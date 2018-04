Marcha de velas contra los tarifazos

Multisectorial de Río Grande convoca a “Marcha de velas” contra el incremento de las tarifas. Dicen que lo hacen “conscientes de la necesidad que tenemos de sumar voces y expresiones que salgan al cruce de los tarifazos y aumentos de precios incesantes”. Será este jueves a las 19 horas en San Martín y Belgrano.

El comunicado señala que “Desde la Multisectorial de Río Grande, conscientes de la necesidad que tenemos de sumar voces y expresiones que salgan al cruce de los tarifazos y aumentos de precios incesantes -que llevan a nuestro pueblo a un profundo empobrecimiento- nos sumamos a la convocatoria nacional de este jueves”.

Luego se informa que a partir de las 19 horas, en la esquina de San Martín y Belgrano, “os riograndenses nos convocaremos para decir “Basta de aumento de tarifas””.

“El gobierno nacional ya confirmó que no dará marcha atrás con este nuevo tarifazo, mientras desde el gobierno de la provincia no se escucha pronunciamiento alguno al respecto. Por eso creemos que deben ser los trabajadores y el pueblo quienes, de punta a punta del país, hagamos saber que no se soporta la continuidad de esta política que intenta hundirnos en la pobreza, para que se sigan enriqueciendo los que más tienen y que las corporaciones y multinacionales sigan engordando sus bolsillos”, advierte el texto.

Que termina reafirmando: “El jueves 19 a las 19 horas todos a la Marcha de Velas en la esquina de San Martín y Belgrano”.