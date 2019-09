Melella adelantó un trabajo conjunto con los equipos de Alberto Fernández

El gobernador electo Gustavo Melella anticipó un trabajo coordinado entre el gobierno nacional y las provincias, de llegar Alberto Fernández a la presidencia. Comenzará a trabajar con sus equipos técnicos y, en conversaciones previas, se mostró interesado en “industrializar el gas, el petróleo y dar valor agregado”. Además destacó “gestos importantes” del presidenciable, como “el hecho de haber reunido a los gobernadores”. Afirmó que “esto nos da un incentivo” y que “no por ser porteño tiene una mirada unitaria”. Pronosticó que “va a llevar adelante esa mirada federal, acompañado por los gobernadores”.

Río Grande.- El gobernador electo Gustavo Melella anticipó un trabajo coordinado con los equipos del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, y confió en su mirada federal, augurando un mandato que contará con el acompañamiento de los gobernadores.

“Vamos a empezar a trabajar con los equipos de Alberto Fernández en estos días, y ha tenido una gran predisposición para sentarnos a trabajar ahora y no esperar hasta diciembre”, dijo en una entrevista realizada ayer por el periodista Roberto Navarro.

“La zona norte de Tierra del Fuego tiene un gran potencial con los hidrocarburos, en Ushuaia tenemos el turismo y el puerto, los buques antárticos. A pesar del panorama complejo venimos trabajando con mucha esperanza y con mucha ganas, poniendo toda la creatividad que podemos para poner en marcha de nuevo a nuestra provincia”, expresó.

Calificó de “fantástica” la mirada de Alberto Fernández en materia de desarrollo. “Ya habló sobre los hidrocarburos y que no quiere que se lleven los recursos que son nuestros. Se quiere industrializar el gas, el petróleo, dar valor agregado. Nosotros acompañamos a Alberto y Cristina porque es nuestro modelo de país. De entrada dijimos que ese es nuestro camino y estamos convencidos del proyecto. Queremos un modelo de país que reactive la industria, que defienda la industria nacional, al que menos tiene y no a los grupos concentrados; que defienda nuestra soberanía y no que haga entrega de los recursos naturales, y que no se endeude como se endeudó este gobierno nacional”, subrayó.

“Hoy no se puede tener una posición neutra en política, porque se juega salir del hambre, empezar a crecer, salir de la pobreza, recuperar la industria, las pymes, el comercio, la soberanía, recuperar la esperanza. En nuestro caso no nos da lo mismo y por eso acompañamos el modelo de Alberto y Cristina. Hay gestos importantes, y el hecho de haber reunido a los gobernadores para fijar cinco puntos, nos da un incentivo. Yo siento que tiene una mirada federal, porque se ha sentado con todos los gobernadores y le interesa escuchar a todos. Tiene esa mirada federal y no por ser porteño tiene una mirada unitaria. Es lo que nuestro país necesita, porque se tiene que desarrollar a lo largo y a lo ancho y tenemos que ser solidarios unos con otros. Creo que va a llevar adelante esa mirada federal, acompañado por los gobernadores”, confió.

La herencia por recibir

Se lo consultó sobre la gestión actual de gobierno y qué le va a dejar cuando termine el mandato. “Nosotros vamos a recibir un endeudamiento de 200 millones de dólares a más del 9 por ciento anual. Es un empréstito que tomó la gobernadora Bertone para financiar algunas obras, algunas de ellas muy cuestionadas. La tasa de interés está al 9.13 y ella, en su buena relación con el presidente Macri en su momento, terminó comprando bonos del tesoro nacional que pagaban un 3 ó un 4 por ciento. Según ellos fue un negocio magnífico. Compró una parte con el endeudamiento y lo plantearon como un negocio increíble para la provincia”, criticó.

“Además de esta deuda, tenemos una alta desocupación, venimos de tres años y medio de congelamiento salarial de los empleados provinciales con este nivel de inflación, y es un contexto difícil. En los municipios tuvimos paritarias libres y fuimos dando distintos aumentos dentro de las posibilidades”, aclaró.

“Nosotros ganamos en junio y vamos a asumir seis meses después. Todavía no tenemos toda la información y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Venimos trabajando hace casi un año con distintos equipos de trabajo, entre ellos con Mercedes Marcó del Pont y su gente, por una provincia que apuesta al desarrollo, a la ampliación de la matriz productiva y el gran desafío es la recuperación del empleo. Perdimos más del 50 por ciento de los puestos en la industria electrónica, todos los días se pierde un puesto en el comercio, la construcción está paralizada. En lugar de derramar dinero, acá se ha derramado desocupación”, enfatizó.

Remarcó que durante la gestión Macri “fue muy fuerte el efecto de la falta de apoyo a la industria” y también cargó contra “este congelamiento salarial por parte del estado, que ha complicado más la situación. Nuestro primer gran desafío es generar empleo y mantener el que tenemos”, reiteró.

Recordó medidas del macrismo, como la libre importación de netbooks, con el argumento de que “Tierra del Fuego provocaba un atraso tecnológico. Yo le diría a los que compran hoy las netbooks en el exterior vía internet o a los importadores de la Capital, a ver si ha mejorado la tecnología. Hoy las compran más caro y con menos desarrollo tecnológico, porque en otros lugares venden lo que les sobra. Todo eso fue a costa del trabajo argentino. La industria automotriz ensambla mucho más que la industria de Tierra del Fuego y así se trabaja en el mundo. En Tierra del Fuego se producen los equipos de aire acondicionado que van en los vehículos y muchos componentes se hacen en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba. Hay mucha tecnología instalada en maquinaria y equipamiento, y el desarrollo tecnológico y de recurso humano es altísimo. Se habla con mucho desconocimiento y dicen que el gobierno nacional gasta fortunas en Tierra del Fuego. Cuando se importa, esos dólares se van afuera y eso no se cuestiona. La importación es un negocio de cuatro o cinco, contra miles de puestos de trabajo en la industria, sea la de Tierra del Fuego, la de Córdoba, la de Jujuy o la del conurbano bonaerense. Todo eso produce empleo argentino”, expresó.

“Hay algunos que son detractores de su propia patria, como lo hemos visto en estos años”, cuestionó del macrismo, y sumó a los despidos en la electrónica el impacto de los tarifazos y del aumento del costo de alimentos. “Es terrible. Ser pobre es una condición que tenemos que desterrar en cualquier lugar de nuestro país, pero ser pobre con 10 ó 12 grados bajo cero se complica porque, donde no pagás la boleta de gas, Camuzzi te corta igual, y te lo corta a la 7 u 8 de la mañana con 12 grados bajo cero. Nosotros cuando vino el tarifazo el gas y era ministro Aranguren presentamos un recurso de amparo y la gobernadora Bertone lo declaró huésped de honor. Teníamos 800 familias en el programa alimentario municipal cuando empezó este gobierno nacional y hoy tenemos más de 6.000 familias. El municipio vive pagando boletas de gas a la gente para que no se lo corten, porque no se puede vivir sin gas ni electricidad. Hay condiciones climáticas que hacen que ciertas situaciones se acentúen”, expuso.

“Hoy el estado municipal sale a responder con un programa alimentario, acompaña a los que menos tienen, paga la boleta de luz y gas para que no se la corte, y está pagando parte de la deuda de alquiler de algunos vecinos para evitar desalojos, pero no hay estado municipal que aguante”, concluyó Melella.