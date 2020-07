“Martín Kulfas aseguró que no quiere sacarle ni un peso a los fueguinos”

El subsecretario de Planificación y Cooperación Juan Pablo Deluca participó junto al intendente Martín Pérez de la reunión virtual en la que se habló de la promoción fueguina con Martín Kulfas. El funcionario nacional garantizó que no se tocarán los fondos de los fueguinos pero se aspira a que se invierta mejor. Desde el municipio elaborarán propuestas basadas en la industrialización de recursos naturales.

Río Grande.- El subsecretario de Planificación y Cooperación del Municipio, Juan Pablo Deluca, celebró por Radio Universidad 93.5 la posición tomada ayer por el Ministro de Desarrollo Productivo en la videoconferencia que mantuvo con el intendente Martín Pérez. “Venimos trabajando desde que Martín Pérez era diputado en el tema de la promoción industrial, que es parte de nuestra identidad como fueguinos, y tuvimos una charla muy positiva con el ministro, quien se puso a completa disposición. Es histórico que empiece a convocar a todos los actores de la provincia, porque siempre fuimos meros receptores de las decisiones que se tomaban a nivel nacional”, destacó.

El planteo fue “salir de la electrónica porque tenemos un potencial enorme con los recursos naturales. Ellos siempre hablan de empezar a tomar modelos de los países nórdicos, como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, y estamos viendo ese desarrollo para acercar propuestas. El año que viene los riograndenses vamos a cumplir cien años y la mitad estuvimos bajo el régimen de promoción industrial, y efectivamente queremos pensar en los próximos cincuenta años. Ya no buscamos parecernos a Manaos sino a alguna de las ciudades más importantes de los países nórdicos, que tienen índices de calidad de vida muy altos”, manifestó.

Aseguró que “los recursos naturales y la industria no son contradictorios, es más, lo que se viene planteando es agregar valor con la industrialización de recursos naturales. Esta sería la salida y estamos de acuerdo. Queremos que sea sostenible para nuestro medio ambiente, porque queremos nuestra tierra. El intendente siempre dice que la promoción es de los fueguinos y el ministro Matías Kulfas nos dijo que no iba a quitar un solo peso de eso. En todo caso quiere discutir cómo se gasta ese dinero”.

“Nos dijo que quiere dar la discusión para ver cómo utilizar el dinero que es nuestro y, si no sale una mejor propuesta, haremos la prórroga. Es el planteo que nos hizo. Se irán relevando las diferentes capacidades que tenemos para que salgan propuestas mejores. Es verdad que la nación gasta mucho dinero en nuestra promoción, pero no es sencillo atravesar los inviernos, estar aislados y no tener un paso a través de tierras o aguas argentinas. También la promoción tiene que ver con la construcción de soberanía. Llegó la hora de que nosotros podamos hacer propuestas, porque después del boom industrial de 2010 la mitad de la ciudad creció sobre asentamientos”, advirtió.

“El ministro remarcó que no quiere sacarle ni un peso a los fueguinos, sino que quiere que invirtamos de la mejor forma. Sabe de las capacidades que tenemos y pide que cada peso se invierta de la mejor forma”, concluyó.