Más de 300 locales comerciales han cerrado sus puertas en Ushuaia

La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia Claudia Fernández aseguró que, pese a una mayor apertura y flexibilización, los locales comerciales no logran atravesar el techo del 30% de ventas. “La gente está siendo muy cauta en los gastos”, dijo Claudia Fernández, y la caída de poder adquisitivo tiene un peso fundamental. Estiman que el 30% de los comercios habilitados cerró sus puertas, y esto implica más de 300 locales, si bien algunos devolvieron alquileres y trabajan desde su casa para abaratar costos. Hay expectativas en la apertura del turismo nacional, para lo cual planteó como imprescindible la unificación de protocolos. Se está avanzando en esto con el Ministerio de Turismo de Nación dado que, de lo contrario, sería imposible movilizarse por tierra tanto de ida como de vuelta. Previendo que este fin de año no migrará el 60% de la población como lo hacía habitualmente, desde el municipio se trabaja en propuestas para incentivar recorridas, caminatas y excursiones a lugares que habitualmente el fueguino no visita.

Río Grande.- La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, fue consultada por Radio Universidad 93.5 sobre la situación del comercio luego de una semana con cambios en los protocolos y mayor apertura, pero afirmó que “no hemos cambiado mucho nuestra perspectiva, porque la mayor producción en Ushuaia es la parte turística y todavía estamos cerrados al turismo. Tenemos una superpoblación de comercios y restaurantes y no hemos logrado romper el techo del 30% de las ventas. La gente está siendo muy cauta en sus gastos y las pocas ventas que hay están con el Ahora 6, el Ahora 12, pero muy restringidas”.

“Generalmente teníamos una población estable, más una población turística que era permanente. Esta población no está, así que las ventas no logran superarse, porque tenemos la población de habitantes normales”, explicó.

Los más complicados al margen del turismo son “la hotelería, los restaurantes que están cerrados todavía. Hay algunos abiertos pero varios no abrieron sus puertas. Luego sigue indumentaria y marroquinería, zapaterías, perfumería. La ferretería y venta de muebles tuvieron un pequeño veranito, porque durante dos o tres meses superaron el 30%, pero ahora están en ese promedio. Son los que mejor han trabajado. El sector de materiales de construcción es el que ha estado trabajando mejor”, apuntó.

Más de 300 cierres

Respecto de la cantidad de locales que tuvieron que cerrar, estiman que son “un 30% del total que tenemos habilitados, que son 1.112”, lo que equivale a 333 locales comerciales. “No lo tenemos bien cuantificado porque muchos no han dado la baja definitiva, sino que han devuelto los alquileres y están trabajando en sus hogares para bajar costos. Otros se han reinventado, y están probando a puertas cerradas. Son muy pocos los negocios que se han abierto, todos relacionados con comidas, take-away, hamburgueserías, lomotecas, pero son muy pocos y no se pueden registrar porque tenemos cerradas al público las oficinas de Comercio como para buscar estadísticas”.

La informalidad es un tema que preocupa y no podría resolverse hasta la post pandemia: “Para la semana próxima está pautada una reunión con la Secretaría de Comercio de la provincia y de la municipalidad y estamos trabajando en forma conjunta. Sabemos la situación difícil de muchos, hay bastante venta callejera sobre todo de comida y es muy preocupante porque no tenemos el control de Bromatología. Sobre eso estamos trabajando y armando capacitaciones para poder mutarlos a la formalidad. Va a ser un trabajo muy grande y lento. Uno entiende que hay muchísima gente sin trabajo y de alguna manera necesita revertir esa situación. Desde la Cámara ofrecimos a nuestros capacitadores para que puedan entender los pasos a seguir para poder inscribirse. No es peligroso inscribirse, es mejor estar reglados, bancarizados, es importante enseñarles a hacer formación de precios. Ya la semana que viene empezaremos a marcar algunas pautas y creo que todo va a ser post pandemia por la cantidad de personas que se encuentran sin trabajo en la provincia. El Ministro de Trabajo habló de 15 mil y es un número que nunca se había registrado”, subrayó.

En cuanto a la asistencia financiera, dijo que “se han tomado créditos del plan Progreso con la tasa subsidiada del 24%, con meses de gracia para empezar a pagar. El banco además tenía 16 líneas de crédito aparte de las del Progreso, y los comercios que tenían que comprar maquinarias han tomado esos créditos, pero son los menos los que están fuera del Progreso”.

Turismo nacional y protocolos

La perspectiva de contar con turistas de otros países está prácticamente descartada para la temporada alta. “La temporada de cruceros para 2021 está cerrada. Estábamos esperando 420 recaladas y no quedó ninguna porque las empresas han levantado esta posibilidad. Creo que vamos a trabajar mucho con turismo argentino más que con turismo internacional, que era el que más recibíamos. Yo formo parte de la mesa nacional de turismo de CAME y estamos trabajando con Yanina Martínez y el ministro Lammens en la unificación de protocolos a nivel país”, informó.

“En diciembre normalmente tenemos una migración y, si tenemos que salir por tierra, de acá a Buenos Aires tenemos siete protocolos distintos. Es imposible cumplir todos, aparte del costo adicional, porque se nos vencería la PCR que nos pide Chile para poder pasar cuando llegamos a Chubut, y tendríamos que volverlo a hacer. Hay una necesidad urgente de trabajar en un protocolo nacional, porque no se va a poder ni ir ni volver. Hay avances y desde nación se considera necesaria la unificación de protocolos, también se planteó la posibilidad de levantar los PCR para zonas como la nuestra. Con el COE tratamos de minimizar cualquier error que pueda hacernos volver atrás”, observó.

“Prácticamente tenemos un acuerdo en Patagonia y se están sumando San Juan y Mendoza. Misiones tiene un certificado muy parecido al nuestro. No tenemos mucho tiempo porque el 1° de diciembre se abriría la temporada normal dentro de Argentina, por lo que manifestaron en las últimas reuniones. La semana que viene mantendremos muchas reuniones para definir esto y presentarlo al Ministerio, para que lo eleve al COE nacional y que se pueda aprobar”, dijo.

Propuestas locales

Se estima que normalmente un 60% de los fueguinos migra a otras provincias y este año podría ser muy inferior ese porcentaje, por lo que se le consultó si hay planificación para ofrecer alternativas a nivel local. “La que más está trabajando en esto es la Secretaría de Turismo municipal junto con la Agencia de Desarrollo. Se están armando rutas fueguinas, como caminatas, excursiones, para conocer lugares de la provincia que habitualmente el habitante no recorre. Hay nuevos circuitos de oferta local y lo está haciendo el área municipal”.

“Para los primeros días de diciembre esperamos tener amesetadas las curvas de contagio en las tres ciudades, para tener turismo interno. Es lo que hemos hablado con el Ministerio de Salud y a lo que se apunta, pero todo esto depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esperemos que se pueda lograr y sea factible empezar a recibir turismo de la zona y de otras provincias. Es una necesidad urgente porque todos estamos afectados por la falta de turistas”, enfatizó.

Paritarias

Finalmente se le preguntó sobre la negociación paritaria y aclaró que “nosotros tenemos una diferencia con la Cámara de Río Grande porque ellos se pueden sentar como paritarios a definir algunos temas y luego se homologa el acuerdo a nivel nacional. La Cámara de Ushuaia no es paritaria, nuestros representantes son las cámaras nacionales y nos regimos por los acuerdos nacionales”, concluyó.