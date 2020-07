Melella aseguró que “nuestro sistema sanitario provincial está preparado”

“Tenemos más de 400 camas destinadas para COVID-19, y 95 camas con respiradores”, aseveró el Gobernador de la provincia, tras los nuevos casos de Coronavirus que fueron apareciendo en los últimos días en la provincia, y particularmente en la ciudad de Río Grande. Resaltó que “durante este tiempo han llegado más de cuatro mil personas a la provincia, con distintas situaciones personales”. También pidió “serenidad y tranquilidad a la comunidad, este tema nos preocupa a todos, pero no hay que enloquecerse, ni perder la solidaridad, ni el compromiso, ni la responsabilidad individual, la provincia tiene el sistema sanitario preparado”, sentenció. Asimismo dijo que “estamos siendo muy estrictos con las industrias, estamos trabajando con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, y si en algún momento la situación ameritara que hay que cerrar la actividad, que hay que cerrar la industria, lo vamos a hacer, pero hoy no están dadas las condiciones para eso”.

Río Grande.- El gobernador Gustavo Melella se refirió al aumento de casos positivos de Covid-19 en la ciudad norte de la provincia señalando que “contagios va a haber siempre, la pandemia pasa en el mundo, y si bien nosotros vivimos en una isla, no estamos ajenos, va a seguir pasando, hoy pasa en el primer mundo, donde culturalmente tienen diferencias con nosotros, es otra mirada, otra concepción de la vida, tienen un sistema sanitario distinto, sin embargo tuvieron rebrotes, y lo van a seguir teniendo, hasta tanto salga la vacuna, esto va a seguir pasando”, sentenció el Gobernador a FM Fuego.

Asimismo el primer mandatario trasmitió “serenidad y tranquilidad a la comunidad, esto nos preocupa a todos, pero no hay que enloquecerse, ni perder la solidaridad, ni el compromiso, ni la responsabilidad individual, la provincia tiene el sistema sanitario preparado, hay más de 400 camas destinadas para aquellas personas que sufran Covid-19, solamente dos ocupadas, tenemos hasta 95 camas con respiradores si fueran necesarias, ninguna ocupada por Covid-19, entonces contagios van a seguir ocurriendo, el problema de este virus es la rapidez del contagio, por eso cuando se hace la cuarentena, en un momento era para achatar la curva, y preparar el sistema sanitario, eso se logró”, explicó.

En este sentido sostuvo que “a este momento hay que vivirlo con mucho respeto a la enfermedad, con mucho cuidado, utilizando el tapaboca, la higiene, el distanciamiento social, respetando los protocolos en el sector privado, cuidándonos, y no estigmatizando a nadie, ni castigando al que es positivo, o es sospechoso, esto no tiene que ser una caza de brujas”.

Cierre de la provincia

El Gobernador recordó que “cuando fue necesario cerrar la provincia, nosotros tomamos la decisión, muchos decían que estábamos locos, que no era necesario, y en ese momento nos ayudó, teníamos turistas extranjeros dando vueltas por nuestra provincia, y logramos frenarlo con el sacrificios de todos, tanto del sector público, como del sector privado, hoy no estamos en esa situación, por eso uno tiene que llevar calma”.

Con respecto a la gente que esta llegando en los vuelos, dijo que “no podíamos dejar a vecinos en el medio de la ruta, el Estado de muchas maneras nos protege, nos cuida, hay distintos operativos sanitarios, hay mucha responsabilidad en los operativos, y durante este tiempo han llegado más de cuatro mil personas a la provincia, con distintas situaciones, gente que en su momento estaba de vacaciones, gente con problemas sanitarios, estudiantes, donde en algunos casos sus padres han perdido el trabajo, no los pueden mantener, y se tienen que volver, entonces hay situaciones sociales, situaciones de salud, puede ser que haya algún vivo, que alguno que volvió no haya respetado la cuarentena, pero también hay otros que no han venido, están contagiados, y tampoco han respetado la cuarentena, entonces en esto no tenemos que perder la solidaridad”, sentenció.

En este contexto remarcó que “los riograndenses me conocen, no soy de hacer locuras, siempre fuimos muy medidos, y no la vamos a hacer en este tiempo, entonces tenemos que cuidarnos, respetarnos, la gente que ha llegado en el micro fue a hoteles, están resguardados, estamos trabajando porque todavía queda gente por venir, hay gente que se tiene que ir, tenemos el caso de un chiquito que necesita urgente irse a Buenos Aires a realizar un tratamiento, tenemos gente que son pacientes oncológicos, y necesitan irse a otros lugares del país por tratamientos médicos, entonces hay un gran operativo sanitario, algunos dicen que somos exagerados, quizás exagerados, pero son cuidados, pero después tenemos que exigir mucho en la responsabilidad personal, y vamos a seguir tomando medidas con respecto a eso”.

Melella volvió a resaltar que “debemos tener calma y serenidad, tenemos que cuidarnos”, dijo, al tiempo que agregó que “desde el Estado estamos cuidando a todos los habitantes de Tierra del Fuego, y los medios de comunicación deben guiarse por los canales oficiales, y no a través de las redes sociales”, fustigó.

Los contagios en las industrias

Con respecto a los contagios en las industrias, puntualizó que “los contagios no se dieron en la industria, se dieron en otro lado, se dieron compartiendo un mate, o comiendo un asado, las industrias tienen un gran protocolo, si se cumple el protocolo, no debería de haber problemas, lo que hay que cumplir es el protocolo, lo mismo sucede en un comercio, entiendo el temor, o el miedo, pero hay que romper con ese temor y ese miedo, hay que tener un temor sano a la enfermedad, al virus, por eso hay que cuidarse, hay que respetar los protocolos, pero no significa que se contagio toda una fabrica”.

Por último detalló que “estamos siendo muy estrictos con las industrias, estamos trabajando con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, y si en algún momento la situación ameritara que hay que cerrar la actividad, que hay que cerrar la industria, lo vamos a hacer, pero hoy no están dadas las condiciones para eso”.