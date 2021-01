«Es una fantasía. No tengo ni idea si podré cumplirlo. Pero me propuse reabrir el 13 de abril, que es la fecha de la muerte de mi padre», contó Emilio Sáez tras las muestras de apoyo y solidaridad a nivel nacional. Y remarcó: «No sé de dónde sale esta fuerza interior. Algunos dicen que estoy loco. Lo cierto es que 37 años de mi vida se consumieron en dos horas, y siento que tengo más fuerza que antes». Emilio no para de recibir muestras de apoyo.

Tolhuin.- “Es una fantasía. No tengo ni idea si podré cumplirlo. Pero me propuse reabrir el 13 de abril, que es la fecha de la muerte de mi padre. La construcción no es tan difícil. Vamos a hacer una panadería más moderna y con más comodidades”, contó Emilio Sáez tras las muestras de apoyo y solidaridad a nivel nacional.

Y remarcó: “No sé de dónde sale esta fuerza interior. Algunos dicen que estoy loco. Lo cierto es que 37 años de mi vida se consumieron en dos horas, y siento que tengo más fuerza que antes”.

Desde que la noticia del siniestro recorrió los medios de comunicación, Emilio no para de recibir muestras de apoyo, algunas inesperadas hasta para él mismo.

Sobre la campaña iniciada por la Churrería El Topo a través de Twitter, el empresario de Tolhuin dijo: “Estoy muy agradecido con ellos y les he dicho que ese dinero va a ser destinado a reconstruir la escultura en tamaño real de Favaloro. Y si sobra dinero volveremos a hacer el homenaje al ARA San Juan que también podía visitarse en la panadería”.