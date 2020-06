Medios cooperativos reclaman acompañamiento

El vicepresidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadiccra) se refirió a la situación de los medios comunitarios y cooperativos en el marco de la pandemia. Reclamó “una distribución más democrática de la pauta oficial” y aseguró que se trata de “una demanda absolutamente justa en el horizonte de como pensamos una comunicación distinta en la Argentina”. Se quejó por la falta de asistencia desde el Estado, a diferencia de lo sucedido con grandes medios del país.

Fernando Gómez, integrante de la cooperativa que edita la revista y el portal Oveja Negra, y además vicepresidente de Fadiccra (Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina), fue entrevistado durante la emisión del programa radial “Desde las Bases”, que se emite por Radio Universidad, dónde se lo consultó sobre la situación de los medios alternativos y las cooperativas de comunicación. Comenzó señalando que “en primer lugar hay que decir que los medios cooperativos somos una actividad esencial, con lo cual no paramos ni un minuto en esta pandemia, seguimos produciendo comunicación todos los días”.

Después agregó que “al mismo tiempo hemos visto con suma preocupación el deterioro, en primer lugar de las perspectivas económicas que tiene cada una de nuestras herramientas de comunicación, para poder apelar a lo que habitualmente se apelaba para poder nutrir y llevar un plato de comida arriba de la mesa a los laburantes de prensa, que componen a cada una de estas cooperativas”.

Recordó que “hay una contracción brutal en la pauta publicitaria privada, esto lo puede ver desde el medio más pequeño al medio más grande, y la pauta publicitaria oficial ha quedado en manos de las grandes empresas periodísticas de la Argentina, con nulo acceso para los medios comunitarios y los medios cooperativos”, advirtió el vicepresidente de Fadiccra.

Gómez dijo que esto plantea “una complejidad grande, para pensar el futuro de una comunicación democrática en la Argentina, si lo que está en amenaza seriamente son los medios cooperativos, los medios comunitarios y los medios populares. A esto tenemos que agregar que las cooperativas de trabajo no estamos encuadradas dentro de la dinámica de una empresa como una sociedad anónima o una S.R.L., somos empresas sociales que no pagamos cargas patronales; con lo cual nos es imposible acceder a la Asistencia para el Trabajo y la Producción. Hemos visto como el propio Jorge Fontevecchia, dueño de Perfil, cobró con nombre y apellido 32 mil pesos de la ATP y hemos visto cómo grandes medios de comunicación las han recibido, mientras las cooperativas no podemos acceder a ese beneficio”, remarcó.

Mencionó que “el conjunto de trabajadores de prensa enrolados en Fadiccra son 700, entonces son 700 trabajadores de prensa que estamos en una complejidad concreta porque hace 80 días que no podemos enderezar la economía de nuestros medios, eso fue lo que nos hizo pronunciarnos este 7 de junio en reclamo de una distribución más democrática de la pauta oficial; algo que nos parece es una demanda absolutamente justa en el horizonte de como pensamos una comunicación distinta en la Argentina”, remarcó.

Gómez indicó que muchos medios cooperativos tienen una amplia llegada y reclamó atención para el sector “porque es una cuestión objetiva”, en ese sentido defendió el derecho a “alzar la voz” frente a la distribución inequitativa de la pauta; con la premisa de también “discutir, en términos productivos, cual es el aporte del cooperativismo de trabajo. Poder discutir, dentro del mapa de medios de la Argentina, cuál es el aporte de los medios comunitarios y los medios cooperativos y poder discutir, en la situación de emergencia, cómo se equilibra la balanza económica para poder llevar un poco de reparación y clave de justicia, para la realidad política de los laburantes cooperativos”.

Finalmente se refirió a que “hay grandes medios de comunicación en la Argentina que han violado sistemáticamente el Estatuto del Periodista Profesional, hay grandes medios de comunicación que tienen más pasantes que trabajadores de prensa registrados, que abusan de los colaboradores y no los blanquean en su situación laboral, que tienen trabajadores en negro, que tienen estudiantes trabajando gratis, que cobran menos que el salario mínimo vital y móvil, que abren dependencias o unidades de negocios nuevas en base a pautas privadas que no registran económicamente, que no tributan”; denunció. Asegurando que de repasarse esa situación “vamos a encontrar mucha más razón de justicia para repensar el modelo de comunicación democrática en la Argentina”, concluyó el vicepresidente de Fadiccra.