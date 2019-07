Martín Pérez y Gustavo Melella comprometieron acompañamiento mutuo

Martín Pérez y Gustavo Melella se reunieron ayer para dar comienzo formal al trabajo de la transición y, para el Intendente electo fue “un primer paso muy auspicioso”. Prevé conformar un equipo de trabajo para poder ver la situación de las distintas áreas del municipio, el estado de la obra pública, del personal, y fundamentalmente de las finanzas. Adelantó que, así como Melella se comprometió a que los concejales de FORJA acompañarán su gestión, desde la Legislatura harán lo propio con el gobernador electo, para “garantizar la gobernabilidad de la provincia y los municipios”. Destacó la buena relación tanto con Melella como con Walter Vuoto y el intendente electo de Tolhuin Daniel Harrington, y se apuesta a un trabajo conjunto, con “una relación distinta” de la confrontación que mantuvo la provincia con el municipio riograndense.

Río Grande.- El intendente electo Martín Pérez se reunió ayer con Gustavo Melella, para dar inicio formal al trabajo durante la transición y, al término del encuentro, se manifestó “muy emocionado, porque es la primera vez que me toca entrar al municipio como intendente electo, algo en lo que venimos trabajando desde hace muchos años. Estamos conformes, ha sido una buena reunión, hemos conversado con el intendente actual y con algunos de sus funcionarios, proyectando esta transición, que va a ser ordenada”, confió.

“De ahora en adelante nos vamos a sentar a puntualizar algunos aspectos que tienen que ver con la gestión actual y con las proyecciones hacia el próximo año. Una de ellas es la formulación del próximo presupuesto municipal, también el grado de avance de las obras que se están ejecutando y los compromisos que se han asumido para el próximo año, el estado actual y la situación de las dependencias municipales, de los trabajadores municipales”, detalló de los puntos de interés.

“En estos próximos meses vamos a trabajar con nuestro equipo, con el Dr. Gastón Díaz y el Dr. Gonzalo Ferro, que van a estar a cargo de la transición. Ellos se van a poner en contacto con Agustín Tita, que es la persona designada por el profesor Gustavo Melella para avanzar en la transición. De nuestra parte vamos a tratar de llegar a una buena instancia y necesitamos conocer la realidad del municipio, para eso es muy importante conocer el estado actual de las finanzas”, subrayó.

Presupuesto consensuado

Consultado sobre la elaboración del presupuesto municipal para el próximo ejercicio, dijo que “la idea es trabajar en conjunto en la elaboración del presupuesto 2020 y esta iniciativa inclusive surgió del propio Gustavo Melella. Nos pareció muy positivo y hemos visto una muy buena apertura, por lo tanto vamos a tratar de encontrar un camino de diálogo para conocer y revisar el estado actual del municipio. De parte de los funcionarios municipales actuales la posición política ha sido que se deja un municipio ordenado, nosotros queremos saber cuál es realmente la situación, conocerla de primera mano, y nuestro objetivo es trabajar en conjunto”, reiteró.

Martín Pérez enfatizó en el trabajo mancomunado porque “Río Grande necesita de la provincia y la provincia necesita de Río Grande. Los vecinos nos están reclamando trabajar en conjunto en esta etapa, y es lo que vamos a hacer”, sentenció.

Municipios unidos con el nuevo gobierno

“Nos tenemos que apoyar mutuamente en esta situación, porque la provincia está atravesando un momento muy difícil”, planteó el intendente electo, recordando que “hay miles de fueguinos que están sin trabajo y nuestra responsabilidad es trabajar en conjunto, no solamente con Gustavo sino con Walter en Ushuaia y con Daniel Harrington en Tolhuin, con quien estuve reunido”, indicó.

“Lo estamos demostrando con hechos, porque es muy fácil decirlo en campaña. Ya terminó la elección, se saldaron las cuestiones electorales y todo el mundo sabe que siempre he tenido una relación de mucho respeto y diálogo con Gustavo. Tal vez los caminos electorales no nos llevaron a coincidir en la última elección pero hemos transitado esa etapa con muchísimo respeto”, dijo, dado que no hubo agresiones ni declaraciones cruzadas en el caso de la campaña municipal.

“Queremos hacer una buena gestión municipal, que nos vaya bien, y que a Gustavo le vaya bien en la provincia. Así como él pidió el acompañamiento de los vecinos a nuestra gestión municipal, nosotros le pedimos a nuestros vecinos que acompañe la gestión del gobernador electo, y que podamos sacar la provincia adelante”, expresó.

Respecto de los problemas por resolver, puntualizó que “el empleo es el principal, pero también sostener y continuar un plan de obras, profundizarlo, pensar en políticas que promuevan la igualdad y la distribución del ingreso. Creemos en un estado presente y lo hemos manifestado siempre. En conjunto tenemos que dar una discusión este año para que el presupuesto nacional vuelva a tener fondos destinados a las provincias, que el presupuesto nacional 2020 vuelva a tener recursos del Fideicomiso Austral, porque hay obras importantes que tienen que hacerse en Río Grande. Hay que seguir reclamando a la nación deudas por obras que el municipio ha realizado y ha tenido que afrontar estos gastos, como la planta potabilizadora, y se tienen que regularizar esta situación. Vamos a acompañar al gobernador electo en este reclamo ante el gobierno nacional”, adelantó.

Inmobiliario y goteo

Se le preguntó si se tocó el tema del impuesto inmobiliario, que generó fricciones entre el gobierno y los municipios, y ahora sería derogada la ley. “No hablamos puntualmente del impuesto inmobiliario, pero Gustavo lo ha manifestado públicamente y yo celebro la decisión que ha tomado el gobernador electo de devolver este impuesto a los municipios”, expresó.

En cuanto a la ley de goteo, que prevé promover la legisladora electa Victoria Vuoto, dijo que “sería una buena decisión política poder avanzar con un goteo de coparticipación, porque terminaría de ahora en adelante con cualquier tipo de suspicacia o especulación política. Creo que sería saludable para nuestros municipios, como pasa desde la nación a las provincias. Puede ser una buena salida hacia adelante en Tierra del Fuego”, analizó.

Tras la confrontación entre la provincia y el municipio de Río Grande, Martín Pérez garantizó que “nosotros queremos mantener otra relación, distinta, de diálogo, de respeto, de cordialidad, y también queremos conocer de primera mano la realidad municipal. Este ha sido el primer paso y ha sido un primer paso muy auspicioso. Se vienen varios meses de trabajo intenso para conocer y proyectar nuestra política y lo que pensamos hacer para la ciudad. Nosotros venimos a consolidar lo que han logrado todos los riograndenses”.

“Hemos hablado del Concejo Deliberante y Gustavo nos ha manifestado el acompañamiento de los concejales electos de FORJA, y yo le agradezco mucho ese gesto político. Nosotros haremos lo mismo del punto de vista político para garantizar la gobernabilidad de la provincia y de los municipios. Son tiempos de garantizar una gobernabilidad, no al estilo que nos pedían antes en el Congreso”, aclaró, en función de las críticas recibidas desde el gobierno por no votar las leyes de Macri. “Apuntamos a una gobernabilidad que genere bienestar para nuestro pueblo”, sostuvo.

Con respecto a las autoridades del nuevo Concejo Deliberante y en quién recaerá la presidencia, dijo que “es una discusión anacrónica y no tiene que ver con este tiempo. Eso lo tendrán que discutir los nuevos concejales. Yo voy a dar plena libertad para que el cuerpo deliberativo tome sus decisiones y ojalá se pueda hacer en consenso. No es el momento de hacerlo ahora y creo que a la gente no le importa en lo más mínimo qué pueda pasar con un cargo en el Concejo, en el Municipio o en la Provincia, sino que le importa que nos sentemos como hoy a proyectar cómo resolver los problemas que nos aquejan a todos”.

Reunión ampliada

Martín Pérez indicó que “tanto Gastón (Díaz) como Gonzalo (Ferro) van a recorrer cada una de las áreas”, y dio cuenta de la importancia de la participación del gabinete de Melella en el encuentro. “En esta reunión participaron Gabriela Castillo, Sonia Castiglione, Federico Runín, Analía Cubino, Agustín Tita. La idea es trabajar con ellos, obviamente con Oscar Bahamonde del punto de vista de las finanzas, para poder conocer de primera mano cuál es la realidad actual”, expuso.

Uno de los temas de consulta fueron las deudas de coparticipación de la provincia con el municipio: “El intendente y su equipo nos manifestaron que la provincia se está poniendo al día. Si efectivamente es así lo desconozco, porque no tenemos acceso a los números formales, pero ojalá sea así y me parece saludable”, dijo.

También se abordó la superposición de roles y “la idea es trabajar en conjunto, no superponer roles, para optimizar recursos y poder darnos una tarea más cercana a los vecinos. Este fue el primer paso de ese trabajo en conjunto y ojalá podamos seguir transitándolo de esta manera, no solamente para esta etapa de transición, sino para lo más importante que viene después de diciembre. Hay políticas públicas que tienen que llevarse adelante desde el plano provincial de manera integral, para no superponer esfuerzos entre provincia y municipios”, remarcó.

Centenario de la ciudad

El intendente electo no quiso dar detalles de quiénes serán sus colaboradores directos en el gabinete, si bien mencionó que Gonzalo Ferro lo acompaña desde hace mucho tiempo, y ahora se sumó Gastón Díaz, pero anticipó que “vamos a incorporar actores políticos de otras fuerzas y en algunos casos se van a sorprender. Es gente valiosa de otros partidos de nuestra ciudad y es importante mostrar amplitud a la hora de hacer gestión, porque son miradas enriquecedoras. Además vamos camino al centenario de la ciudad y yo quiero que lo celebremos entre todos, en un plano de igualdad, sin distinción partidaria, ni ideológica ni religiosa. Creo que tenemos que pensar en un Río Grande para todos, y nosotros desde la gestión tenemos que dar el ejemplo”, afirmó.

La composición del gabinete podría variar, pero sin comprometer el gasto público: “Estamos analizando darle nuestra impronta y es probable que haya algunas modificaciones en el organigrama. Lo iremos resolviendo más adelante y la idea es mantener un gabinete equilibrado del punto de vista de la cantidad de cargos y el gasto político. Primero vamos a conocer el organigrama actual y los cargos que están ocupados, y esa información se va a empezar a conocer a partir de esta reunión”, señaló.

“Es la primera vez en 28 años que se da una transición entre dos fuerzas políticas. Es algo a lo que no estábamos muy acostumbrados en Río Grande y yo no quiero que eso sea traumático, ni para los trabajadores municipales ni para los vecinos. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, trabajar con responsabilidad, y así también lo ha manifestado el gobernador electo”, apuntó.

También se le preguntó si se va a reunir con otros electos, y ya lo está haciendo: “Yo me estoy reuniendo con todos, con concejales, con legisladores, estoy conversando con sectores gremiales. Es un tiempo de mucho diálogo y de unidad en nuestra provincia”, manifestó.

Las grandes obras

Finalmente se refirió a las grandes obras proyectadas para la ciudad y señaló que “el puente sobre la margen sur es una obra prioritaria. También sabemos que es una obra que requiere del compromiso del gobierno nacional, porque nosotros no podemos salir de esta reunión a anunciar la realización de un puente. Necesitamos primero sentarnos a acordar la transición, ver en qué situación se encuentra el municipio, el gobernador electo querrá saber también en qué situación se encuentra la provincia, y después de eso pensaremos cómo ir en conjunto a gestionar los fondos a nación para poder hacer esa obra, que todos sabemos que es prioritaria”, concluyó.