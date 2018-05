La presidente de la obra social estatal calificó como “una mirada muy pequeña” las críticas de afiliados al gasto de medio millón de fondos públicos en la reunión de los presidentes de las obras sociales provinciales, prevista para el próximo 23 y 24 de mayo. A razón de $7.500 por cubierto, se pagarán 300 mil en total al restaurante Volver, y se suman 200 mil de alojamiento en el Hotel Arakur. Los distritos son 24 pero se espera a 40 personas, que aprovecharán el fin de semana largo para actividades turísticas, destacó Gallardo. “Les queremos dar la mejor recepción y estadía en nuestra provincia, y que se lleven un recuerdo imborrable de cómo los hemos recibido”, sostuvo.

Río Grande.- La presidente de la obra social estatal, Margarita Gallardo, justificó el gasto de medio millón de pesos de fondos públicos, para una cena y una noche de alojamiento a la comitiva de COSSPRA, que se reunirá el 23 y 24 de mayo en la capital fueguina.

Se trata del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina, que preside Martín Baccaro, y nuclea a las 24 obras sociales provinciales con el objeto de garantizar cobertura de salud a todos los afiliados en tránsito, mediante la coordinación de convenios de atención recíprocos.

En Tierra del Fuego serán agasajados con una “cena temática” para 40 personas, de acuerdo a la resolución de presidencia, valuada en 300 mil pesos, a razón de 7.500 pesos por cubierto. Además, se destinarán 200 mil pesos al alojamiento en el hotel Arakur, que implicaría una erogación de 5.000 pesos por persona por una noche de estadía, salvo que incluya la cobertura de todo el fin de semana por las actividades turísticas que, según la propia Gallardo, van a realizar los visitantes.

Por Radio Provincia fue consultada por esta cena, y afirmó que la OSEF está en condiciones de pagarla porque no hay déficit y los fondos se toman de la partida de ceremonial y protocolo, que no afecta las prestaciones: “Me alegra que me pregunten porque, si algo he hecho, es hablar de la transparencia de la obra social”, dijo.

Explicó que los convenios en el marco de COSSPRA permiten que “ante cualquier eventualidad en el resto del país tengamos quién nos cubra, y de hecho este año hubo como siete accidentes y las obras sociales provinciales estuvieron presentes para el auxilio de nuestros afiliados. COSSPRA es una estrategia institucional a la cual pertenecen todos los presidentes de las obras sociales y cada tres o cuatro años se hace un encuentro en la provincia. Son encuentros federales y se va visitando todo el país. En algunas ocasiones viajan los presidentes, en otras son los presidentes con los equipos técnicos. Hay cinco comisiones donde se deliberan distintos temas que urge tratar en las obras sociales provinciales. Esto fortalece toda la operatividad del sistema solidario, porque COSSPRA justamente es reciprocidad”, subrayó.

“La organización decidió reunirse acá y, como provincia anfitriona, queremos preparar el mejor recibimiento y la mejor estadía de ellos para trabajar en temas en los que estamos atravesados todas las obras sociales. Va a haber una mesa provincial de salud y estamos repartiendo invitaciones a los legisladores y referentes sanitarios”, informó.

Respecto de las críticas al gasto previsto en una sola cena, tal como circuló por las redes sociales, lo calificó como “un vuelo de perdiz. Ojalá en la provincia podamos volar más alto y publicar otras cosas. Es una cena de despedida que se le hace a todos los presidentes con sus asesores. Como justo es el feriado largo, algunos van a permanecer para recorrer nuestra provincia”, dijo de la actividad turística de los visitantes, y recordó que en su momento “han abierto la Casa de Tucumán cuando fueron nuestros equipos técnicos”, en la reunión realizada en esa provincia.

Cuestionó que se ponga “en detalle una cena, sin poner en valor todas las asistencias que hacen las obras sociales provinciales en todo el país frente a las distintas contingencias que tienen nuestros afiliados”.

“Nosotros los esperamos con los brazos abiertos, les queremos dar la mejor recepción y estadía en nuestra provincia, y que se lleven un recuerdo imborrable de cómo los hemos recibido”, remarcó, y consideró que “hay muchos que están opinando que ni siquiera residen en la provincia y son receptores de la intervención de los presidentes que conducen estas obras sociales. Me parece una mirada muy pequeña, menor, porque no se están perjudicando las prestaciones médicas: estoy tomando las partidas destinadas a esto”, aseveró.

“Me enorgullece ser transparente con cada peso de la obra social, que está expuesto a todas las auditorías. En este caso la resolución no se publicó todavía en el Boletín Oficial y algún empleado, con alguna intención, lo sacó del sistema y lo ha difundido. Me alegra y celebro la transparencia de esta información, porque nuestros afiliados son los receptores de toda la asistencia que da COSSPRA”, insistió.

Respecto de la “picardía de subir esa resolución”, dijo que le hubiera “encantado que publiquen cómo con los aportes y contribuciones de todos, o que la obra social va a hacer el esfuerzo de comprar el remedio más caro del mundo a una sola afiliada, que son cuatro millones cada mes y medio, más las derivaciones y gastos. Me hubiera encantado que publiquen los 40 millones que gastamos en ayuda económica, los aviones sanitarios. Por eso hablo del vuelo de perdiz”, sostuvo.

“Hay una picardía de alguien que sacó la información del sistema y hubo intención de publicar este acontecimiento de trascendencia nacional, donde los medios van a poder hablar con los presidentes y después vamos a dar las conclusiones del encuentro. Apenas firmé la resolución la publicaron, y todavía no estaba mandada al organismo que se encarga de publicar”, se quejó.

Dirigiéndose al periodista que la entrevistaba, Gallardo le agradeció la pregunta sobre este tema: “Me alegro de que me llames y poder explicarlo y que cuando viajes puedas contar con las obras sociales provinciales que te van a asistir”, manifestó la funcionaria, recordando que en el último tiempo “hubo muchos accidentes de tránsito, una señora se cayó y se rompió la cadera estando en Chubut, hay muchísimas contingencias fuera de la provincia y los afiliados pueden ir a la obra social provincial con la carta de presentación. Incluso un afiliado hizo una pancreatitis en Jujuy, no había llevado la carta de presentación pero enseguida nos comunicamos los presidentes y lo derivamos a Buenos Aires”.

Frente a la crisis y la falta de gestos de austeridad del gobierno, replicó que estos fondos “no surgen de la partida destinada a ayuda económica. Esta cena se hace con una empresa local, que es Volver, y está preparando todo un recibimiento especial para nuestros agasajados. No hay nada escondido y está la partida”, reiteró.

Como ejemplo de austeridad en el organismo que dirige, mencionó que “acá el viático son 300 pesos para todos los funcionarios de la obra social y viajamos con el mismo convenio de Aerolíneas que viajan nuestros afiliados. Esta cena trasciende al conjunto de nuestros afiliados, porque esto es solidaridad y, cuando salimos de la provincia, tenemos toda la atención médica”, dijo.

Asimismo, negó una crisis en la obra social que impida realizar este gasto de medio millón: “La obra social no está en una situación delicada. Hemos resuelto el pago de nuestros prestadores, no tenemos corte de servicios, administramos mejor la farmacia, las prácticas, implementamos servicios, resolvemos patologías en la provincia. El que dice que hay una situación delicada, que me lo pruebe. Yo tengo un presupuesto, y este, pasó por todos los pasos administrativos”, sentenció.

Finalmente destacó que “la gobernadora está comprometida” con este encuentro y “va a abrir el evento de COSSPRA con todos los presidentes. Lo que hablen los medios, no puedo manejarlo”, concluyó.