abrirse, y se está abriendo de a poco, entonces con toda la responsabilidad, tal cual lo hemos hecho en este tiempo, vamos a seguir abriéndonos”. También aseveró que “la pandemia no termino, la cuarentena sigue, es un virus muy traicionero y contagioso, se tomaron medidas muy duras en un principio, muchos criticaron y se enojaron, pero sin embargo el resultado es positivo, Tierra del Fuego ha logrado doblegar la curva de contagio del virus”.

Río Grande.- Tras el comienzo del análisis del proyecto hidrocarburifero en la Legislatura denominado Terra Ignis SAU, el gobernador Gustavo Melella celebro que “haya vuelto la discusión a la Legislatura y a nosotros nos alegra que los distintos bloques políticos discutan con seriedad y con fundamentos proyectos que envía el Ejecutivo”, afirmó el Gobernador a FM Master’s.

En este sentido sostuvo que “son proyectos que no son definitivos, son proyectos que son para discutir, para que cada bloque político según su pensamiento, y según su mirada puedan enriquecerlo, con lo cual celebro que haya vuelto la discusión política a la Legislatura”.

Con respecto a la entrega de créditos de parte del Ministerio de Producción, dijo que “el Ministerio de Producción ya viene entregando distintos créditos y subsidios a distintos sectores, desde el acompañamiento a taxistas y remiseros, carpinteros, guarderías, y junto con el banco de Tierra del Fuego que ha dispuesto de distintas líneas, donde el Ministerio de la Producción las ha definido, ya se están inscribiendo, y en los próximos días se hará publico cual es la documentación, cuales son los beneficios para cada uno de los sectores, dado que hay líneas de subsidios, y líneas de créditos con tasas bonificadas, tanto en el Ministerio de la Producción, como en el BTF”.

Puntualizó que “Tierra del Fuego ha sido una de las pocas provincias que en medio de la crisis le ha dado respuesta al sector privado conjuntamente con el gobierno nacional, quien ha puesto distintos fortalecimientos económicos, de lo contrario no se podría haber llevado adelante esta cuarentena, sin embargo hay sectores que lo necesitan, y ahí está el Estado acompañando con los recursos económicos que se ha logrado a través de la discusión en la Legislatura de la emergencia económica”.

Sector Turístico

Con respecto al sector turístico, Melella afirmó que “es uno de los más golpeados, junto al Ministerio de la Producción y en trabajo en conjunto con el Infuetur se va a presentar líneas de créditos y subsidios, y también habrá una ayuda económica para todos los días de turismo por ejemplo”, sostuvo.

Asimismo dijo que “los hoteles además de los beneficios que ha dispuesto el AREF, la DPE, la DPOSS, hay todo un acompañamiento de créditos desde el BTF, del Ministerio de la Producción y una línea de subsidios”.

Resaltó que “estamos trabajando en un protocolo conjuntamente con el gobierno nacional, y con el Ministerio de Truismo de la Nación para que puedan abrir, nuestro deseo es que tengan una temporada de invierno, pero no será como la que conocemos todos, será distinta, pero estamos trabajando para que se puedan abrir los hoteles”.

En este sentido dijo que “primero será con el turismo interno, con los fueguinos, donde gracias a ese esfuerzo que se ha realizado se ha podido cortar la trasmisión del virus en nuestra provincia, con lo cual podemos movernos con mayor tranquilidad, pero bajo todos los cuidados que se necesitan”.

En cambio aseveró que “la pandemia no termino, la lucha de la cuarentena no termino, y la cuarentena sigue, tenemos que ser muy cuidadosos, es un virus muy traicionero y contagioso, se tomaron medidas muy duras en un principio, muchos criticaron y se enojaron, pero sin embargo el resultado es positivo, Tierra del Fuego ha logrado doblegar la curva de contagio del virus, esto no es menor, cuando uno ve a otras localidades, ve un panorama triste como lo es la región de Magallanes, donde el sistema ha colapsado con más de 1100 casos positivos, 20 personas fallecidas, entonces Tierra del Fuego no está de vacaciones, por el contrario, tiene que vivir con la misma responsabilidad”.

Melella afirmó que “Tierra del Fuego no puede vivir cerrado al mundo, el país tampoco, tiene que abrirse, y se está abriendo de a poco, entonces con toda la responsabilidad, tal cual lo hemos hecho en este tiempo, vamos a seguir abriéndonos, seguramente vendrán los días que volverán los vuelos, y se abrirá un protocolo sanitario, como así también llegará el día en que vendrán los cruceros, y se aplicará el correspondiente protocolo sanitario, entonces no tenemos que tenerle miedo ni a un avión o un barco, por el contrario tenemos que aprender a convivir con el virus, cuidándonos, protegiéndonos, y también puede llegar a haber nuevos casos de COVID-19, pero hay que tener mucho cuidado, es una época de mucha responsabilidad individual”, concluyó.