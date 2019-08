Mayorista estima en 15 por ciento el aumento

El propietario de Maxiconsumo, Víctor Fera, dijo que con el IVA cero habría un efecto nulo, pero Tierra del Fuego tendrá “todo el impacto de la inflación”. La suba de precios se ubica en un promedio del 20% para los alimentos y, contando elementos de perfumería y limpieza, el impacto sería del 15%. Espera que el IVA cero se mantenga, aunque es una medida transitoria, y que se extienda a otros productos la disminución.

Río Grande.- El propietario de la cadena mayorista Maxiconsumo, Víctor Fera, dialogó con Radio Universidad 93.5 MHZ sobre el impacto de las medidas del Gobierno nacional con la baja del IVA y la devaluación. “El impacto del dólar fue muy fuerte y la canasta familiar subió un 20%. En algunos productos el impacto es mayor, en otros es menor. El IVA cero lo recibimos bien, pero no cuenta para Tierra del Fuego, que solamente va a recibir el impacto del dólar y va a ser una de las provincias más perjudicadas de la Argentina”, advirtió.

“El IVA cero es un reclamo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, porque los comestibles no pueden pagar un impuesto al consumo. Son muy pocos productos pero aplaca algo. En general todos los productos que tienen IVA cero no tendrían que aumentar en promedio, y creemos que el impacto va a ser neutro. En el resto va a ser del 20%, ya sea productos de limpieza, de perfumería, todos los que no estén alcanzados por el IVA cero. Eso va a dar que el aumento de la canasta familiar va a ser del 15%”, manifestó.

La medida es transitoria, pero consideró que va a ser difícil retrotraerla. “Una vez que está instalado el IVA cero hay que ser muy guapo para sacarlo. Yo creo que con el tiempo se va a instalar a través del tiempo, y va a ser difícil que lo saquen, gane quien gane las elecciones. Sería una medida en contra de la gente más necesitada y ya se tomaron demasiadas medidas en contra de los más necesitados”, planteó.

“Creo que se va a tener que ampliar a otros productos, tal vez no con IVA cero pero con menos carga. Estas son medidas apresuradas y que el gobierno no tenía pensado sacar en ningún momento. Lo mismo ocurre con la ley de góndolas, que no le cuesta nada al gobierno ni a las provincias, y sin embargo no sale porque perjudica a un sector de grupos económicos muy grande que hacen un fuerte lobby. En este caso perjudica a los 45 millones de habitantes pero parece que eso no importa. La ley de góndolas permitiría que entren nuevas empresas con mejores precios y productos de mejor calidad también, y el consumidor va a tener derecho a elegir. Esto hace que bajen los precios”, afirmó.

“Nosotros tenemos 2.200 empleados en el país y unos 1.500 empleados temporarios en las plantas industriales. Competimos en todo el país por igual y cuando llegamos a Tierra del Fuego bajaron los precios, porque hubo competencia”, destacó.

Consultado sobre el riesgo de desabastecimiento por la posibilidad de que algunos comercios decidan reservar mercadería esperando que aumente, respondió que “no existe eso. Lo que hay es mucha gente que tiene noticias anticipadas y compra dólares y bonos”.

También se le preguntó sobre el impacto del flete. “Tenemos una distancia muy amplia pero no hay abusos de ese tipo. Si antes entraban 500 camiones y ahora entran 70, es por la situación en que está el país”, dijo de la merma en el ingreso de mercadería.

Respecto del transporte marítimo, consideró que “tiene muchas dificultades. Siempre hemos tratado de mejorar eso pero no ha sido fácil. Nosotros no tenemos puertos baratos, sino que tenemos puertos muy caros. Ahora vamos a tener un nuevo gobernador en la provincia y supongo que trabajará en todo eso para beneficiar a la gente. Hay un cambio en Tierra del Fuego y por ahí viene alguien con nuevas ideas para mejorar todo esto. Yo no me quiero meter en política, pero sí le pido a Melella si puede mejorar esto del transporte y que nos ayude, no para los que transportamos, sino para la gente que vive en la provincia, porque ese costo de transporte siempre va a estar en la mercadería. Hoy el puerto es caro, no hay suficiente cantidad de flete marítimo y el poco que va tiene un costo muy alto”, concluyó.