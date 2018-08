“Marchamos por una universidad que permita a movilidad y la promoción social”

La Facultad Regional Tierra del Fuego y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego se movilizaron en defensa de la universidad pública ante los recortes del gobierno del presidente Mauricio Macri. Por su parte el Decano de la FRTDF, ingeniero Mario Ferreyra, participó de la manifestación impulsada por la FUBA en el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación.

Río Grande.- Este jueves se realizaron sendas manifestaciones de las dos universidades estatales en esta ciudad, la Facultad Regional Tierra del Fuego y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que se movilizaron en defensa de la universidad pública ante los recortes del gobierno del presidente Mauricio Macri.

Primero, alrededor de las 17 horas, la UNTDF realizó un acto de repudio ante los recortes a las universidades públicas, luego, a las 19 horas, la UTN marchó desde su sede hacia la Plaza de las Américas donde ambas universidades realizaron una concentración expusieron su rechazo a los recortes de Nación.

“Marchamos para defender la educación pública universitaria de las políticas del gobierno del presidente Macri, del radicalismo y de la señora (Elisa) Carrió; de su plan de ajuste y recortes y marchamos también para que el futuro de la Argentina sea un poco mejor, con universidades, con industria y con una economía que crezca y que no sea solamente un círculo vicioso de pago de intereses a los sectores financieros”, dijo el licenciado Fabio Seleme, de la FAGDUT.

“Esperamos hacer sentir nuestra vos, esperamos hacer sentir el reclamo acá en Río Grande donde la universidad es mucho más importante de lo que muchos creen”.

El docente observó que “la universidad pública es la principal institución en la Argentina que permite la movilidad social para las clases sociales menos favorecidas. Es claro que Macri quiere atacar este tipo de instituciones; desde que llegó al poder ha atacado a las clases populares, acá sacó el subsidio al gas, se niega a renovar la promoción industrial, está afectando las asignaciones familiares especiales que tiene la Patagonia, también está afectando al Plan Remediar y a las vacunas, por eso la idea es encontrarnos con los gremios para armar equivalencia política entre todos los que estamos siendo afectados y poder construir un espacio que pueda hacerle frente a este gobierno y buscar sustituirlo, claramente”.

En Ushuaia después de la clase abierta en San Martín y Fadul, se marchó por la avenida San Martín hasta la Plaza Cívica. Todos los claustros universitarios adhirieron, el centro de estudiantes universitarios, terciarios, secundarios y algunos gremios como SOEM y Camioneros.

Presencia de gremios en la marcha

Durante la concentración en la Plaza de las Américas participaron referentes gremiales como Guillermo Vargas, del gremio de Camioneros.

“Venimos a acompañar porque nosotros somos trabajadores que tenemos hijos que van a la universidad; somos trabajadores que construimos el país y nuestros hijos estudian con el sacrificio de cada uno de los trabajadores, por eso creo que las políticas del Gobierno nacional que se están llevando adelante y que perjudican a nuestros hijos, es una situación que obliga al movimiento obrero y obliga al pueblo a movilizarse en defensa de sus derechos”, dijo Vargas.

El camionero agregó que “hoy no acompañamos a las universidades solamente, acompañamos a todos los trabajadores; nosotros tenemos un secretario general, tenemos compañeros que mandan sus hijos a las universidades públicas y por supuesto en ese contexto de sacrificio, nosotros entendemos que hay una realidad puntual que es que este modelo de política que está levando adelante el presidente (Mauricio) Macri son sumamente perjudiciales para el país en general”.

“Acá el pueblo se está movilizando para defender sus derechos, para defender su educación gratuita universitaria, para defender sus fuentes de trabajo y para defender la soberanía”, resumió.

“El paro va a ser contundente”

Por otra parte, Guillermo Vargas avizoró que “el paro del 24 y el 25 va a ser contundente; el Secretario General de Camioneros, el compañero Pedro Velázquez está trabajando con todos los delegados de los diferentes y creo que el pueblo trabajador se va a movilizar pacíficamente, no con la violencia que espera el gobierno nacional ya que entiendo que por situaciones como esta se han caído gobiernos en el país. La gente no quiere la violencia, quiere que se cambien las políticas que son perjudiciales y no las soporta más”.

Por último anticipó Vargas que este viernes viajarán con Pedro Velázquez a Buenos Aires donde tendrá lugar un importante encuentro del Consejo Directivo “donde seguramente vamos a anunciar cuáles son las medidas que tomaremos ante la difícil situación socioeconómica de los argentinos, pero creo que lo contundente va a ser el paro del 24 y 25 de septiembre, la Multisectorial 21F y la lucha que lleva adelante el compañero Walter Moyano en conjunto con la Confederación Nacional de Camioneros que ivolucra a todo el sector obrero; esto es de todos los obreros porque sin un trabajador pierde su salario, reduce sus ingresos, obviamente no va a poder mandar a sus hijos al colegio, así sea un colegio público”.