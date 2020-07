Martínez Allende quiere prohibir las empresas de criptomonedas

La legisladora radical consideró que son “una timba” y no le aportan nada a la provincia, dado que no generan puestos de trabajo y consumen energía que necesitan las ciudades. También pidió al gobierno que investigue la compra de las turbinas Sullair, reconociendo que “no eran lo que nos dijeron”, y reclamó que la Dirección Provincial de Energía avance con las denuncias judiciales que correspondan. Descartó de plano el tratamiento del proyecto Terra Ignis en la sesión de hoy, que sigue en comisión y a la espera de las respuestas solicitadas. Además se pronunció en contra de la demanda presentada por los municipios por las deudas de coparticipación: “Hay que tratar de no judicializar la política, somos todos adultos y hay que lograr que el Gobierno y los tres intendentes puedan ponerse de acuerdo para trabajar en conjunto”, propició.

Río Grande.- La legisladora del bloque UCR Liliana Martínez Allende descartó de plano, en diálogo con Radio Universidad 93.5, el tratamiento del proyecto Terra Ignis en la sesión de hoy. Dijo que “todavía se continúa trabajando, pero habían quedado muchas dudas, que planteamos al Ejecutivo. No se va a tratar en la sesión y los seguiremos trabajando en comisión hasta tanto encontremos las respuestas que no tenemos. No queremos que sea una sociedad anónima unipersonal, sino una SAPEM, el monto que se destinaba a la empresa para iniciar es realmente ínfimo, de 10 millones de pesos, así que se sigue trabajando y se siguen haciendo aportes”.

“No es que no queramos tratarlo desde la UCR, porque dos veces presentamos proyectos para tener una empresa de hidrocarburos, pero tenemos que saber cuál es el objeto de la empresa que quiere crear el gobierno de la provincia, qué forma darle, qué cantidad de personas van a integrar el directorio, a quiénes van a representar. Las observaciones que hizo el Fiscal de Estado fueron muy importantes y hay que tenerlas en cuenta. No hay ningún apuro y cuando todas estas cosas estén resueltas seguramente se someterá a votación, mientras tanto se continúa trabajando, se siguen recibiendo aportes, y el Estado provincial que tiene la intención de llevar adelante la empresa va acercando la documentación que se le está pidiendo. Cada uno de los legisladores está buscando la información que necesita”, informó.

Consideró que el capital inicial como está planteado “se diluye en dos o tres meses con el pago de salarios y tenemos que pensar en una empresa que nos dé de comer durante muchos años, que sea un sostén del Estado, no para pagar sueldos sino para el progreso, el bienestar, para dar fuentes de trabajo, que es lo que necesitamos tener en la provincia. Tenemos recursos naturales pero no tenemos una empresa del Estado que los esté explotando, asociada a los privados, porque es una realidad que el Estado no tiene fondos. Tiene que asociarse a los privados y en esto tiene que haber un trabajo serio. Hay que ver qué interés pueden tener o no las empresas, por eso también es importante saber cuál es el objeto de la empresa para el gobierno. Seguramente debe tener conversaciones con las diferentes empresas que ya están, o con otras, y tenemos que saber eso para poder darle luz verde a este proyecto”, manifestó.

“Las explicaciones que dieron los funcionarios no fueron satisfactorias y necesitamos tener esa información. El Secretario de Hidrocarburos hizo una presentación técnica pero él no maneja la parte política sino otras personas, y ahí es donde se necesita que haya gente capacitada para podernos transmitir cuál es el objeto, por qué una sociedad anónima unipersonal y no una SAPEM, y esto no lo supieron explicar los funcionarios. El proyecto está, y en la medida que van surgiendo respuestas las vamos incorporando, pero de ninguna manera se va a tratar este proyecto en la sesión de hoy”, ratificó.

Presupuesto 2021

Consultada sobre el debate que viene, luego de dos años con un presupuesto reconducido, espera que “para fines de agosto el Ejecutivo tenga su presupuesto, porque es el plan de gestión y es muy importante que lo tengan todos los gobiernos. A nosotros nos dio mucha bronca cuando en 2018 no se pudo votar el presupuesto 2019, y en realidad no querían que se vote. Retacearon información, tenían mayoría, y en este caso como era un gobierno que ingresaba y no habían podido tener una buena transición con el gobierno anterior, pidieron no tener presupuesto”.

“Con Federico Sciurano pedimos que para marzo o abril se presentara un presupuesto, que es la gestión que va a hacer el gobierno durante el año. En diciembre no lo votamos porque no hubo tiempo, y no se podía pretender que en diez días de haber asumido presentaran un proyecto, porque ellos tampoco sabían con qué se iban a encontrar. Luego nos agarró la pandemia y no pudimos discutir absolutamente nada. Ya estamos en julio, a un mes y medio de la presentación del próximo presupuesto”, observó, con la expectativa de que esta vez se abra el debate y se apruebe la ley.

Turbinas de Sullair

Por otra parte, luego de la reunión mantenida con las autoridades de la Dirección Provincial de Energía, en la que se planteó que el gobierno “compró un Ford T con el chasis de un Audi” con los 12 millones de dólares destinados a la compra de las turbinas de Sullair, la legisladora reclamó que se radiquen las denuncias correspondientes, reconociendo que no les dijeron la verdad en la gestión anterior.

“En esta gestión estamos haciendo un pedido de informes porque hemos tenido cortes de luz bastante complicados. Supuestamente íbamos a tener la energía puesta a punto con la compra de estas turbinas, y lamentablemente nos encontramos con que la situación no es la que se nos planteó. Será tarea de la DPE hacer las denuncias correspondientes, porque en aquel momento llamamos a quienes estaban a cargo del funcionamiento de la dirección, e incluso nos llevaron a visitar el lugar. Nos dijeron que era lo mejor que nos podía pasar, pero lamentablemente no fue así. Yo espero de parte de las autoridades de la DPE que hagan las denuncias correspondientes, que actúe la justicia y disponga lo que crea conveniente después de escuchar a todas las partes”, reclamó.

Prohibición de criptomonedas

La legisladora radical adelantó además que va a “promover una ley para que se prohíba la radicación de empresas de bitcoins en Tierra del Fuego, porque es una timba que se hace a través de computadoras que se tienen que poner en lugares fríos para funcionar y casi no genera puestos de trabajo, además tiene un alto consumo de energía. Son todas cosas en contra para nosotros, porque no tienen empleados, consumen energía que necesitan las ciudades y no nos sirve a nosotros. Necesitamos empresas que apuesten por Tierra del Fuego y generen puestos de trabajo, más hoy todavía, después de esta pandemia”, señaló.

Destacó que “desde el Ministerio de Salud, las fuerzas de seguridad, se hizo un excelente trabajo, junto a muchas personas que estuvieron en el frente de batalla. De alguna manera se pudo sobrellevar, con el compromiso de la población. No hemos tenido un solo caso de la gente de salud, cuando en otras provincias ha habido fallecidos, y hay que destacar el trabajo de todo el personal de salud, porque han hecho un gran esfuerzo para que en Tierra del Fuego llevemos más de treinta días sin ningún caso. Todos tuvieron que cerrar su negocio, dejarlo todo e irse a la casa, por eso desde la UCR elaboramos un proyecto que al principio fue rechazado por el gobierno de la provincia, habiendo 40 mil puestos de trabajo en riesgo. Aun hoy tenemos mucha gente con los hoteles cerrados, los restaurantes están cerrados en su mayoría, y con el turismo interno solamente no alcanza”.

“Esperamos, tardó en ingresar el proyecto del gobierno, que al final tomó como base lo que había presentado la UCR, pero perdimos dos meses sin ayudar al sector privado a hacer frente a sus cuentas y al pago de salarios. Hay que reconocer que el gobierno nacional estuvo colaborando estos dos meses pagando la mitad de los sueldos de los empleados y el IFE, si bien 10 mil pesos no es mucho, pero ayuda y no lo esperábamos. Recién está llegando al sector privado de la provincia la ayuda correspondiente, porque lamentablemente es complicada la presentación de la documentación, y hay mucha gente a la espera de una respuesta del banco, porque piden tantas cosas que todavía no salen las ayudas para el sector privado bancarizado”, cuestionó.

Denuncia de los municipios

Con respecto a la demanda contra el gobierno presentada por los municipios de Ushuaia y Río Grande por las deudas de coparticipación, rechazó la vía elegida. “La política no se tiene que judicializar, tenemos que tratar de evitar esto y lo dijimos cuando surgió el conflicto por la ley 648 –de educación-. Siempre decimos que hay que tratar de no judicializar la política. Somos todos adultos y hay que lograr que el gobierno de la provincia se reúna con los tres intendentes y puedan ponerse de acuerdo para trabajar en conjunto. Somos muy poquitos, hay tres intendentes y un gobernador, y tenemos la necesidad de llegar a acuerdos, poder hablar. Los municipios tienen muchísimas necesidades pero el gobierno también las tiene”, observó.

“El gobierno tiene la responsabilidad de la salud y la educación, si bien Río Grande se hace cargo en parte de la salud, pero no es así en Ushuaia. El Estado es elefantiásico, realmente es muy grande, si bien los municipios prestan sus servicios y están colaborando en lo que se puede sobre todo en la pandemia. Ya pudieron sentarse a trabajar en conjunto para convertir un gimnasio en un centro de internación con oxígeno, y tienen que ponerse de acuerdo ahora. Si hay retrasos en la coparticipación, por supuesto perjudica a los municipios, pero también hay que entender que el gobierno debe recibir la coparticipación en forma escalonada, ha tenido que hacerse cargo de la pandemia, que nadie estaba esperando. Si bien el gobierno nacional ha ayudado, todos los fondos son pocos”, sostuvo.

Sesión con nueva comisión permanente

Por último se refirió a temario de la sesión de hoy, que comenzará un poco demorada porque los legisladores prevén esperar el arribo del legislador Jorge Colazo, mientras que Ricardo Furlan seguirá mediante el sistema de videoconferencia, como lo ha hecho en las comisiones.

“Desde la UCR presentamos un proyecto de declaración expresando el pesar por el fallecimiento de Niní Bernardello. Tal vez en Ushuaia no era tan conocida pero sí en Río Grande y es una gran pérdida. Hoy –por ayer- hemos perdido a un correligionario, a César Santos, y para nosotros es una tristeza enorme. Hay muchos pedidos de informe tanto nuestros como del Partido Verde, vamos a votar la imposición del nombre ‘Veteranas de Guerra de Malvinas’ a la escuela 48, que se hizo el año pasado. Es un proyecto de la UCR y ayer por la tarde estuvimos con la única veterana que vive en Ushuaia, que nos contó su experiencia. Tenía 19 años cuando fue a Malvinas, era telegrafista, y es muy emocionante escuchar su historia de vida”, aseguró.

“Vamos a crear la comisión 8 de la Legislatura, que tiene que ver con Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y va a abordar exclusivamente estos temas”, concluyó la legisladora.