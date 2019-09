Martín Pérez destacó la demostración de “verdadero federalismo”

El diputado nacional e intendente electo Martín Pérez celebró el anuncio del candidato a presidente del Frente de Todos, que eligió a Río Grande como una de la “capitales alternativas” para sesionar con su gabinete. Lo consideró una oportunidad para hacer llegar inquietudes no sólo de la ciudad sino de toda la provincia. La transición sigue tensa con el gobernador electo Gustavo Melella y hoy la relación es “formal e institucional”, dijo. El diputado dejó en claro que “pertenecemos a espacios distintos” y “acompañamos candidatos distintos”, desterrando de plano que su gestión sea “una continuidad”. Además dio detalles de la reunión que mantuvo con los miembros del Superior Tribunal de Justicia.

Río Grande.- El intendente electo Martín Pérez dialogó con Radio Nacional Ushuaia sobre la decisión de Alberto Fernández de elegir a Río Grande como una de las “capitales alternativas” para sesionar con su gabinete, en caso de asumir la presidencia.

Se mostró muy satisfecho por el anuncio, que implica recorrer una vez por mes las distintas provincias, incluida Tierra del Fuego. Río Grande se convertiría al menos por un día en capital de la Argentina y entendió esto como “una muestra de verdadero federalismo y una decisión de Alberto que celebro. Además es un orgullo para todos los riograndenses y va a ser una oportunidad donde vamos a poder acercar nuestras inquietudes, plantear nuestros inconvenientes como ciudad y como provincia, y hablar no sólo con Alberto sino con todos los ministros sobre cuál es el camino que queremos seguir los fueguinos. Seguramente ese camino tendrá el acompañamiento del nuevo gobierno nacional”, señaló.

“El hecho de que Alberto haya decidido que Río Grande es una de las capitales elegidas, implica pensar en el futuro de nuestra ciudad y en el desarrollo. Nosotros habíamos conversado mucho sobre la situación de Río Grande, no solamente cuando él estuvo sino en otras oportunidades que pudimos reunirnos. Alberto es un conocedor del país y me deja muy tranquilo, porque realmente conoce el interior y no hace falta ahondar en detalles. Cuando habla de llevar adelante un verdadero federalismo, lo dice porque verdaderamente lo considera. Esto va a permitir que regiones como las nuestras, que han sido muy castigadas por este modelo económico, podamos empezar a salir adelante”, confió.

Advirtió que “va a ser muy duro recuperar el trabajo. Es complejo perder puestos, pero más todavía recuperarlos. A esa tarea tenemos que abocarnos todos y para eso nos han elegido los vecinos de nuestras ciudades. El verdadero federalismo también se practica con iniciativas legislativas y con decisiones de fondo, pero no es menor que un gabinete nacional tenga presencia en todas las provincias del país. Además elige capitales alternativas, y es una muestra más de amplitud. De ahí surgirán las necesidades vinculadas con la distribución de recursos, y también se deben llevar adelante políticas desde el estado nacional que promuevan el verdadero desarrollo de las provincias. No es solamente una cuestión de distribuir recursos, sino con ver qué políticas se llevan adelante desde el estado nacional que promuevan o perjudiquen a las economías regionales. Si es el estado nacional distribuye más recursos, pero luego toma decisiones como la apertura de importaciones, que golpea a las economías regionales como las ha golpeado este gobierno, nos quedamos en un federalismo a medias”, manifestó.

“Estos tres años y medio de la gestión Macri han sido la etapa más centralista por lo menos de los últimos 50 años, y eso nos ha perjudicado mucho. Alberto estuvo en Mendoza y la región de Cuyo también es una de las más golpeadas por la apertura de importaciones y las políticas que no promueven el desarrollo de las regiones. Hay que corregir la mirada y avanzar hacia otro modelo”, subrayó.

Críticas a la promoción

También se le preguntó sobre las declaraciones del economista cercano al presidenciable, respecto de la promoción fueguina. “Matías Kulfas hace mucho tiempo piensa esto sobre la promoción y lo ha explicitado en sus libros. No es una voz oficial dentro del equipo económico de Alberto. Seguramente es una voz más y sabe mucho de economía, pero hay otros economistas que forman parte del gabinete y el propio Alberto es quien tomará las decisiones y no piensa de esa manera. Esto lo puedo decir porque lo conversé con él en varias oportunidades. Es una persona que no está en contra del régimen de promoción industrial, si bien entiende que necesitamos fortalecer esa matriz de desarrollo productivo, ampliarla y encaminarnos hacia otros procesos productivos. Todos coincidimos en esto, pero de ninguna manera vamos a tener un presidente que ataque nuestro régimen promocional como lo ha hecho el actual presidente”, garantizó.

“En esta gestión hubo un ataque sostenido y permanente a nuestro modelo productivo. Estamos en una etapa de perfeccionamiento del régimen de promoción industrial, tenemos que ingresar en una etapa de crecimiento y de creación de puestos de trabajo, que es lo que necesitamos todos en nuestra provincia”, remarcó.

Transición tensa

Consultado sobre la transición, dijo que está “muy abocado en tratar de conformar nuestro gabinete y las personas que me van a acompañar. Algunas áreas las hemos delineado y en otras estamos tratando de confluir en buenos equipos de trabajo. La semana pasada hicimos algunos planteos para no entorpecer la transición porque, no contar con toda la información que necesitábamos nos dificultaba la posibilidad de llevar adelante el presupuesto municipal, que se presenta el 30 de diciembre. Lo que hemos planteado es que lo mejor sería que la actual gestión presente su presupuesto y nosotros después participaremos o no de las discusiones, y tal vez modifiquemos algunas partidas luego del 16 de diciembre, si lo creemos necesario”.

Si bien Pérez aseguró que “todo esto se lleva adelante en un clima de trabajo”, teniendo en cuenta que “Río Grande está atravesando por un momento muy difícil y es necesario que confluyamos entre todos para trabajar por una ciudad mejor”, resultó palpable en su discurso la tensa relación que mantiene hoy con Melella.

“Yo tengo una relación institucional y formal con el actual intendente, y es una relación necesaria en función a la transición que estamos encaminando. Ni él, ni yo, ni ningún vecino de la ciudad quiere que nosotros entremos en una guerra, porque solamente perjudica a la ciudad y de eso somos plenamente conscientes. Eso no implica que dejemos que la transición fluya sin que nada suceda. Hemos sido muy enfáticos a la hora de plantear cuáles son nuestros límites, nuestras necesidades, y la información que requerimos para avanzar”, sentenció.

“Sabemos que va a ser el gobernador y vamos a tener que convivir en esta provincia, que además es muy chica y va a necesitar de todos para trabajar en conjunto. Del punto de vista institucional la relación será muy formal y la sostendremos en el tiempo. Desde el punto de vista político, hemos ido a las elecciones en contra de la candidata que propuso el intendente y no somos parte del mismo espacio político. Somos parte del Frente de Todos, tenemos nuestros candidatos a senadores y a diputados y los estamos acompañando. Estamos convencidos de que van a volver a ganar las elecciones, y los necesitamos en el Senado y en la Cámara de Diputados para poder llevar adelante, junto con los intendentes, las políticas que necesita la provincia. Es la idea que tenemos hacia adelante y lo que vamos a tratar de promover”, expresó.

“Nosotros somos peronistas y lo vamos a seguir siendo, y Gustavo Melella es el referente de FORJA en la provincia –diferenció, sumando más distancia-. Tal vez confluimos en una mirada común respecto de Alberto y Cristina, pero Gustavo tiene sus candidatos a diputados y senadores y nosotros tenemos los nuestros. Por supuesto promovemos lo mejor para la provincia, pero somos conscientes de que nosotros vamos a seguir trabajando políticamente en el ámbito del peronismo, que es el lugar donde hemos estado siempre. Nos pueden criticar muchas cosas, pero nadie puede criticar que hemos estado al lado de este proyecto los últimos 12 ó 15 años, en los momentos buenos y en los momentos malos también”.

“La gente ha elegido, y en cada una de las ciudades ha sido muy clara, en Ushuaia dándole la reelección a Walter y en el nuestro caso eligiéndonos como una alternativa, porque no somos la continuidad y eso ha quedado más que claro –enfatizó-. La continuidad era la candidata que proponía el actual intendente. La gente nos ha pedido continuar con algunas buenas políticas que se han llevado adelante y corregir otras, que es necesario mejorar”.

Reunión con la Corte fueguina

Por otra parte se refirió por FM Del Pueblo al encuentro que mantuvo con los miembros del Superior Tribunal de Justicia, y afirmó que la reunión “fue muy fructífera y con muy buenas expectativas para lo que podamos hacer desde la gestión municipal. Tiene que ver con el programa de acceso a la justica que viene llevando adelante el Poder Judicial. Primero nos interesa entablar un vínculo institucional con el Superior Tribunal y además pedir acompañamiento para poder llevar adelante ese programa de manera completa en la ciudad de Río Grande”, explicó.

“Nos pueden brindar herramientas muy importantes no solamente para nuestros funcionarios sino a los vecinos, para tener una mejor calidad de acceso a la justicia. Hay un convenio firmado desde 2017 y buscamos profundizar ese convenio. La idea fundamental es evitar la judicialización de los problemas que tenemos en la ciudad, los conflictos entre vecinos. Buscamos hacer todo lo que podamos para brindar mejor acceso a la justicia desde el municipio y evitar la judicialización. Se gasta tiempo, dinero y muchas veces no se resuelven los problemas. Va a ser un paso muy positivo y muy importante para nuestra ciudad”, adelantó.

Agregó que está decidido “crear la Secretaría de la Mujer porque uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad es la violencia de género. Tenemos un aspecto muy importante para trabajar, y hay que atender la vulnerabilidad que generan estas situaciones. Tenemos un gran camino por recorrer en torno a las oportunidades que necesitan muchas mujeres para desarrollarse económicamente, tener acceso a la vivienda. Hay mujeres solas que se tienen que hacer cargo de sus hijos y desde la municipalidad tenemos una posibilidad de avanzar. Esto va a ser muy importante y va a tener relación con la creación del Ministerio de la Mujer, que ya anunció Alberto Fernández. La idea es trabajar en sintonía con esa política nacional que se va a llevar adelante”, dijo.

“También conversamos con el Superior Tribunal sobre la vulnerabilidad que sufren nuestros mayores, y ahí vamos a hacer hincapié por supuesto. He planteado la necesidad de jerarquizar el área de atención al adulto mayor y llevar adelante programas interdisciplinarios, con políticas vinculadas a desarrollo social, deporte y la salud”, concluyó.