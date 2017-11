Martínez Allende llamó a que la provincia convoque nuevamente a los Municipios

La legisladora provincial por la UCR- Cambiemos consideró que es necesario que se junten nuevamente los “ejecutivos para ordenar el nuevo esquema de fondos públicos”. Además remarcó que el “actual proyecto de presupuesto presentado por la provincia no tiene previsto un aumento de la pauta salarial para el 2018”. También resaltó que el único pedido que se tiene para “aumentar la planta con 100 nuevos puestos de trabajo lo realizó la Justicia”. Asimismo adelantó que el “proyecto de presupuesto 2018 se aprobaría el próximo 15 de diciembre”.

La legisladora Liliana Martínez Allende se refirió al análisis que se está llevando a cabo del presupuesto 2018 en el ámbito de la Comisión de Economía de la Legislatura Provincial, como así también a la urgente necesidad de que el gobierno de la provincia vuelva a convocar a los Municipios para poder determinar a futuro el manejo de los fondos públicos y cuantificar su disponibilidad.

Por Radio Provincia la legisladora representante del bloque UCR –Cambiemos indicó que en “ninguno de los proyectos está establecido un aumento de la pauta salarial, es algo que determinó el Ejecutivo, que se verá cual será la pauta salarial del próximo año, como así también en la mayoría no hay pedidos para aumentar la planta, salvo en la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, que han pedido nueve personas más, teniendo en cuenta que están realizando muchísimas nuevas obras, tienen que tener inspectores de obras, y los que tienen en planta no le es suficiente, por lo tanto han pedido nuevo personal, que sean de planta temporaria, pero no de planta permanente”.

“La Justicia pidió la incorporación de más de cien nuevas plantas”

Por el contrario a lo solicitado por la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, Martínez Allende informó que la “Justicia ha pedido la incorporación de más de cien plantas por los nuevos Juzgados que se abrirían a partir de la selección de jueces, hay algunos jueces que ya están seleccionados, pero esto se va a tener en cuenta porque la situación en la que está la provincia es complicada, y debemos saber si hay posibilidades de que estos Juzgados se pongan en marcha o no, más allá de que en algunos casos ya se hayan seleccionados los Jueces”.

Por tal motivo la legisladora radical indicó que “todo esto se verá cuando terminemos con todas las reuniones del presupuesto”, dijo, al tiempo que sostuvo que desde el Ministerio de “Obras Públicas nos informaron que tienen más de 40 obras en ejecución, con diferentes etapas cada una de las mismas, en algunas se están por abrir las licitaciones, en otras han sido adjudicadas, mientras que en otras han comenzado las obras”.

Asimismo felicitó al Ministro Vásquez porque “trajo un buen detalle de las obras, en que situación estaba cada obra, como así también de que empresa ganó cada obra, por lo cual en este sentido trajo un informe bastante pormenorizado”.

En este sentido indicó que es importante manifestar el “hecho de que algunas obras estén en ejecución porque la verdad que tuvimos el endeudamiento este año hace bastante meses atrás, pero tener el dinero, sin tener la posibilidad de comenzar a ejecutarlo, todos sabemos que las cosas aumentan, por lo cual es necesario darle un rápido destino, teniendo en cuenta que tenemos el período de donde no se puede construir, pero que desde octubre tenemos la veda levantada, entonces es importante que en el termino en que se sacó el crédito hasta que vino el dinero, y hasta octubre estuvieran haciendo lo que se llaman los proyectos, posteriormente las licitaciones publicas, y ahora comience la ejecución de las obras”.

Detalló que son “variadas las obras, hay algunas para la ciudad de Río Grande, el área costera, que es una ruta muy importante que va a abrir nuevos caminos turísticos, algo que fundamentalmente nos pidió Luis Castelli, quien se encuentra a cargo del Infuetur, teniendo en cuenta que nos indicó que en la provincia hay varios lugares que están por demás explotados, y que deberíamos tener nuevos productos para ofrecerle al turismo, de forma que se queden más días, lo cual uno sabe que un turista es una billetera andando, y cuanto uno más le pueda ofrecer, mayores servicios les de, el turista se va a quedar más días, y esto también es muy importante”.

Por lo cual la legisladora radical puntualizó que es muy “buena la cantidad de obra pública, ojalá que el próximo año las obras ya estén a la vista para que la población ya pueda darse cuenta de que fue positivo endeudarse para poder tener obra pública, donde se va a dar muchos puestos de trabajo, y la mayoría de las empresas, donde algunas no son de la provincia tienen la obligación de tomar personal de la provincia de Tierra del Fuego, por lo cual esto también va a generar muchos puestos de trabajo”.

“La provincia deberá reunirse con los Municipios para poder determinar a futuro el manejo de los fondos públicos”

En otro orden la legisladora se refirió al impuesto inmobiliario y a una probable reducción de recursos hacia los Municipios, paro lo cual Martínez Allende sostuvo que “necesariamente se deben juntar los Ejecutivos para que lo que pasó entre la Nación y las provincias, se vea repercutido entre la provincia y los Municipios, y lo por tanto nos debemos ordenar para ver quien se va a hacer cargo de cada cosa, cuales son los fondos de los que disponemos, pero sobre todo que todos estemos bien, o que todos estemos ajustados, pero el ajuste sea para todos”, ratificó.

Por lo cual Martínez Allende adelantó que “son temas muy importantes que ameritan que los Ejecutivos con el Legislativo se realice la correspondiente reunión para saber con qué fondos contamos, y como vamos a hacer de aquí en adelante para seguir funcionando los Ejecutivos provinciales y municipales”.

Ante la disconformidad planteada por los Municipios luego de la firma del pacto fiscal entre la provincia con la Nación, como así también de la firma entre la UOM con AFARTE, la parlamentaria provincial ratificó que “a nadie le gusta que le recorten, es una realidad, pero también es una realidad que debemos ver con los recursos con los que contamos, y de acuerdo a eso dar de nuevo, esto es si el Ejecutivo provincial por ejemplo va a tener supongamos el impuesto inmobiliario, es algo que va a dejar de percibir los Municipios, como así también a la provincia se le han recortado ingresos, pero por otro lado los percibe porque el gobierno nacional nos sigue ayudando para hacer frente a los salarios, por lo cual nuevamente debemos juntarnos todas las partes para ver cuáles son los fondos que tenemos, cuanto es lo que necesitamos, y donde hay duplicidad de funciones, uno deberá hacerse cargo de una cosa, y el otro de otra, porque siempre se habla, pero no se realiza, y finalmente tenemos dos culturas, dos educación física, dos defensa civil, entonces es imposible así, con lo cual estamos duplicando recursos que no tenemos”, sentenció la legisladora.

Entonces ratificó que a “partir de esta situación que se ha provocado amerita que nos sentemos, ver cuáles son los fondos que vamos a percibir, que todos sepamos cómo fue, y a partir de ahí comenzar a funcionar de otra manera”.

Consultada respecto de si en este proyecto de presupuesto ya queda plasmada las reducciones o modificaciones de recursos, la parlamentaria fue contundente al afirmar que “todavía no, necesitamos la aprobación de la Cámara de Diputados, y tener eso como algo definitivo, por eso nosotros hemos dejado la probable aprobación del presupuesto para el 15 de diciembre, donde esperemos que para esa fecha este votado en Cámara de Diputados las nuevas condiciones que tendrá la provincia”.

Sin embargo indicó que la “extensión de la sesión para el 15 de diciembre es justamente para tratar el presupuesto, y de lo contrario si hiciera falta, posteriormente habrá que hacer una reforma presupuestaria, pero hasta el momento el proyecto de presupuesto es sin modificación hasta tanto tengamos de manera definitiva cuanto son los fondos con que debería contar la provincia”.

Por tal motivo se esperanzó que la “próxima semana sin falta se debería de dar la reunión entre los Ejecutivos, de forma que la provincia explique cual es la situación, y a partir de ahí sentarnos entre todos a definir los fondos que pueda a llegar a tener la provincia con sus Municipios, la coparticipación, y comenzar a trabajar seriamente y de forma madura respecto a lo que hace a la duplicidad de funciones, no tiene sentido competir entre Ejecutivos”.

Falta de áridos en la provincia

También la legisladora se refirió a la falta de áridos, tanto para la obra pública, como para la privada, para lo cual señaló que el Ministro de Obras Públicas nos “informó de la falta de áridos tanto para la obra pública, como para las privadas, hay un gran problema con esto, hemos tenido muchas quejas de algunas ONG, donde el lugar para sacar los áridos no sea más un lugar de la reserva natural, pero debemos tener esos otros lugares, y debemos ocuparnos de cuales serían los lugares disponibles para sacar áridos para la realización tanto de las obras públicas, como de las privadas”.

En tal sentido sostuvo que “no se puede parar la cantidad de obra pública que se encuentran en marcha por la falta de áridos, teniendo en cuenta que esto representa mayores costos, pero tampoco se puede atentar contra un área que es una reserva, por tanto debemos buscarle la solución urgente a este problema que es realmente puntual, y que están requiriendo tanto desde las ONG que están muy preocupadas, como también desde el gobierno, la Cámara de la Construcción, y cada uno de los particulares que están haciendo obras, y que no tienen la posibilidad de contar con los áridos”.

Adelantó que la próxima semana a través de una reunión de la comisión Nº 3 citaremos al “CADIC, y a otras instituciones para que nos puedan brindar informaciones respecto de que lugares se puede extraer los áridos”, dijo, al tiempo que indicó que por esta situación es que el “Ministro de Obras Públicas nos solicitó que tomáramos intervención sobre la materia, que viéramos cuales serían los lugares indicados, por eso la reunión de la próxima semana con estás instituciones para que nos indiquen respecto de las ubicaciones para poder extraer áridos, y evitar cualquier inconveniente”.