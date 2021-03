Martínez Allende aseguró que hubo “negligencia” en Obras Públicas con los edificios escolares

La legisladora radical Liliana Martínez Allende opinó sobre el estado de los edificios escolares y calificó de “negligente” la actitud del Ministerio de Obras Públicas, como también de “imperdonable”, porque desde agosto pasado la cartera de Educación “entregó todas las llaves” para comenzar con las refacciones. Recordó que los legisladores destinaron fondos de los bonos para obras prioritarias y marcó la necesidad de contar con “ministros que respondan”, como lo hace el jefe de gabinete Agustín Tita “en forma permanente”. El viernes participó del acto de asunción del Dr. Ernesto Löffler como ministro del Superior Tribunal de Justicia y destacó su capacidad para el cargo, con la expectativa de que la vacante que queda la ocupe una mujer. También habló sobre los puntos más salientes de la primera sesión ordinaria.

Río Grande.- La legisladora del bloque UCR Liliana Martínez Allende participó el viernes del acto de asunción del Dr. Ernesto Löffler como ministro del Superior Tribunal de Justicia, junto a representantes de todo los bloques políticos. “Fuimos con mi compañero Federico Sciurano y todos los bloques estuvimos presentes”, destacó por Radio Universidad 93.5.

“Particularmente encuentro en el Dr. Löffler una persona capacitada para el cargo, que nació y vive en Tierra del Fuego y realmente se preparó durante muchísimos años para lograr esto. No sé si será la culminación de su carrera pero es muy importante para la edad que tiene y todo lo que ha hecho en todos estos años, porque fue haciendo todos los escalones dentro de la justicia y siempre se siguió preparando. Lo felicitamos al Dr. Löffler porque es un logro muy importante en su carrera y está absolutamente capacitado. Yo estuve muy conforme con su elección, porque si bien uno como mujer aspira a que logremos paridad, en este caso fue una muy buena elección”, manifestó.

No obstante expresó su deseo de que “el próximo cargo haya posibilidades de que lo ocupe una mujer. De once se presentaron cinco mujeres y seis varones. El viernes cerró la presentación de candidatos y ahora comenzará nuevamente la selección. Tenemos que elegir a los más capaces y ojalá sea una mujer”, dijo.

“Hoy tenemos una vicegobernadora, muchas legisladoras y en los gabinetes municipales y de la provincia hay muchas mujeres también. Estamos ocupando un lugar importante en la provincia y eso nos hace bien. Las tres áreas de Obras Públicas tienen mujeres, hay una mujer en Finanzas municipal, en el ministerio de Gobierno, de Producción, y jamás hubiéramos imaginado esos lugares porque siempre iban a Desarrollo Social. Siempre tiene que ser una mujer bien preparada que pueda ocupar esos cargos”, aclaró.

Interna radical

Respecto de las elecciones nacionales, expresó su deseo de que “el candidato que nos represente sea de la UCR. Estamos en una coalición con el PRO, la Coalición Cívica y seguramente se va a sumar algún otro espacio. Todos se pueden presentar y que gane el mejor, lo mismo con los otros espacios. Si el espacio que triunfa es de la UCR esperamos que los otros partidos nos ayuden. Si somos inteligentes y no nos peleamos entre nosotros podemos llegar a una banca. Sabemos que hay una mayoría que pertenece a La Cámpora, pero en la elección pasada pudimos lograr una banca en el Senado. Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo como espacio, de trabajar limpiamente y elegir el mejor”, subrayó.

“Tenemos muy buenos candidatos y también tenemos que prepararnos para 2023 porque perdimos muchos espacios en la elección pasada. No tenemos representantes en el Concejo de Ushuaia, tampoco en el de Río Grande y realmente duele. Tenemos que tener candidatos a intendente y por eso debemos armar proyectos no personales sino de equipo. Hoy tenemos un senador y eso nos enorgullece, por el trabajo que está haciendo Pablo Blanco en cada uno de los temas. Permanentemente presenta proyectos, siempre para contribuir”, valoró su ex compañera de banca.

Primera sesión ordinaria

En cuanto a los temas para destacar de la primera sesión celebrada la semana pasada, mencionó dos proyectos que tuvieron dictamen favorable en comisión y se aprobaron. “Uno es el de góndolas saludables, que busca promover la salud y mejores hábitos alimentarios. Además queremos fomentar el consumo de alimentos de manufactura local, que también van a contar con un espacio. Cuando llegamos a la línea de caja encontramos productos que no son saludables. Esto lo tiene que reglamentar el Ejecutivo y esperamos que la ley se cumpla, porque la provincia tiene muchos problemas de obesidad. Este lunes ya va a estar el proyecto en el Ejecutivo para trabajar en la reglamentación y posteriormente en el control”, dijo.

“El otro proyecto está relacionado con las ecografías fetales. En todos los embarazos se hacen tres, y en la segunda pedimos que se incluya la ecocardiografía fetal, que permite observar el corazón en forma absolutamente desarrollada y detectar problemas. Si tenemos el diagnóstico de una malformación cardíaca, es importante prevenir y trabajar con tiempo antes del momento del parto, porque luego se hace difícil una derivación. Esto no implica más gastos, porque en la misma ecografía de la mamá pedimos la ecografía fetal”, afirmó.

Críticas de Urquiza y Villegas

Por otra parte se le preguntó sobre las críticas de la vicegobernadora Mónica Urquiza y del legislador Pablo Villegas a parte del gobierno de Melella, del que forman parte. Cabe recordar que la vicegobernadora planteó la necesidad de ajustar un poco las tuercas en algunas áreas, Villegas dijo que hay funcionarios que no están cuidando ni al gobernador ni a la vicegobernadora, y en general apuntan al área de Obras Públicas y a Educación por el estado de los edificios escolares.

“Esta es una coalición entre el MPF y FORJA y es necesario escuchar la opinión de la vicegobernadora, que siempre va a ser para contribuir. Conozco a Mónica desde hace muchos años, es una mujer muy capaz, y hay que escuchar lo que opina del gobierno. No me puedo inmiscuir en los funcionarios designados por el gobernador, pero en muchas ocasiones he hablado con el jefe de gabinete Agustín Tita, que me merece un gran respeto, y si tiene la respuesta la da en el momento o procura que la dé el funcionario que corresponde. Nos quita las dudas que podemos tener y muchas veces trabajamos en conjunto en algunas leyes. Recién ahora se reglamentó la ley de aguas, que se había aprobado hace seis años y yo permanentemente hablaba con el jefe de gabinete y con la ministra Castiglione, porque la provincia estaba perdiendo muchos fondos. Ahora tenemos los fondos de la pesca, de la ley de bosques, y esperamos que sean bien utilizados”, citó como ejemplo de respuestas recibidas.

Como contrapartida, puso del otro lado de la balanza el aporte de Obras Públicas al gobierno. “Es imperdonable el estado de los establecimientos escolares, porque el año pasado no tuvimos clases y en el mes de agosto se pidieron las llaves de todas las escuelas desde el área de Obras Públicas para comenzar los trabajos. Había bastante tiempo por delante y creo que le estamos cargando las tintas a la Ministra de Educación, pero hubo negligencia de parte del Ministerio de Obras Públicas, porque tenían las llaves para hacer el trabajo, ya se levantaban la veda y se podía trabajar por burbujas. En ese momento se había levantado en Río Grande y un poco después en Ushuaia, por eso me parece que hubo negligencia de parte de Obras Públicas de no haber comenzado a trabajar”, cuestionó.

“Uno puede no estar de acuerdo con algunas cosas de la Ministra de Educación pero en esto no le podemos cargar las tintas. Se cerraron las escuelas, apagaron la calefacción y cuando la volvieron a prender se levantaron los pisos. Deberían haber sabido estas consecuencias y hubo negligencia. Yo le doy la razón a las críticas de la vicegobernadora porque los legisladores Villegas, Freites y Sciurano estuvieron recorriendo las escuelas. Nosotros necesitamos un ministro que responda, como lo hace Agustín Tita”, reclamó.

Advirtió que los funcionarios “no se tienen que enojar si los legisladores recorren las escuelas, justamente hemos dado autorización para que se cambie el destino de los bonos y las escuelas no pueden estar fallando. Es un error muy grande que ha tenido el Ministerio de Obras Públicas, en cabeza de la ministra Castillo y su equipo de trabajo. Ella puede ser muy ejecutiva pero tiene que tener un grupo de asesores y especialistas, y parece que han cometido un gran error”.

Fibra óptica

Por último instó a la pronta finalización de la obra de tendido de fibra óptica. “Estuvimos hablando en estos días y falta iluminar la fibra, que sería como ponerle el motor para poner a funcionar la red. Prácticamente está todo listo para el paso de los cables pero la iluminación no es menor. El gobierno nacional va a ayudar a terminar esta obra. Somos una isla y necesitamos imperiosamente una buena conexión. El ministro Tita me comentó las conversaciones con ARSAT y ENACOM para solucionar lo que falta. Yo hablé con la Ministra de Obras Públicas ni bien comenzamos la gestión, porque es un servicio que se necesita para trabajar, para estudiar, y hay que poner todo el esfuerzo para que se logre cuanto antes”, concluyó.