Matías Rodríguez nuevo presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin

Previo a la apertura de sesiones ordinarias que será este viernes a partir de las 18 horas en el Polideportivo de la ciudad de Tolhuin, ayer en las instalaciones del Concejo Deliberante se llevó a cabo la sesión preparatoria correspondiente al período legislativo 2019, donde por mayoría el concejal Matías Rodríguez resultó como nuevo Presidente de la institución. Por otro lado el flamante titular de la institución señaló que este año “vamos a trabajar junto al Municipio para tener un dialogo serio por el bien de todo Tolhuin”. Además sostuvo que “Tolhuin ha crecido enormemente en infraestructura con la gestión de la gobernadora Rosana Bertone”.

Río Grande.- El Concejo Deliberante de la ciudad de Tolhuin llevó adelante la sesión preparatoria, donde el concejal Matías Rodríguez resultó por mayoría electo Presidente de la institución, siendo que el Vicepresidente 1° será Marcelo Muñoz, y la Vicepresidencia 2° recayó en la concejal Ana Paula Cejas.

Hoy a partir de las 18 horas, el intendente Claudio Queno abrirá el período de sesiones ordinarias en el corazón de la isla.

Tras la finalización de la sesión preparatoria, el flamante Presidente de la institución señaló que “la verdad que hemos llegado a un acuerdo para poder darle una nueva gestión a Concejo Deliberante, donde la presidencia este año recaerá sobre mí, el cambio del secretario administrativo se da por una cuestión personal, donde necesitaba alguien de confianza, así se hizo, y ha sido una preparatoria sin problemas, bastante tranquilo que es lo que esperábamos, se cumplió el objetivo, y ahora debemos comenzar a trabajar en un año electoral, cargado de mucha política, pero sin descuidar el trabajo legislativo que es para lo que nos votó a gente”, dijo a Fm Aire Libre.

Puntualizó que las autoridades para este 2019 quedaron conformadas por “Marcelo Muñoz en la Vicepresidencia 1°, Ana Paula Cejas en la Vicepresidencia 2°, y Matías Rodríguez en la Presidencia del Concejo Deliberante en Tolhuin, siendo que el Secretario Administrativo será Ezequiel Pacheco, compañero de mucho tiempo de militancia, y me ha acompañado en el bloque desde la primer gestión”.

En cuanto a las expectativas señaló que en “principio ver administrativamente todo lo que tiene el Concejo Deliberante hasta el día de la fecha, estamos proyectando en poder ampliar el Concejo para que tengan todos los empleados un lugar más óptimo, como así también todos los que trabajamos en la institución, y en segundo lugar poder ordenar lo administrativo, que es lo que nosotros hasta el día de la fecha no hemos tenido muchas cosas claras, esperamos que no tengamos ningún tipo de sorpresas, poder trabajar de acá en adelante institucionalmente, y abiertos a la sociedad”.

Asimismo señaló que “pasamos de ser una minoría a una mayoría en el Concejo Deliberante, son cosas que siempre pasan en la política, donde uno va buscando el consenso, tratando de conversar con todos los sectores, a veces se llega, a veces no, hoy me toca estar a cargo de la Presidencia, cargo de gran responsabilidad, esperar hacerlo lo mejor posible, y conversar con los otros concejales que han votado de manera negativa la Presidencia, de forma de realizar un trabajo a conciencia durante este año que queda como gestión”.

Respecto del cambio de postura del concejal Muñoz, dijo que “hemos estado conversando durante mucho tiempo, es de público conocimiento que hemos tenido nuestros encontronazos durante mucho tiempo, hemos tenido muchas discusiones, hemos entendido también que Tolhuin necesitaba tener más diálogo entre los diferentes sectores, de no encerrarnos cada uno en nuestras ideas, y poder ser más abiertos, esto solamente lo entendió el concejal Muñoz, hoy se logró ese consenso, me hubiera gustado tener un consenso mucho más abierto, pero hoy se dio de esta manera, y vamos a tratar durante el año que también tengamos ese tipo de comunicación con los concejales Oliva, y Alderete”.

Rodríguez se esperanzó que “a lo largo del año pueda tener diálogos con todos los concejales, ver lo que piensan, que ideas tienen, pero que también podamos convivir en las diferencias, algo que es primordial dentro del Concejo Deliberante, buscar los consensos, hoy no lo hemos encontrado, creo que a medida que vaya pasando el tiempo dentro de la gestión lo vamos a buscar, yo me voy a sentar con ellos, vamos a tratar de tener una reunión los cinco concejales juntos, mostrar las diferencias que tenemos cada uno, y trabajar sobre ellas para buscar lo mejor para Tolhuin”.

Finalmente sostuvo que “está la intención de poder llevar las sesiones en diferentes partes de la ciudad, el concejal Oliva durante su Presidencia también lo había planteado, no sé cuáles fueron los inconvenientes para que no se dé, pero es una de las ideas, es importante poder abrir la institución, tener a los concejales en todos los barrios, que la gente pueda saber cuál es el trabajo que realizan los concejales, por lo cual vamos a trabajar sobre eso, creo que se va a concretar, y se va a poder ir a cada barrio de la ciudad, por lo menos una sesión en el año”, concluyó Rodríguez.

“Vamos a trabajar junto al Municipio para tener un diálogo serio”

Por FM Universidad el concejal más joven de Tolhuin Rodríguez sostuvo que este nuevo Concejo va a “trabajar en conjunto con el Municipio, es un Concejo con cinco concejales del mismo color político, pero dentro de un frente siempre hay diferentes ideas, y se ha visto una relación madura con todas las instituciones, y particularmente entre la Municipalidad y el Concejo debe de haber un diálogo permanente, diálogo que el año pasado se ha cortado un poco, pero desde mi gestión vamos a tratar este año de relajar un poco este tipo de situaciones, y poder llevar un trabajo serio, dado que debemos tener presente que cada herramienta que nosotros podamos frenar por algunas discusiones personales estamos poniendo en el medio al total de los vecinos de la ciudad”.

En este sentido sostuvo que “vamos a trabajar junto al Municipio para tener un diálogo serio, profundo, por el bien de toda la comunidad, como así también con los dos concejales que no me han elegido nos vamos a juntar apenas tengamos la oportunidad para poder conversar, para poder llevar dentro del Concejo un trabajo legislativo en conjunto, trabajar sobre nuestras diferencias, anteponiendo los intereses de la localidad que es lo más importante, y poder llevar un poco de trabajo parlamentario a los barrios, siendo que no se ha podido dar, a pesar de que se encuentra planteado desde hace tiempo, de forma de poder abrir la institución a la localidad”.

“Tolhuin ha crecido enormemente en infraestructura con la gestión Bertone”

Puntualizó que desde que asumió la gobernadora Bertone “Tolhuin ha crecido mucho en infraestructura, si bien eran proyectos que ya tenían casi diez años de antigüedad, de haber sido elaborados y planificados, lamentablemente no se pudieron hacer, y hoy son una realidad, hace muy poquito estuvimos inaugurando una planta modular junto a la gobernadora, eso ha sido muy importante, además de que ya se había puesto en funcionamiento la primera planta que tuvo la localidad, que estaba en desuso, y también se puso en funcionamiento, con muchos barrios que ya se han podido conectar a los canales de desagües, la verdad que es muy interesante, y se la diferencia en las calles, y lo vamos a notar mucho también en este invierno, donde muchas veces nos complicaba bastante, porque las aguas servidas no se congelan, se veía bastante feo, por ejemplo en mi barrio específicamente donde yo vivía no estaba conectado a las cloacas, ahora nos conectaron, y la verdad que la diferencia en la dignidad de los vecinos es muy grande, lo cual mejora la calidad de vida de todos ellos, como es el hecho de que les llegue el agua, y las cloacas, y ni hablar del gas, con el clima que nosotros tenemos”.

Por tal motivo indicó que “se ha trabajado mucho en la localidad, se va a seguir trabajando, quedan muchas cosas por hacerse, estamos a la expectativa de un gran año, y a la espera del discurso que dará el intendente este viernes”.

Crecen los emprendimientos privados en Tolhuin

Por otro lado se refirió al crecimiento de diferentes emprendimientos privados que se vienen desarrollando en Tolhuin, para lo cual sostuvo que “en relación a la fábrica de aceite hay charlas bastantes avanzadas, mientras que lo que respecta a la embotelladora de agua Khami, ha sido un proyecto muy importante para la ciudad, donde están poniendo muchísimo esfuerzo para poder trabajar, con grandes gestiones, y estamos conversando con ellos para que la planta siga creciendo, a pesar de que se están viviendo momentos muy complicados a nivel económico, e industrial, por lo cual hay que poner el mayor esfuerzo para que esas pequeñas empresas subsistan, y que en un futuro cercano comiencen a crecer”.