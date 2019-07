Martín Pérez pidió votar con memoria

El intendente electo de Río Grande advirtió que “no somos lo mismo” de los que convalidaron las leyes de Macri, diferenciando claramente su sector, y se manifestó “cansado” de que “todos hablen de la 19640, tanto oficialistas como opositores”, pero al momento de votar “convalidaron” leyes de ajuste. “Yo puedo dar una respuesta políticamente correcta o decir lo que pienso”, subrayó, y pidió a los vecinos “que analicen cuál ha sido la trayectoria de cada candidato”. Para el actual diputado solamente “Matías Rodríguez y María Eugenia Duré son fieles representantes de Cristina y Alberto Fernández” y la “garantía de que realmente van a defender los intereses de la provincia”.

Río Grande.- El intendente electo de Río Grande y diputado nacional del FPV Martín Pérez, hizo ayer una fuerte diferenciación de su sector de los que “convalidaron” las leyes de ajuste de Macri, pidiendo a los vecinos que evalúen “la trayectoria” de los candidatos al momento de votar. Solamente nombró a los candidatos a senadores Matías Rodríguez y María Eugenia Duré como “fieles representantes” del proyecto de Cristina y Alberto Fernández, no así a la candidata a diputada del mismo frente, Rosana Bertone.

En principio se refirió a la transición municipal, luego de la reunión de la semana pasada con el intendente Gustavo Melella, y auguró una “transición ordenada, en la medida que podamos como gestión entrante conocer la realidad actual del Municipio de Río Grande, fundamentalmente sus finanzas, la situación del plan de obra pública municipal, y todos los datos que son importantes para poder planificar”, dijo por FM Del Sur.

“Hasta ahora hemos encontrado una buena recepción, ya comenzaron a reunirse los equipos técnicos y va a haber un trabajo puntual en los próximos 10 ó 15 días, para conocer la realidad de cada área. Esto es positivo, saludable y muy importante para llegar a diciembre de una manera más ordenada y más tranquila. Es lo que nos están pidiendo los vecinos, aquellos que nos eligieron y los que no nos eligieron también, que están solicitando lo mismo en la ciudad”, expresó.

Presupuesto 2020

Con respecto al presupuesto del próximo ejercicio, dijo que “fue uno de los temas de la reunión, para ver de qué manera nos sentamos ambos equipos para elaborar el presupuesto del año que viene, que lo vamos a hacer en conjunto. Esta semana va a darse la primera reunión entre los equipos económicos y es importante definirlo, porque nosotros necesitamos comenzar la gestión con un presupuesto aprobado. Ese presupuesto en términos generales va a tener que reflejar la visión que queremos darle a Río Grande para el próximo año. Cuando me toque asumir, uno analiza la posibilidad de hacer algunos cambios del punto de vista de la estructura municipal y el funcionamiento del organigrama, pero lo importante es que podamos proyectar en términos generales este presupuesto y, si puede ser aprobado, mucho mejor”, dijo.

“Yo rescato la posibilidad de generar una instancia de diálogo, entendiendo que en las elecciones del municipio fuimos con una fuerza opositora a la actual gestión, que tenía su candidata a intendente. La mayoría de los riograndenses nos eligieron como opción, pero eso no significa que tengamos que estar cuatro años pegándonos. Nos parece que debe ser todo lo contrario y es un síntoma de madurez poder dialogar y acompañarnos también. Estamos en una situación muy difícil en la provincia y donde más se siente es en Río Grande, que es la ciudad más golpeada por la falta de trabajo. Si no trabajamos en comunión, si no nos organizamos y proyectamos en conjunto con la provincia, va a ser muy difícil salir adelante”, planteó el diputado.

“Desde nuestra parte hay una buena predisposición para trabajar en conjunto y esperemos que siga siendo así de parte del gobernador electo y su equipo de trabajo”, sostuvo. Consultado acerca de si formuló algún pedido en particular al gobernador electo, dijo que “básicamente el pedido que le hice a Gustavo fue que nos permita tener ese acceso a la información. Él ha accedido y hasta ahora no hemos encontrado ningún tipo de obstáculo. Le he pedido que nos dé la libertad de trabajar con su equipo y ver la realidad del municipio, que desde lo discursivo es una gestión ordenada. Nosotros necesitamos corroborar eso en términos concretos, así como el gobernador electo y su equipo necesita acceder a la información provincial. Como se viene dando a nivel municipal, donde podemos establecer este diálogo y este vínculo, no sólo va a ser positivo para la transición sino también para lo que venga luego”.

Elecciones nacionales

Martín Pérez estuvo presente en Río Gallegos, acompañando a Cristina Fernández de Kirchner en la presentación del libro “Sinceramente” y consideró que “fue una buena experiencia. Siempre acompañar a Cristina y poder estar con ella es importante. Hace muchos años que Cristina no hacía una presentación en Río Gallegos y de hecho lo hizo en un gimnasio donde había sido la última presentación política de Néstor en Santa Cruz, por lo cual había también una carga emotiva muy importante”, indicó.

Puso el eje en la elección de legisladores nacionales y la importancia de garantizar verdaderos defensores de los intereses de la provincia y de la nación. “Lo más importante fue lo que ella planteó en ese encuentro, sobre la importancia que tienen para nosotros estas elecciones y la necesidad de torcer el rumbo de este modelo económico, que nos ha endeudado en 160 mil millones de dólares y no sabemos adónde está la plata. Este gobierno ha dejado condicionado al país y vino a destruir el empleo y la industria. Alberto y Cristina son sinónimo de esperanza para todos los argentinos y fundamentalmente para los fueguinos, y necesitamos que gobiernen nuestro país. Esto ya lo digo como intendente electo, por la importancia que va a tener un nuevo proyecto de país que mire de manera integrada al resto de las provincias, que vuelva a defender nuestra industria nacional, que se vuelva a comprender a nuestra soberanía como parte esencial del desarrollo de nuestra Patria”, subrayó.

“En términos locales hay una realidad. Nuestros candidatos a senadores Matías Rodríguez y María Eugenia Duré son los que representan fielmente los anhelos de este frente político, y son quienes representan fielmente también a Cristina y Alberto Fernández. Por eso los tenemos que acompañar y vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que lleguen al Senado, porque los necesitamos todos los fueguinos. Son dos senadores que van a acompañar las leyes que proponga el gobierno y siempre van a estar en sintonía con la defensa de Tierra del Fuego”, aseguró.

“Yo pido a los vecinos que analicen cuál ha sido la trayectoria de cada candidato”, remarcó Pérez, recordando que “con Matías estuvimos juntos durante muchos años en la Cámara de Diputados defendiendo a Tierra del Fuego, y nunca claudicamos un minuto a la hora de no acompañar una ley de ajuste del gobierno nacional. Matías nunca lo dudó y siempre estuvo muy firme, como lo estuvimos todos los que integramos el bloque del FPV y Unidad Ciudadana”, expuso, aun contra el pedido de la gobernadora Bertone de acompañar leyes del oficialismo que sí votaron los senadores fueguinos.

“Es muy importante tener en cuenta estas cosas, porque lo que se necesita es tener representantes a nivel nacional que realmente defiendan los intereses de la provincia, y en este sentido Matías y Eugenia nos dan garantías de hacerlo cuando lleguen al Senado”, enfatizó.

Se le consultó sobre las propuestas de los candidatos, dado que todos hablan de la 19640, tanto oficialistas como opositores. “Yo puedo dar una respuesta políticamente correcta o decir lo que pienso. Y lo que pienso es que estoy un poco cansado de escuchar este discurso instalado de que todas las fuerzas políticas de Tierra del Fuego deben ir a defender la 19640 y juntarnos para trabajar juntos. Juntarnos para trabajar juntos en serio es lo que hicimos por ejemplo con la transición en Río Grande, sabiendo que cada uno tiene tal vez una mirada contrapuesta en algunos aspectos, pero la corremos de lado y nos sentamos a trabajar en conjunto de manera institucional. Ahora, cuando hablamos de la 19640, no es lo mismo sentarnos en mi caso con Matías Rodríguez, con quien hemos dado peleas en el Congreso en defensa de la 19640 y de toda la actividad económica nacional, que nos garantiza que en Tierra del Fuego se haya podido fabricar, que sentarnos con algunos dirigentes políticos que han convalidado las políticas de Cambiemos en estos tres años y medio”, criticó.

“No somos lo mismo –remarcó el diputado-. No es lo mismo un dirigente político que se haya plantado en el Congreso y no le haya acompañado un solo presupuesto de ajuste a Macri, que un dirigente político que propició la candidatura de Macri presidente y el ajuste permanente, o la política de entrega de nuestra soberanía, o la política de endeudamiento. Para mí no es lo mismo”, insistió.

“Nos podemos sentar, conversar, dialogar, pero si nosotros permitimos que avance en el Congreso esta política de destrucción de la industria nacional en general, no podemos decir después que vamos a defender la 19640. La 19640 no es una ley, es un sistema económico, es el trabajo genuino, es el mercado interno, es un estado nacional que proteja a nuestra industria de los productos importados que compiten, es un estado que hace tres años y medio le entregaba notebooks a nuestros pibes y que hoy no solamente no se las entrega sino que además han roto las líneas de producción en Río Grande y traen computadoras importadas tres veces más caras de lo que salía producirlas en Río Grande, y generaban 270 puestos de trabajo solamente en una empresa. Eso es lo que quiero que de una vez por todas empecemos a discutir en profundidad en Tierra del Fuego”, pidió.

“No es lo mismo un dirigente político que pregona la defensa de Tierra del Fuego, que dirigentes políticos que, en el momento en el que tienen que tomar las decisiones en serio, sentarse y no votar las leyes que no hay que votar, toman decisiones como las que tomamos en su momento con Matías Rodríguez, que es nuestro candidato a senador”, sentenció por último.