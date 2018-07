Melella avanza en una presentación judicial contra el recorte de asignaciones familiares

El intendente Gustavo Melella lamentó la necesidad de tener que volver a recurrir a la justicia, con una presentación contra el decreto de ajuste a las asignaciones familiares, como lo hizo ante el primer tarifazo de gas. Recordó que la gestión Macri decía tener “una mirada federal” y prometía “cambiar la historia”, pero “lo único que han demostrado es una gran centralización y una mirada al ombligo”, cuestionó. El intendente además dio a conocer negociaciones con Audivic, los trabajadores y el sector sindical, para no perder la fuente de trabajo. “Si el municipio tiene la certeza de que los trabajadores cobran y se va a reactivar la empresa, vamos a poner los fondos que se necesiten”, adelantó, sobre un crédito productivo similar al que obtuvo Foxman.

Río Grande.- El intendente de Río Grande Gustavo Melella fijó no sólo una postura política frente al recorte en las asignaciones familiares dispuesto por decreto presidencial, sino que adelantó una presentación judicial similar a la que ya realizó con el primer tarifazo de gas.

Por FM Centro, calificó como “increíbles estas medidas que van en contra de los trabajadores y se ven en este último tiempo. El ajuste nos toca a todos los vecinos, cuando aumentan la tarifa de gas, de electricidad, la quita de subsidios. La quita en asignaciones familiares va directamente a los hijos de los trabajadores y de los que menos tienen. Son todas medidas en contra de los que menos tienen y de la clase media, mientras el gobierno devuelve retenciones al campo, a las mineras, en beneficio de los grandes grupos económicos. Está claro que este gobierno piensa así, pero se profundiza ahora con el FMI. Este no es un discurso de izquierda ni de barricada, sino que es la realidad”, subrayó el jefe comunal.

Advirtió que “hasta la misma gente de Cambiemos está en contra del ajuste en las asignaciones familiares, como lo dijo el senador Costa de Santa Cruz” y, de hecho, la gobernadora santacruceña convocó a los 15 intendentes en Calafate para rechazar la medida.

Barajó que “los responsables de la UDAI Río Grande también están en contra y cualquiera que tenga un poco de sensibilidad social va a estar en contra”, previendo que “hacen estas cosas a veces para negociar otras, pero es un mal signo de parte del gobierno nacional”.

Demanda judicial

Respecto de la presentación en análisis, dijo que “el presidente del partido Federico Runín está trabajando con otros abogados en algunas presentaciones, incluso con abogados reconocidos dentro de ANSES; para hacer algo que no sea un acto político solamente, sino que tenga contundencia y se le pueda poner freno a esta medida del gobierno nacional. En este momento económico esta medida es doblemente pesada, y la caída del consumo va a ser peor, con el impacto que tiene en todo el movimiento económico. Esto viene pasando desde hace dos años y esta medida ayuda a profundizar la crisis, en un momento en que hay que buscar herramientas para sostener a los vecinos y sostener los niveles de consumo”, reclamó.

Informó en rueda de prensa que ayer por la tarde, luego de la manifestación, tenía previsto reunirse con los sindicatos para evaluar la iniciativa que promueve Runín, de recurrir a la justicia. “Uno no desea terminar siempre en una presentación judicial y la verdad es una barbaridad, pero es una barbaridad esta medida”, enfatizó.

“Este gobierno ha demostrado el péndulo de devolverle recursos a los grandes grupos económicos, como es el campo y las mineras, y quitarle a los que menos tienen. Este ajuste es feroz y uno desea que este gobierno reaccione por voluntad propia, que reconozca el error, sobre todo en este momento en que no hay consumo, donde hay despidos, donde hay un informe de la industria que es desalentador. En este marco, reducirle al que menos tiene, es un golpe muy duro y hasta un golpe moral muy duro de parte del gobierno nacional”, observó.

“Por eso todo lo que podamos hacer no sólo debe ser desde lo declamativo, sino desde lo judicial, y lo vamos a hacer como lo hicimos en su momento con el tarifazo delgas. En ese momento nos acompañaron organizaciones sociales y sindicales representando la voluntad del pueblo de Río Grande y en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo”, afirmó.

Consultado sobre las voces que sostienen que estas medidas pretenden vaciar Tierra del Fuego, prestó su acuerdo y además dijo que “esto es más grave, porque lo de ANSES no es sólo Tierra del Fuego sino toda la Patagonia y provincias limítrofes muy empobrecidas. Yo estoy convencido de que el gobierno nacional tiene un compromiso muy grande con Gran Bretaña sobre toda el área austral y van a seguir avanzando. Ellos dicen que siempre le han pedido proyectos a la provincia sobre la industria de Tierra del Fuego y la provincia no responde, pero yo creo que tienen una mirada muy corta y que no favorece a la industria nacional en general, no solamente a la de Tierra del Fuego”.

“Contra la Patagonia y contra Tierra del Fuego hay un desinterés. Ellos tienen una mirada muy centralista, muy unitaria, muy de la Capital Federal, de Córdoba, de Santa Fe, por la cuestión electoral, porque es de donde más votos obtienen. Pero antes decían que tenían una mirada federal, que iban a cambiar la historia, que no iba a ser como el kirchnerismo, y lo único que han demostrado es una gran centralización y una mirada al ombligo”, fustigó.

Proyecto de fondo de desempleo

Por otra parte, se le pidió opinión sobre el proyecto presentado por el concejal del Partido Verde Raúl von der Thusen, para declarar la emergencia laboral y establecer un fondo de desempleo municipal. “El título es una cosa y lo que él dice es otra. Creo que tiene mucho desconocimiento de lo que hace la gestión municipal, o por ahí se olvidó de que los fondos del municipio ayudaron a reactivar la fábrica Foxman. Dice que no se genera empleo y se olvida de que estamos trabajando con la UOM y con la gente que hace dos o tres meses que no cobra en Audivic, para ver en qué podemos colaborar desde el municipio con una línea de producción para reactivar la industria. Nos interesa que el vecino cobre, pero que después siga en actividad”, explicó.

Respecto de Audivic, dijo que “se analiza un crédito municipal para reactivar la producción porque queremos que la gente cobre y que sigan teniendo trabajo. La gente quiere trabajar y ya lo vi en Foxman, donde podrían haber roto todo, pero conservaron el lugar porque quieren seguir trabajando. La verdad es que Audivic tiene tantas complicaciones judiciales, embargos, concursos, que es un entramado complicado, pero con los abogados de Audivic, los de la municipalidad, la UOM y los trabajadores, estamos viendo de qué manera podemos avanzar. Si el municipio tiene la certeza de que los trabajadores cobran y se va a reactivar la empresa, vamos a poner los fondos que se necesiten”, se comprometió, y expuso que sería “un crédito productivo municipal”, similar al que se otorgó a Foxman para garantizar la continuidad laboral.

En este tren de dar cuenta de las acciones municipales en favor del empleo, volvió sobre el proyecto de Von der Thusen y barajó que quizás el edil “no se enteró de la cantidad de créditos y subsidios a emprendedores, o por ahí no considera que un emprendedor es un trabajador, pero para nosotros sí. El emprendedor recibe equipamiento, insumos, fondos efectivos para poner en marcha o ampliar su emprendimiento. Tal vez tampoco se enteró de que el municipio llevó adelante la rebaja del 50% a los impuestos, aunque la aprobó, que es muy importante para muchos comercios que lo necesitan. La verdad el municipio hace mucho, pero no es el que tiene que llevar adelante un fondo de desempleo. Además, lo plantea para los que perdieron el trabajo a partir de junio pero hace dos años venimos perdiendo empleo en Río Grande, y muy pocos lo decimos, porque algunos se callaron”, reprochó.

“Yo entiendo que hoy tiene un alineamiento muy claro con el gobierno provincial y quizás sea la voz del gobierno provincial, porque habla del contacto diario que tiene con la gobernadora, pero no tiene que hacer responsable al municipio de lo que le corresponde a otros. Nosotros nos hacemos cargo de lo que nos toca y hemos puesto lo que hay que poner, con declaraciones políticas y también con recursos. El municipio hace mucho por la generación de empleo y seguimos analizando herramientas con los equipos técnicos para sostener y generar el empleo. Pero nosotros no manejamos la política nacional y los que estuvieron al lado del gobierno nacional aplaudiendo estas medidas y levantando la mano, no fuimos nosotros”, recordó.

Reparos a la convocatoria

Se le preguntó si accedería, en caso de que la gobernadora Bertone decidiera realizar una convocatoria similar a la del año pasado para defender a la industria, en este caso vinculado con la rebaja de asignaciones familiares: “Yo tengo muy dividida la sensación. Si es para una foto no, porque basta de fotos. La última acción fue una gran foto y terminamos con el acuerdo de congelamiento salarial para los trabajadores para sostener la industria. Esa no es una acción”, sentenció.

“Si tanto el gobierno provincial como el nacional nos convocan con seriedad y responsabilidad, no vamos a decir que no, porque estamos todos a favor de la industria, pero también hay que tener memoria, porque acá hubo gente que levantó la mano para medidas que perjudicaron a Tierra del Fuego, a los jubilados de nuestro país; hay gente que declaró huésped de honor a Aranguren, cuando fue el principal impulsor de los tarifazos energéticos. La quita de subsidios había que discutirla, pero no para dárselas a las grandes empresas. Hay responsabilidades en esto también y hay que hacerse cargo”, reclamó.