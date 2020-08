Más de mil obreros esperan comenzar a trabajar en la finalización de obras en marcha

El secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, expuso la situación del sector esperanzándose que a partir de la próxima semana el Gobierno provincial los autorice a volver a trabajar en la ciudad de Río Grande. Asimismo indicó que “con todas las obras que hay para finalizar en toda la provincia tendremos trabajo para más de mil compañeros”. También criticó a aquellas empresas que “toman personal en negro tomándolos como monotributistas, cuando saben que eso está prohibido”.

Río Grande.- El secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, hizo un análisis de la situación del sector, a la espera de lo que decida el Gobierno a partir del próximo 30 de agosto en función de si los habilitan a trabajar nuevamente o no, en relación a la situación epidemiológica de la ciudad.

Por FM Master’s señaló que “está por empezar la temporada, estamos a la espera de que comiencen los trabajos, por los cual vamos a esperar hasta el 30 de agosto, para ver que es lo que dice el Gobierno de la provincia, para ver si podemos comenzar a trabajar o no”.

En este contexto puntualizó que “esperemos que en Río Grande si nos de el OK., de manera que las empresas comiencen a moverse, teniendo en cuenta que en el norte de la provincia el clima es distinto a Ushuaia, y no cae tanta nieve como allá, entonces se podría comenzar, no así en Ushuaia, pero también de a poco se va a ir reactivando en el sur, donde tenemos todas las obras para finalizar, las que estaban empezadas, y las licitaciones que están por salir, las cuales ya deberían de haber salido para que sean adjudicadas, y comenzar la temporada, por lo cual estamos a la espera de todo esto”, sentencio.

Río Grande paralizado

Ramírez remarcó que “todavía en Río Grande no se ha podido reactivar nada desde el momento en que se volvió a fase 1, donde nuevamente se paro todo por la pandemia, al día de hoy sigue todo parado, no hay permisos para poder trabajar, todos sabemos de la situación de Río Grande, donde de a poco estamos saliendo, se está normalizando, por lo cual estamos esperando que la próxima semana tengamos mejora, y vamos a comenzar a trabajar de a poco”.

Con la finalización de la segunda etapa de esta cuarentena para este próximo domingo 30 de agosto, el dirigente sindical expuso que “estamos en continuo contacto con la gente del Ministerio de Obras Públicas, como así también con el Ejecutivo provincial, con la Municipalidad igual, pero sabemos que en principio tenemos que esperar hasta el próximo domingo, que mejore la situación por la cual está atravesando Río Grande, y yo creo que de a poco vamos a comenzar a trabajar, lo necesitamos urgente, tenemos a toda la gente parada”, expresó, al tiempo que agregó que “lo mismo sucede en Ushuaia, donde las obras no comenzaron como deben empezar, a pesar que hay algunas obras particulares chiquitas que están trabajando, pero el fuerte de las obras no comenzó”.

En este sentido sostuvo que “estamos a la expectativa de que comience la obra pública, nosotros con todas las obras que tenemos para finalizar en Tolhuin, en Ushuaia, y en Río Grande vamos a tener trabajo para más de mil compañeros”.

Al respecto detalló que “en Ushuaia tenemos que empezar la obra del hospital, si bien se había comenzado, quedaron las bases, por lo cual hay que continuar, la ruta del beagle, tramo 1, mientras que en Río Grande tenemos unas cuantas obras que están paradas que tienen que continuar, por lo cual si empezamos con las obras que hay que terminar, vamos a tener bastante trabajo, y si tenemos licitaciones, mejor, vamos a tener más trabajo, por lo cual estamos esperando cual será la decisión que tomará el Gobierno el próximo domingo para que los compañeros de la construcción comiencen a trabajar, dado que estamos atravesando por una situación muy crítica desde comenzó la pandemia, es más, considero que los obreros de la construcción somos los más perjudicados”.

Asistencia recibida

Con relación a como ha sido la asistencia recibida para los trabajadores de la construcción, explicó que “hemos recibido ayuda tanto de la provincia, como del Municipio de Río Grande, donde ambos nos han dado módulos de alimentos, y subsidios, y con eso estamos sosteniendo a los compañeros, pero hoy nada alcanza, teniendo en cuenta que el obrero de la construcción está acostumbrado a pasar el día a día, a sufrir, pero creo que con mucha fe, los vamos a seguir sosteniendo hasta que esta situación mejore”.

Protocolos Sanitarios

Por último se refirió a los protocolos sanitarios adoptados antes de esta nueva paralización del sector, para lo cual recordó que desde el momento en que “salió el protocolo y los compañeros comenzaron a trabajar, tanto en Río Grande, como en Ushuaia se cumplió con todos los protocolos sanitarios correspondientes, y en las obras particulares se realizaron trabajos en el exterior, no se realizó mucho trabajo interior, pero los trabajos de obras particulares en el exterior se estaban haciendo bastante, y con eso habíamos calmado el panorama de desocupación que teníamos, pero volvió la pandemia, y se tuvo que parar todo de vuelta, por lo cual estamos tratando de regularizar todo, y ver que las empresas acomoden a su gente, no queremos trabajo en negro, las empresas no pueden tomar monotributistas, sino que las tienen que fichar, tienen que tener un seguro”, concluyó el secretario General de la UOCRA Julio Ramírez.