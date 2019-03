Más de 700 ONGs hay en la provincia

Así lo aseguró Patricio Lambert, secretario de Relaciones Instituciones, quien destacó el trabajo que vienen llevando a cabo en la provincia junto a las diversas ONG’s. Detalló que ya son más de $3 millones que fueron destinados a dichas organizaciones y celebró el rol que está cumpliendo la Inspección General de Justicia. También valoró la intervención de todas las instituciones que “sustentan a la sociedad organizada” y la relación con los municipios de Ushuaia y Tolhuin; no así con el Municipio de Río Grande con quien “estamos abiertos a trabajar juntos, pero ni siquiera conozco a la persona que está a cargo. No tuvimos ningún contacto”.

Río Grande.- El secretario de Relaciones Institucionales y Comunitarias Patricio Lambert visitó los estudios de Radio Universidad (93.5) en donde analizó el plan de trabajo que vienen llevando desde el Gobierno de la Provincia junto a las diversas ONG’s de nuestra provincia.

En diálogo con ‘Buscando el equilibrio’, Lambert recordó que cuando asumió como responsable del área, “la Secretaría ya existía, no sé si tenía otra función, pero la realidad es que no cumplía una intervención concreta en la comunidad. En cualquier Gobierno serio, cualquier área de relaciones institucionales trabaja, entre otras cosas, con las ONG’s, justamente porque son instituciones; al igual que las asociaciones; clubes de fútbol; organizaciones barriales y Fundaciones. Son las instituciones que sustentan a la sociedad organizada en todo el mundo”.

En este sentido, comentó que “Rosana -Bertone- tenía una relación muy fluida con la mayoría de las organizaciones de nuestra provincia así que el primer mandato fue generar una red de contención para poder a empezar a trabajar juntos y aprender juntos a trabajar de forma mancomunada que ese es el desafío permanente”.

Con respecto a las ONG’s, aseguró que la tendencia “decrecía, como en tantos otros rubros, y eso significa que las ONG’s desaparecían, cerraban, y liquidaban por cualquier circunstancia y eso tiene una explicación. No existía un respaldo desde el Gobierno y un trabajo en conjunto planificado. Cuando asumimos, las organizaciones de la sociedad, en general, no se acercaban; no tenían la práctica ni la costumbre. Estaban cansados de recibir promesas y no resultados y de a poco, pero de forma permanente, empezamos a trabajar de forma humilde; hablando, yéndolas a buscar y costó un tiempo importante empezar a concretar la relación. Entre el Estado y las ONG’s debe haber en beneficio de la comunidad una relación permanente, porque son la base de la organización y no lo digo yo, sino que está instituido en todos los países desarrollados”.

Más de 700 Organizaciones no Gubernamentales

Según reveló Lambert, existen más de 700 ONG’s con su número de personería jurídica (no todas están en actual situación regular). “Lamentablemente no todas pueden estar en situación regular. Si bien nosotros, con un lineamiento muy claro de la gobernadora Rosana Bertone, la Inspección General de Justicia ha cambiado mucho su funcionamiento, pero igualmente sabemos que estar en situación regular es una tarea que no es del todo simple”.

“Cuando asumimos teníamos un 85% de las ONG’s en situación irregular. Hoy hemos revertido esa situación también gracias al esfuerzo que desarrolla la IGJ y eso es un logro de todo el equipo del Ministerio de Gobierno que trabaja en consecuencia. La Secretaría de Relaciones es el ámbito de aplicación del programa quinquenal de integración provincial Tierra de Unión y este programa entregó más de $3 millones y todos los aportes no reintegrables fueron siempre para acciones concretas de bien común que desarrollan las distintas organizaciones de la ciudad. Igualmente, no es el número total de la ayuda concreta que da el Gobierno a las organizaciones porque se están construyendo gimnasios y sedes a través de un trabajo ejemplar que se desarrolla desde el Ministerio de Obras Públicas”.

En diálogo con Radio Universidad, detalló que “nosotros desarrollamos este trabajo con tres personas. El corazón de toda la situación es Rosana porque ella nos replica su propio sentimiento y nosotros no pensamos si es domingo o feriado. Muchas veces no nos damos cuenta y cuando uno de nosotros cae enfermo ahí nos damos cuenta de lo que sucede”, sonrió. “Me acompaña Gustavo Obelar y Washington Espejo en la ciudad de Ushuaia y como planta permanente Mabel y Cristina. Todos tenemos inconvenientes y defectos, pero es importante entender que el otro hace un esfuerzo y también debemos dejarnos ayudar. El individualismo muchas veces es lo que nos retrasa”.

Sin contacto con el Municipio de Río Grande

Sobre la relación que mantienen con los municipios, comentó que “mantenemos de forma constante una relación muy fluida con los municipios de Ushuaia y Tolhuin; con Río Grande no tuvimos ningún contacto y obviamente siempre estamos abiertos para trabajar y ayudar. Desde la Secretaría no tenemos ninguna clase de conflicto porque trabajamos para las comunidades”.

Finalmente, remarcó que “tenemos que empezar a entender las bases de nuestras normativas. Una cosa es el Gobierno de la Provincia y otros los municipios. En su momento, de primera mano, recibimos la solicitud del Municipio de Ushuaia y Tolhuin, pero desde Río Grande no hemos recibido ninguna clase. Ni siquiera conozco al funcionario a cargo y nosotros estamos abiertos y el programa Tierra de Unión es para unir sectores”.