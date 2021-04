“Me preocupa que no podamos encontrar un camino de diálogo”

El senador de Juntos por el Cambio lamentó la falta de puntos de consenso entre oficialismo y oposición y planteó que esto ha generado un distanciamiento de la sociedad, que ve que la política no le resuelve los problemas. Pidió dejar a la justicia que resuelva en forma independiente el planteo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por resultar una “intervención encubierta” el DNU que impide las clases presenciales. Marcó contradicciones y falta de coordinación en el Gobierno nacional, en función de manifestaciones de los ministros y decisiones del presidente, y un manejo de la información “de acuerdo a los intereses de cada uno”, dado que en octubre el porcentaje de positividad habría sido mayor que el actual. “Eran menos los casos pero mucho menores los testeos”, expuso Blanco, y reclamó “seriedad y dejar la politiquería de lado”. También cuestionó que ahora se aclare que las provincias estaban autorizadas a comprar vacunas, cuando en su momento iniciaron negociaciones pero el gobierno nacional decidió centralizar las compras.

Río Grande.- El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco visitó este sábado los estudios de Radio Universidad 93.5 y se refirió a la realidad nacional, con un planteo ante la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras decidirse por decreto la suspensión de clases presenciales.

“Venimos de días muy complicados que dejan en evidencia la falta de diálogo institucional y político serio y responsable –dijo-. Esto habría que encararlo entre todos porque se privilegian las diferencias y no se buscan las coincidencias. La sociedad está viendo que la política no le soluciona los problemas y eso me preocupa. Tenemos que tender puentes con la sociedad y buscar caminos de consenso, más allá de las diferencias, si no, esto lo debe dirimir otro poder y hay que dejarlo que funcione, sin entrometerse ni tratar de torcer las decisiones”.

“Me preocupa que no podamos encontrar ese camino de diálogo, que en esta grieta sea todo blanco o negro, River-Boca, Frente de Todos de un lado y el resto todo del otro. Hay que buscar caminos de consenso y tener responsabilidad porque la situación epidemiológica es difícil, y faltan políticas serias”, cuestionó.

“Cuando se trató en el Congreso la ley de vacunas se dijo que quedara más especificada la posibilidad de que no solamente el Ejecutivo pudiera comprarlas sino también las provincias o los privados. Luego hubo provincias que iniciaron gestiones para la compra de vacunas, como Tierra del Fuego, San Juan, Jujuy, Córdoba, y dicho por los gobernadores, había trabas del gobierno nacional que centralizó todas las compras. Ahora que no se cumplieron las expectativas y las promesas de la campaña de vacunación de tener más de 10 millones para enero y febrero, como dijo el presidente en diciembre, a último momento dicen que la ley permite que todos compren y hay que salir a comprar. Ahora hay que socializar los costos y, si el plan de vacunación salía bien, todo el mérito era del gobierno nacional, y como no sale bien, ahora la responsabilidad va a ser de todos porque los gobernadores no van a conseguir vacunas. Si hubieran permitido esto de entrada, Tierra del Fuego tendría a toda la población vacunada, de acuerdo a los dichos del gobernador Melella”, afirmó.

Recordó que el gobernador “dijo que tenía una orden de compra de 110 mil dosis y prácticamente estaría vacunada toda la población. Independientemente de estas discusiones hay que encontrar una solución”.

Respecto de lo que pasó con el tema de Educación, indicó que los días previos al dictado del decreto “tuvimos una reunión en la comisión del Senado con el Ministro de Educación y dijo que las clases era lo último que se iba a suspender y luego se suspendieron en el AMBA. La Ministra de Salud ese mismo día a la mañana también dijo que iba a ser lo último que se iba a tocar. Esto demuestra como mínimo una falta de coordinación de los ministros del área con el Ejecutivo; o bien el presidente no está al tanto de lo que dicen sus ministros cuando sale a hablar”, planteó.

“Esto no solamente se dijo en el Senado sino que el ministro Trotta tuvo una reunión del Consejo Federal de Educación y lo mismo dijo a los 24 ministros de educación de las provincias. Eso como mínimo trae confusión y hay falta de coordinación en el Ejecutivo nacional”, reiteró.

Intervención encubierta

El senador habló de una intervención encubierta con el dictado del decreto: “El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tenía conocimiento de esto y, mal que le pese al presidente, la Educación es uno de las funciones provinciales, porque el gobierno la transfirió a las provincias. Con este DNU está interviniendo a la provincia en materia educativa y la única manera de intervenir una provincia es mediante una ley del Congreso, no mediante decreto. Acá hay una intervención encubierta y eso se soluciona hablando”, subrayó.

“El jefe de gobierno de la Ciudad claramente dijo que el contagio no está en las escuelas, y el mismo presidente explicó que el inicio de clases no significó gran movimiento en el transporte público. En la ciudad de Buenos Aires las clases empezaron el 17 de febrero y el salto de los casos se dio después de Semana Santa”, observó, preguntándose “si en realidad el aumento de los casos fue por la gran movilización de Semana Santa, en lugar de la educación presencial, porque las clases en la ciudad de Buenos Aires iniciaron en febrero y los casos se están disparando en abril”.

Información “tergiversada”

“La otra parte para analizar es que el viernes llegaron a los 27 mil casos y se hicieron 120 mil testeos. En octubre, cuando había 12 mil casos, era sobre 40 mil testeos. Hay un gran cambio en la proporción –del 30% de positividad en octubre al 23% actualmente-. Se está manejando la información de acuerdo a los intereses de cada uno. El porcentaje de positividad es inferior si se compara con octubre, porque eran menos los casos pero mucho menores los testeos”, manifestó.

“Hay que dejar la politiquería de lado y empezar a trabajar juntos en las soluciones, no buscar rédito político o tapar con esto otras cosas. Me parece bien que los que cobran la AUH tengan una ayuda de 15 mil pesos por la pandemia, pero los que generan empleo y son autónomos deberían tener la misma ayuda y esto no sucede. Estamos enfocando mal las cosas”, analizó.

Aclaró que “no somos oposición por oposición, porque hemos aprobado la mayoría de los proyectos relacionados con la pandemia que envió el gobierno nacional, sin modificaciones porque no las permitieron”.

Dado que prácticamente ninguna provincia adhirió al DNU, se le preguntó si ha perdido autoridad el presidente y puede haber alguna represalia con las provincias por la falta de acompañamiento: “Este DNU tiene un objetivo esencial, porque está enfocado en el AMBA, y la situación de las demás provincias no se condice con lo que pasa en el AMBA. Además se maneja información tergiversada, porque el presidente dijo el viernes que no estaba de acuerdo con el plan de vacunación de la ciudad. Me pregunto por qué la nación no distribuyó a las provincias las vacunas de acuerdo al plan que les impuso. Por supuesto que la ciudad de Buenos Aires no cumple con el cronograma de vacunación, porque la distribución de vacunas no es en base al mismo plan, que habla de primero vacunar a los adultos mayores, las personas de riesgo, los de salud, los de educación, pero cuando hace la distribución de dosis no lo hace en base a ese criterio”, explicó.

“La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene mucha población de edad avanzada, muchos habitantes dedicados al área de salud, que no tienen otras provincias. En algunas provincias la vacunación avanzó más porque los grupos etarios son distintos. En la provincia de Buenos Aires están vacunando personas de 45, 50, 60 años, cuando en la ciudad de Buenos Aires no terminaron con los de 70 años. Eso es producto de la distribución. Acá hay que sentarse en serio y no jugar a la política con todo”, enfatizó.

Sin presupuesto para asistencia

También mencionó que “en el presupuesto 2021 no había nada de todo lo que tenía que ver con ayuda de COVID, salvo la compra de vacunas. Los ATP y todas las ayudas que se venían dando no figuraban. El presupuesto 2021 es como si no hubiera pandemia y ese fue el planteo que se hizo en su momento. Hemos hecho infinidad de pedidos de informe sobre vacunación y distintos temas y muchos ni siquiera salieron de las comisiones. Salvo dos o tres leyes donde había consenso, como la ley de educación ambiental o la ayuda al turismo, no aprobaron ningún proyecto nuestro y el resto son todos enviados por el Ejecutivo. No se aprobaron pedidos de informe serios de todos los que presentamos, más que nada salieron pedidos protocolares. Tampoco se trataron leyes vinculadas con la situación económica en la pandemia”, aseveró.

“Yo presenté un proyecto donde solicitaba al Ejecutivo que permita a los que deben tributar impuestos y tienen saldo a favor en alguno, que eso lo puedan compensar, porque se sigue dando el caso de contribuyentes con saldo a favor en el IVA que tienen que endeudarse para pagar otros impuestos. Este proyecto lo han visto muy bien, incluso integrantes del Frente de Todos pero sigue durmiendo el sueño de los justos. Por la pandemia se cerraron muchas actividades abiertas al público y creció lo virtual. Hay pequeños emprendedores que venden a través de internet y, entre el impuesto a las Ganancias más el impuesto País, se hace inviable su emprendimiento. Presentamos un proyecto que tiene en cuenta la escala de cada uno para que no se aplique ni Ganancias ni impuesto País. Hemos tenido reuniones con emprendedores que demostraban que estos impuestos llevaban más del 100% de la posible utilidad que tienen”, sostuvo.

Impuesto a la riqueza

Por otra parte, habló del fracaso en el impuesto a la riqueza, dado que estimaban recaudar 300 mil millones y sólo recaudaron 100 mil, y el resto hizo presentaciones judiciales. “Nosotros lo dijimos desde el momento que se planteó, que iba a ser de muy difícil cobro, que iba a haber presentaciones como está sucediendo y que iba a perjudicar las inversiones. Lamentablemente es lo que está sucediendo. En Tierra del Fuego entiendo que como estamos exentos de impuestos nacionales no corresponde cobrarlo, pero la AFIP dice que sí”, señaló.

Críticas de Sosa a YPF

También se le consultó sobre las críticas del dirigente del gremio de Petroleros Privados a la empresa estatal por la falta de inversiones. “Sosa hizo manifestaciones que no son ciertas porque en los dos primeros años de Macri hubo inversiones muy importantes de YPF. No es cierto que no hubo inversión en este sentido. Se olvidan de que la quita de los beneficios de la 19640 a la actividad petrolera fue producto del gobierno kirchnerista y el gobierno de Macri se los devolvió. Eso lo pasan por alto y parece que todos los males de este país están justificados por los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Hay una visión muy sesgada y una fuerte campaña para instalar un relato y convencer a la gente de que esto es así”, criticó.

“No tengo datos de la situación actual de YPF pero insisto en que acá hace falta que nos sentemos en una mesa y que los dos extremos dejen de tironear o se retiren y dejen a los que tienen ganas de trabajar juntos”, pidió.

Demora de las PASO

En cuanto a la demora de las primarias, consideró que “si la situación epidemiológica en el mes de agosto es complicada no está mal prorrogarlas, pero se decide ahora y no se sabe en base a qué. No tenemos certeza de lo que va a pasar mañana y menos podemos saber lo que va a pasar en agosto o septiembre. La fecha de agosto está fijada por ley y hasta ahora no se ha presentado ningún proyecto de postergación. Por el momento seguimos sosteniendo la fecha. Si pasa de agosto a septiembre, creo que la situación epidemiológica no va a cambiar, y tampoco el resultado electoral. Tal vez le da más plazo al plan de vacunación pero hay una ley que se debe cumplir y para modificarla se tiene que hacer por otra ley”, advirtió.

“Más allá de las conversaciones tendrían que llevar el proyecto. De correrse 30 días la elección, se corre 30 días todo el cronograma electoral. Lo que no hay que permitir bajo ningún punto de vista es que no se hagan las PASO, pero también se le debe dar el sentido que tienen que tener, porque si la mayoría va a ser lista única no tienen sentido. No creo que sea el caso de Tierra del Fuego, al menos en nuestro espacio, que va a establecer las herramientas para seleccionar al candidato para las elecciones de octubre, o de noviembre si se postergan”, adelantó.

Relación con el Gobierno provincial

Consultado sobre su relación con el gobierno de Gustavo Melella, dijo que “cada tanto hablo con el gobernador, incluso cuando salió este mensaje del Jefe de Gabinete a nivel nacional diciendo que las provincias estaban autorizadas para la adquisición de vacunas. En forma presencial hace mucho que no lo veo pero intercambiamos varios mensajes, ya desde que era intendente de Río Grande. Me mantengo en contacto con él y con el Jefe de Gabinete Agustín Tita. Entiendo que el gobernador necesita alguna autorización del gobierno nacional para la importación y seguramente para el pago en dólares. Yo tengo una relación personal con el presidente del Banco Central pero no le he consultado sobre esto”, apuntó.

Sosa también dijo que el gobierno provincial le pide adelanto a las petroleras pero por lo que se conoce no sería cierto y tampoco se ha utilizado el revolving autorizado en el BTF. “No sé la situación actual y debería preguntarle al legislador Sciurano como presidente de la comisión de presupuesto, pero hasta ahora el gobierno no ha manifestado tener dificultades para hacer frente al pago de haberes para hacer uso del revolving, ni tampoco para pagar los aumentos salariales”, dijo.

Mesa de Juntos por el Cambio

En términos partidarios, indicó que se han iniciado conversaciones para conformar la mesa. “Con Federico Sciurano seguimos en contacto y el martes pasado tuvimos una reunión en Buenos Aires donde estaba Liliana Martínez Allende, Federico Frigerio. Estuvimos hablando de la situación general del país y de la provincia, y por supuesto del futuro. No estuvo el diputado Stefani, porque estaba en Ushuaia, pero estuvo el presidente de la Coalición Cívica. Charlamos permanentemente, a veces en forma presencial y a veces por teléfono. Con Federico Frigerio al menos nos vemos una vez por semana en Buenos Aires y estamos viendo cómo planeamos para adelante”, dijo.

“Queremos conformar la mesa de Juntos por el Cambio, donde va a participar la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el MID, que ya obtuvo la personería jurídica. Hasta ahora son cuatro partidos y seguramente se irán incorporando referentes de otras fuerzas. Está el sector del ex senador Pichetto que todavía no tiene reconocimiento en la provincia pero seguramente sus referentes van a formar parte de Juntos por el Cambio. Hay dirigentes del MPF y de otros partidos que han manifestado su intención de participar”, informó.

Se hablaba de la incorporación del concejal Garramuño, y Blanco no lo negó: “Hay representantes de distintos sectores políticos que creen oportuno hacer un frente de coincidencias contrarias a la política nacional y no estamos cerrados a nadie. Como estructura política, serían los cuatro partidos mencionados”, expuso.

OSEF y farmacia

En otro orden de cosas, como ex director de la obra social estatal se le preguntó sobre la situación que se vive: “Hay varios problemas en la obra social, primero los costos de salud, que son importantes y han tenido un gran crecimiento que no tiene correlación con los aportes. El menú de prestaciones es bastante amplio pero hay problemas de arrastre. Yo estuve cinco años en el IPAUSS y la farmacia es algo que nunca se pudo resolver. Con Liliana (Martínez Allende) tratamos de tener una farmacia permanentemente abastecida pero no fue posible y el mecanismo de compra hace muy dificultosa la adquisición. Se hicieron algunas modificaciones para dar más agilidad, pero siempre fue un problema muy serio”, dijo.

“Me parece que hay que tomar una determinación, porque querer competir con la farmacia privada es imposible. La obra social debería tener los recursos suficientes para tener la mejor farmacia de la provincia, por la cantidad de afiliados que tiene. Siendo del Estado debería brindar el mejor servicio, pero eso nunca se dio. Se han pagado innumerable cantidad de horas extras al personal cuando no había remedios. Los afiliados han tenido que hacer cuadras de cola para que la obra social ponga el sello de que no tiene remedios y poder comprar en el privado. Para mí fue un fracaso no poder modificar esa situación”, concluyó.