Martínez Allende confirmó la modificación del reglamento de la Legislatura

La legisladora radical aclaró que en la sesión especial del jueves solamente estarán presentes los legisladores de Ushuaia. Una vez aprobada la modificación del reglamento, podrán sumarse los de Río Grande, y se estima que lo harán en las instalaciones del ex hotel Los Yaganes, donde hay instalaciones adecuadas para sesionar. Hasta el momento la modalidad mixta se aplicaba solamente para las reuniones de comisión. Además dio a conocer el apoyo al proyecto presentado por Myriam Martínez para regular el consumo de cannabis medicinal y crear el registro de pacientes. Si bien se aprobó en 2018, fueron vetados varios artículos importantes por la ex gobernadora Bertone. Apuntan a que pueda obtenerse el aceite “de manera legal” y que lo fabrique el Laboratorio del Fin del Mundo.

Río Grande.- La legisladora del bloque UCR Liliana Martínez Allende confirmó por Radio Universidad 93.5 la aprobación en sesión especial de la modificación del reglamento interno de la Legislatura, para que las sesiones se puedan desarrollar de forma mixta.

“El jueves vamos a hacer una sesión especial los legisladores de Ushuaia para poder hacer las sesiones mixtas. Nunca pensamos que Río Grande iba a tener este rebrote y esta situación tan compleja. Hemos seguido trabajando, haciendo reuniones de forma mixta en las comisiones, pero no en las sesiones. El lunes tuvimos una reunión, llamamos a sesión especial para el jueves y vamos a autorizar las sesiones en forma mixta”, dijo.

Consideró fundamental que el gobierno concluya la obra del tendido de fibra óptica, por el requerimiento de conectividad de toda la población, y las dificultades con las que se encuentran los propios parlamentarios. “Este tema lo hemos hablado con la Ministra de Obras Públicas y ella se comprometió a que se iba a terminar la obra ni bien se levante la veda invernal. El gobierno de la provincia está dispuesto a que se termine esa obra para poder tener la fibra óptica que requiere la provincia. La necesitamos para desarrollarnos y tenemos que mejorar la conectividad. Nosotros le pedimos a la ministra Castillo que le diera prioridad a terminar la fibra óptica y se comprometió a hacerlo”, aseguró.

“Nosotros utilizamos permanentemente el Zoom, casi todos los días entre los temas de la Legislatura y las diferentes reuniones que hacemos con sectores de la comunidad, y muchas veces en las horas pico, sobre todo en la tarde, tengo que apagar la cámara para poder escuchar bien”, planteó.

“Si hacemos sesiones se hace difícil pensarlas a través de una pantalla de Zoom, pero esta situación de Río Grande hace que tengamos que acortar los tiempos, porque hay más de 500 temas que ya están para tratamiento. Estimo que en Río Grande se van a reunir en Los Yaganes, que es un lugar que el gobierno de la provincia tiene preparado para las reuniones virtuales. Seguramente ahí podrán concurrir los legisladores de Río Grande. En esta sesión especial solamente vamos a estar los legisladores de Ushuaia, pero una vez que se vote la modificación del reglamento, podrán participar los legisladores en forma virtual. En Los Yaganes hay un lugar amplio, con la cantidad de micrófonos necesarios para que se pueda sesionar”, indicó.

Cannabis legal

Por otra parte, dio detalles de la reunión de la comisión 5 de salud, que preside el legislador Daniel Rivarola. “Como estaba en forma remota, me pidió que colaborara desde el recinto para poder llevar adelante la reunión. Pudimos darle tratamiento a un proyecto para volver a aprobar en el ámbito de la Legislatura el uso del cannabis medicinal, adhiriendo a la ley nacional 27.350. Debido a que en 2018 la gestión anterior había vetado algunos artículos, la legisladora Myriam Martínez volvió a presentar el proyecto, poniendo nuevamente esos artículos en tratamiento”, explicó.

“Por esta ley se crea en el ámbito de Salud el registro voluntario para poder llevar los datos de todas las personas que necesitan y consumen el aceite de cannabis, inscribir a todos los familiares y pacientes con sus patologías, siempre prescripto por un médico. Bertone vetó artículos que eran importantes y por eso la legisladora Martínez volvió a presentar en proyecto en esta nueva composición de la Legislatura”, señaló Martínez Allende.

De la reunión de comisión participó la ONG Raíces de Fuego, “que está trabajando en el tema y es bueno escucharlos, porque la situación con la pandemia y la cuarentena se ha agravado mucho. No se consigue el aceite de cannabis y no es un aceite, sino que son diferentes cepas y hay personas con distintas patologías que están en una situación compleja con esta pandemia para poder conseguirlo. Es algo ilegal y queremos que sea legal, a eso apuntamos con esta ley. La gente lo necesita, lo está consumiendo de manera ilegal y corren muchos riesgos, como utilizar cepas que no sean las adecuadas, o tener que traer el aceite de otro lado. Si los detectan en Aduana, les quitan el aceite, les hacen una multa y además pueden tener una causa federal”, advirtió.

“Hay mucha gente que está esperando que se haga ley y tenemos que apuntar a que esto sea ley a nivel nacional, para que no haya inconvenientes en todo el territorio para conseguir los distintos tipos de aceite para las distintas patologías”, propició.

En Jujuy lo tienen reglamentado pero solamente lo utilizan en esa provincia, por lo cual insistió en que “esto tiene que ser a nivel nacional para que podamos tener la posibilidad de conseguirlo en todas las provincias, sin problemas para transportarlo. Se habló de que se puede utilizar el Laboratorio del Fin del Mundo para elaborar estos tipos de aceites y que no sea algo que tenga que hacer cada vecino en el patio de su casa, si es que tiene patio”.

“Se habló también de la posibilidad de implementar programas de capacitación para nuestros médicos, porque no todos están capacitados para recetar el aceite de cannabis. Por ahí no es la capacitación, sino que no están dispuestos, y es necesaria la capacitación para poder entender la necesidad de las personas que tienen diferentes patologías y las que están transitando el último período de su vida, para que puedan hacerlo con dignidad, que se sientan mejor y estén más contenidos. Fue una muy buena reunión, estuvo esta ONG que nos habló sobre el tema. El dolor no espera y hablaron sobre lo que han padecido en estos tiempos de pandemia muchas personas que necesitan del aceite de cannabis para poder estar mejor”, subrayó.

Apoyo unánime

De la reunión de la comisión de salud participaron “los legisladores de FORJA, del Frente de Todos, de la UCR y del Partido Verde, y todos votamos afirmativamente para que sea girado a la comisión 1 y después tratarse en sesión. Es una gran tarea la que tiene el Ministerio de Salud en este sentido y, si esto que hoy se hace en la clandestinidad se hace en el Laboratorio del Fin del Mundo por ejemplo, evitaríamos esas situaciones. Estamos apuntando a que la gente pueda tener su aceite legalmente”, sentenció.

Agregó que también se trabajó sobre el sistema provincial de seguros de salud para las personas extranjeras. “Esto lo vamos a mandar al Ejecutivo con otro proyecto, que es el registro provincial de historias clínicas. En el ámbito nacional se está trabajando en un proyecto de estas características, por eso queremos la opinión del Ministerio de Salud, que trabaja en el ámbito del COFESA con todos los ministros de salud, y también en el COFELESA, que integran los legisladores presidentes de las comisiones de salud, para saber qué posibilidades tenemos de implementar ya ese registro o si tenemos que esperar hasta que se haga un registro nacional”, dijo.

Programa PROGRESO

Por último se la consultó sobre la aplicación del programa PROGRESO: “La celeridad no es la que a mí me gustaría pero sé que se siguen dando créditos y se está haciendo publicidad para que la gente se anote y entablen conversación con los empleados del Ministerio de la Producción o el Banco Tierra del Fuego, a fin de que los puedan orientar. Muchas veces la gente tiene temor, no quiere inscribirse porque no tiene toda la documentación que se requiere. Nosotros en su momento le pedimos a la ministra que sean un poco más laxos todos los requerimientos que se hacen a las personas, porque con tantos meses con los negocios cerrados, hay mucha documentación que no la van a tener. El Banco Tierra del Fuego hay cosas que no puede dejar de pedir, pero sí el ministerio, para que las personas que no están bancarizadas o tengan situaciones complejas puedan ser atendidas”, expresó.

“Es la única forma de mantener los negocios abiertos, que no haya que despedir empleados porque no les pueden pagar. No queremos que se pierda ni un solo puesto de trabajo. Hoy en su mayoría los restaurantes están cerrados, porque les conviene más que abrir. Algunos abrieron pero la gente tiene temor y no concurre. Recién ahora se ha extendido el horario, porque al principio había un solo turno. La gente en Ushuaia se sigue cuidando mucho, se mantiene el distanciamiento, el barbijo, se quedan en la casa, y hay restaurantes que habían abiertos sus puertas y ahora han cerrado. Lo que venden no les alcanza para pagar los gastos fijos”, sostuvo.

Dado que la presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia dio a conocer que el 30% de los comercios ha cerrado sus puertas, consideró “más que preocupante esta situación. Cuando pensamos en el proyecto en el mes de marzo, apenas comenzó la pandemia, planteamos que se dieran préstamos en forma urgente, pensando que iban a ser dos meses. Jamás imaginamos que iban a llegar casi a seis meses de tener cerrados los negocios. En Ushuaia hay algunos abiertos pero no hay turismo, que es el motor de Ushuaia, donde tiene más puestos de trabajo. No tenemos aviones, ni siquiera puede venir la gente de Río Grande, y se hace muy difícil mantener los negocios abiertos. Además con los negocios abiertos tampoco se recibe la ayuda de nación. Es preferible pagar la mitad del sueldo con los ATP y es más económico que tener los negocios abiertos, porque no hay público y la gente se sigue cuidando. En Ushuaia no hay casos pero tuvimos momentos muy duros”, concluyó la legisladora.