“Me endeudé en 7 millones de pesos para no despedir personal”

Así lo afirmó Lovera, quien celebró el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las PASO que se realizaron este domingo en todo el país. Puntualizó que el “actual modelo económico de Macri solo beneficia a los ricos”. Además aseguró que debió tomar un préstamo por 7 millones de pesos para cuidar las fuentes laborales. Consideró que la corrida bancaria “es el cimbronazo que está generando la derecha para darle miedo a la gente, esto es a propósito”.

Río Grande.- Tras los resultados de las PASO de este domingo, Lovera consideró que el veredicto de la gente era inminente ante el deterioro de la economía y producto de la transferencia de recursos a los grandes capitales del país y extranjeros.

El empresario volvió a reivindicar la opinión que hace cerca de un año atrás expresó en las vidrieras de su comercio sobre el plan económico del Gobierno nacional señalando que “en tres años de gobierno de Macri, las tiendas, los pequeños comercios e industrias, no solo que bajó el consumo, sino que también aumentaron las tarifas, por lo cual creo que se hicieron excesivamente millonarios los dueños de las empresas de servicios y le sacaron del bolsillo la plata a la gente”, dijo a FM del Pueblo.

En este sentido sostuvo que “los pequeños y medianos comercios sintieron esto, yo fui uno de los que quedó con la fuerza suficiente para decir que nos fundíamos, y contar lo que estaba ocurriendo, aunque aclaró que no era ningún adivino, sino que el sistema que se está ejecutando es solo para los que tienen plata, no hay que ser científico para darse cuenta”, remarcó.

Por tal motivo indicó que el Gobierno de Macri “tenía un plan para ricos, y cuando nombraron al Ministro Aranguren llevaron las tarifas tan altas que muchísima gente no ha podido pagar porque las subas que hubieron, donde los dueños de las compañías son privados y ganaron mucho dinero”.

“Me endeude para no despedir personal”

Por otro lado manifestó que “en mi caso personal me endeudé en 7 millones de pesos para no despedir a nadie, no despedí a nadie porque yo no tomé a la gente para despedirla, y tomé crédito porque sé que después de esta debacle va a venir una época mejor”.

Conjuntamente dijo que “no es como dice el Presidente que falta poquito para cruzar el río, yo creo que antes de cruzar nos vamos a ahogar todos porque las Pymes ya no van a existir”, sostuvo, al tiempo que agregó que “así es como funciona la derecha argentina porque siempre fue igual en los últimos 70 años, tienen el dinero, no distribuyen nada, prefieren tener esclavos, pagarle 100 dólares y tengamos que pedirles por favor”.

En el mismo sentido reflexionó sobre la situación del comercio recordando que “se ha firmado un acuerdo por un aumento salarial que yo puedo pagar pero hay otros comercios que no lo pueden pagar, esa gente necesita que la acompañen y desde el gremio se tiene que proponer un acuerdo y no quemar gomas en la puerta del comercio porque eso no soluciona el problema, por lo cual insistió en hacer acuerdos porque no hay otra salida para nuestro país”.

Finalmente consideró que la corrida bancaria “es el cimbronazo que está generando la derecha para darle miedo a la gente, esto es a propósito”, concluyó.