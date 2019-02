Martínez aclaró acuerdo fue fruto exclusivamente de negociación entre gremio y empresas

El secretario General de la UOM, Oscar Martínez, aclaró que el acuerdo firmado la semana pasada fue fruto de las discusiones entre la entidad gremial y los empresarios. Despegó al Gobierno del mismo y precisó los alcances de lo acordado.

“Este acuerdo en principio, es importante aclarar, surge de la discusión llevada adelante entre nuestra organización gremial conjuntamente con la seccional Río Grande y la Unión Obrera Metalúrgica a nivel nacional, es decir con la presencia del secretario de Organización, Abel Furlan, y el secretario General, Antonio Caló; con quienes hemos venido insistiendo para reunir al sector empresario de AFARTE”, aseguró el dirigente metalúrgico en declaraciones a FM “Del Pueblo”.

Después mencionó que dicho debate “se ha venido dando durante las últimas semanas impulsadas, insisto, por un reclamo del Congreso de Delegados, con el apoyo de la organización a nivel nacional. Esto trajo como consecuencia un debate intenso, planteando las diferentes instancias donde veíamos como algo preocupante que varias empresas habían anunciado -a partir del mes de enero- no sólo profundizar las suspensiones sino también pretendían reducir la dotación de personal”, remarcó.

Advirtiendo que dicha situación “generaba una gravedad mayor en una situación que ya estábamos atravesando. Esto generó que la discusión fuera más compleja, pero sin embargo con la responsabilidad que nos cabe y con un debate intenso en el Congreso de Delegados y después, apoyados en cada una de las asambleas, llevamos adelante este planteo y finalmente logramos una adenda que viene a incorporarse al acuerdo firmado en noviembre de 2017”.

Martínez destacó que dicho acuerdo “trae como consecuencia primero el mantenimiento de los puestos de trabajo, que era un riesgo que estamos corriendo con la pretensión de algunas empresas de avanzar directamente en desvincular a una cantidad importante de personal”. Pero además confirmó que también concretaron “el compromiso logrado, tal cual lo habíamos manifestado en diversas manifestaciones, asambleas y expresiones como movilizaciones, de no reintegrar un solo peso de los 47.000 que el año pasado fueron dados como el resultado de una búsqueda de una alternativa para compensar un poco el salario que se había perdido”.

También mencionó que se obtuvo “un incremento salarial durante el transcurso del presente año, que contempla un 15% a partir de marzo, un 4% desde julio, más un 5% adicional a partir de septiembre y de allí volveremos a analizar la situación en el mes de octubre”, puntualizó.

Pero el dirigente metalúrgico remarcó que “en esto queremos ser absolutamente claros y contundentes, no ha participado ningún otro sector que no haya sido la organización gremial con sus máximos representantes y el sector empresario. Lo digo porque lamentablemente hemos tenido que sufrir, una vez más, el atropello de los funcionarios y gobernantes como es el caso de la propia gobernadora (Rosana Bertone) quienes han salido a adjudicarse una participación que no sido tal y que lamentablemente roza lo ridículo, teniendo en cuenta que sólo lo hacen con un criterio electoralista o vaya a saber con qué intencionalidad en esta instancia preelectoral”.