Martín Pérez apeló a los legisladores “para que nos ayuden a encontrar un camino de diálogo”

El intendente de Río Grande planteó la dificultad de acercamiento con los funcionarios del Poder Ejecutivo, que derivó en la judicialización del reclamo por deudas de coparticipación y pidió el auxilio de los legisladores para encontrar un canal de comunicación. Marcó un leve repunte en la recaudación propia con la vuelta progresiva a la actividad del sector privado, pero un desmoronamiento de recursos nacionales que impactan en las finanzas, por lo que se trabaja en una reestructuración del presupuesto. Destacó la asistencia nacional para obras, ante la decisión del gobierno provincial de no coparticipar los ATN, con lo que “se podría haber suplido” la caída. También mencionó las fallas en la infraestructura de la ciudad que quedaron expuestas con la ola polar, como la instalación de “medidores no adecuados” y a baja profundidad, que provocaron el congelamiento de cañerías. No descarta una reforma tributaria, en la que se venía trabajando antes de la pandemia, pero “por ahora no es el momento”, dijo.

Río Grande.- El intendente de Río Grande, Martín Pérez, apeló a los legisladores provinciales para que “nos ayuden a encontrar un camino de diálogo” con los funcionarios del Poder Ejecutivo, luego de varios pronunciamientos de distintos parlamentarios a favor de una resolución política y no judicial del conflicto por las deudas de coparticipación.

Por FM La Isla, se le consultó sobre las declaraciones, entre otras, de la legisladora Myriam Martínez, de Victoria Vuoto, de Federico Sciurano, todos en la sintonía de la necesidad de diálogo político para resolver la distribución de fondos coparticipables. “Justamente la solución pasa por la posibilidad de que podamos reunirnos, encontrarnos en una mesa donde podamos discutir la situación que se está atravesando con los recursos y poder blanquear la realidad que se está viviendo con los recursos tanto nacionales como provinciales”, expresó.

“Debemos estar bien parados a la hora de saber cuál es la realidad. Tenemos que seguir propiciando el diálogo y desde nuestra parte vamos a hacer todo lo posible. Entendemos que la situación es muy dificultosa y nosotros estamos atravesando un momento difícil también, por eso damos esta discusión, que es más institucional que política, y queremos que se pueda resolver lo antes posible porque necesitamos esos recursos para poder llegar con soluciones a todos los vecinos de la ciudad”, sostuvo el intendente.

Poder sostener el plan de gobierno “se hace difícil, tenemos que recurrir al acompañamiento del gobierno nacional, y estamos muy agradecidos por la gestión de nuestro presidente. Esto lo hemos conversado con todos los legisladores y espero que nos ayuden a poder encontrar un camino de diálogo. Por lo menos con los que han venido a verme a mi oficina, uno busca siempre encontrar puntos de acuerdo y en este contexto es cuando más criterio debemos tener para eso”, indicó.

Leve repunte

Ante el reinicio de actividades en el sector privado, dijo que se ve reflejado en la recaudación propia. “La recaudación municipal ha mejorado, no notoriamente, pero es mejor con respecto a los meses anteriores. La que está muy resentida es la coparticipación nacional, por esta profundización de la cuarentena a nivel nacional que nos golpea de lleno. La recaudación nacional se ha desplomado nuevamente y eso también impacta en la recaudación de la provincia. Los niveles que teníamos proyectados a principios de año no son los de ahora y vamos a tener que reestructurar todas nuestras finanzas”, advirtió.

“Ya lo venimos haciendo en estos últimos 60 días, y el sector más impactado ha sido la infraestructura de obra pública. Por eso yo valoro esta decisión del presidente de la nación de acompañar a los municipios con este esfuerzo económico tan importante. De alguna manera podríamos haberlo suplido con los fondos de ATN, si se hubiesen podido coparticipar, pero eso no sucedió. Necesitábamos encontrar una solución a esta situación y poder llevar adelante obras de infraestructura financiadas directamente por el gobierno nacional. Esto habla de un Estado nacional presente que nos permite a nosotros poder aprovechar mejor nuestros recursos, para que puedan llegar mejor a los barrios de nuestra ciudad”, señaló.

La ola polar y falencias

El factor climático expuso falencias en la ciudad, con rotura de pavimento y congelamiento de cañerías, y el intendente lo atribuyó a errores de la gestión anterior. “Si algo nos faltaba eran diez días seguidos de 15 grados bajo cero, luego de esta pandemia que nadie esperaba. Esta situación de frío extremo fue muy compleja y todavía lo sigue siendo, porque seguimos asistiendo con camiones de agua a muchísima gente que tiene las cañerías congeladas. Hay necesidad de llevar adelante obras de infraestructura que son esenciales, y una de las obras que hemos ingresado a la plataforma del ENOHSA es una planta de rebombeo que nos permita inyectar mayor caudal a la cisterna de margen sur, para que cargue más rápidamente y no tenga problemas de presión. El congelamiento significó que mucha gente deje la canilla abierta, los niveles de la cisterna cayeron y no se podían recuperar porque no tenemos una simple planta de rebombeo que permita hacerlo mejor. La ciudad ha crecido mucho y estas son obras esenciales”, subrayó.

“Yo podría haber salido estos días por todos los medios a culpar a gestiones anteriores, pero uno se hace responsable. A nadie le gusta estar sin agua y esto afectó a todos. A los que están en mejor situación económica se les exigió instalar medidores que en muchos casos se instalaron a 20 centímetros de profundidad, sin la aislación correspondiente. Hubo muchísima gente de la ciudad a la que se le congeló el medidor, producto de no haber hecho las cosas del todo bien en su momento o no comprar los medidores adecuados”, aseguró.

“El enojo de la gente es real, pero es una situación con la que nos encontramos y muchos vecinos lo entienden. También entienden que es una situación excepcional la que se vivió, como hace mucho tiempo no ocurría. Hace por lo menos veinte años que no se daba un frío extremo de esta naturaleza y durante tanto tiempo. Ahora se descongeló y la ciudad se inunda. Son los temas con los que hay que trabajar y vamos a ocuparnos. Ojalá dentro de tres años y medio pueda dejar una ciudad más saneada del punto de vista sanitario de lo que está ahora, y ese es el objetivo”, dijo.

Financiamiento externo

Consultado sobre la posibilidad de acceder a financiamiento externo para encarar obras de mayor envergadura, la intención está pero la coyuntura complica ese acceso: “La idea siempre es obtener financiamiento para obras de mayor envergadura, pero también es cierto que la matriz de financiamiento internacional ha cambiado no sólo por la pandemia sino por la situación de Argentina con respecto a sus acreedores extranjeros. Eso está influyendo notoriamente hasta tanto se termine de resolver la situación. El gobierno anterior nos dejó con una deuda defaulteada muy compleja y todavía el gobierno nacional no lo termina de resolver, producto de la pandemia. Hay algunos programas con financiamiento externo en el marco del Ministerio de Hábitat de Nación para hacer construcción de viviendas, eso lo hemos conversado con la ministra en su momento y ahí hay un punto importante para trabajar”, afirmó.

“También en el caso del Ministerio de Ambiente de la Nación hemos conversado con Juan Cabandié para poder trabajar proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente y el reciclado en general. Estamos trabajando en proyectos conjuntos con las tres ciudades de la provincia. Ojalá se pueda dar, porque sería una experiencia muy valiosa, y seguiremos viendo de qué manera podemos obtener financiamiento externo para poder financiar proyectos importantes”, manifestó.

Reforma tributaria

Por último se le preguntó sobre la posibilidad de plantear una reforma tributaria: “No lo descartamos. Veníamos trabajando en una idea de reforma tributaria antes de la pandemia. Me parecía muy importante pensar en una reestructuración del recurso tributario en nuestra ciudad, pero esta situación complejizó todo. Cuando se dé, vamos a convocar a todos los actores, siempre con un criterio de progresividad, para hacer una reforma, pero no es el momento ahora. Hemos hecho un esfuerzo fiscal muy grande, por ejemplo se ha extendido hasta el 31 de julio la posibilidad de pagar con descuento los impuestos municipales y lo hemos prorrogado para dar una posibilidad más a los vecinos de que el costo de los impuestos sea menor. También hay un esfuerzo fiscal en sostener los servicios y no queremos trasladar ese costo a los vecinos. El congelamiento del boleto de colectivos, que habíamos prorrogado por 60 días, se va a prorrogar nuevamente”, anunció, destacando que “son temas importantes que hacen que no recaiga todo en el bolsillo del vecino”.

Respecto de las deudas heredadas con los dos grandes prestadores de servicios el municipio, como la empresa de colectivos y la de recolección de residuos, valoró el acuerdo al que pudieron llegar. “Hemos podido tener un diálogo muy razonable y en el momento más difícil podrían haberse parado en otro lugar, con mayores exigencias. Sin embargo entendieron lo delicado de la situación. En el caso de los colectivos, durante 60 días tuvieron una caída estrepitosa en el corte de boleto y hubo que generar una compensación, que fue muy razonable, al tener una empresa con tantos trabajadores. Estamos en contacto con la empresa y también con el gremio. En el caso de la recolección de residuos, la situación es similar. Son servicios que se siguieron prestando con regularidad y con eficiencia, como corresponde”, concluyó.