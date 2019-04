Marcelo Córdoba irá como candidato a legislador por una colectora de Bertone

El secretario general de ATE Río Grande Marcelo Córdoba oficializó su candidatura a legislador y consideró que es necesario dar el debate desde adentro del Poder Legislativo. Se postula como primer candidato en una lista colectora de Rosana Bertone. Lo acompaña el justicialista Pablo Cardozo y el dirigente del gremio petrolero René Vergara, como primer candidato a concejal de Río Grande, quien es titular de la departamental del PJ. Cuestionó los paquetes de leyes votados por la Legislatura y planteó que “no alcanza con los bombos para visibilizar el descontento”.

Río Grande.- El secretario general de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, oficializó este fin de semana su lanzamiento como candidato a legislador por el Partido Integración y Trabajo –PIT-, en un acto realizado en el quincho del gremio de Petroleros Privados.

Por FM La Isla, recordó que “ya en las elecciones pasadas nos habíamos presentado y estuvimos cerca de lograr una banca. El análisis que hemos hecho es que en estos últimos veinte años no nos alcanzó con la lucha gremial y creo que hoy esta lucha la tenemos que llevar al marco legislativo, donde se define la política de Estado, el presupuesto para salarios, para educación, para salud. Nosotros podemos ser útiles de acuerdo a nuestra experiencia”, afirmó.

Planteó que “hasta ahora los sindicatos que hemos luchado desde afuera, hemos perdido. Algunos sindicalistas lucharon para llegar y después desconocieron sus bases, cosa que nosotros obviamente rechazamos. El espíritu nuestro es un proyecto colectivo que encierra lo que hemos venido expresando por casi veinte años en la calle y es nuestra principal herramienta para poner a disposición de nuestras compañeras y compañeros, no solamente estatales, porque nuestra experiencia la trasladamos a los vecinos y a las distintas actividades”, dijo.

“Estos tres años y medio ha quedado a las claras lo que viene sucediendo con las políticas del gobierno nacional y ahora lo acaba de rematar con el congelamiento de precios de artículos de primera necesidad. El país está pasando por las situaciones más difíciles de los últimos 25 años. Únicamente el que no camina la calle o no tiene un pariente o conocido en el norte del país no sabe lo que está sucediendo y el dolor que significa no llegar a fin de mes, o no poder completar un tratamiento porque no alcanza el dinero para los medicamentos. Hay un daño en la sociedad y en los sectores más vulnerables que no tiene antecedente, al menos desde mi visión”, manifestó.

“En la provincia han quedado miles de trabajadores en la calle, sin obra social, sin salario. Algunos han perdido los asientos en las escuelas privadas, porque hoy la escuela pública necesita más asientos, más insumos y medicamentos en la salud pública, porque esos compañeros que han perdido el trabajo y el asiento en la escuela de gestión privada, hoy tienen que recurrir al estado, que los tiene que contener. Esas políticas de estado se definen en el Poder Legislativo, donde se trabaja sobre el presupuesto”, insistió.

Aspira a que los temas de contención social sean “prioridad en los presupuestos que vienen en los próximos cuatro años. Más allá de que pueda asumir un nuevo gobierno nacional o provincial, o continuar los que están, no va a ser cosa fácil de transitar”, advirtió.

Con raíz peronista

Respecto de quiénes lo acompañan en el PIT, destacó la participación del jefe de la departamental Río Grande del PJ, el dirigente de Petroleros Privados René Vergara, que va “como primer candidato a concejal de Río Grande. Nuestro partido es el Partido Integración y Trabajo, y tiene como base la doctrina de la justicia social. Venimos la gran mayoría del peronismo y, si bien yo no estuve activo, soy afiliado al justicialismo”, informó.

Sostuvo que la fuerza “principalmente la integran trabajadores, como es el caso del compañero de Petroleros René Vergara, Pablo Cardozo –segundo en la lista de legisladores-, que es un conocido militante del PJ, y nosotros de nuestro sector”.

“Hemos podido conjugar una idea que se plasma en las necesidades de sectores que hoy no son escuchados. Los sectores de la política que están asentados en la Legislatura y otros sectores se olvidan de esta parte. Nosotros también ponemos en juego nuestro transitar de estos últimos años, con un frente de trabajadores que lleva la lista 169 para las legislativas en el mes de junio”, dijo del estamento al que aspira ingresar.

Consideró que buscarán “la alternancia”, porque “creemos que la alternancia va a traer nuevas esperanzas y nuevos aires”, y fue crítico de la aprobación del paquete de leyes que incluye a la gestión de gobierno que respalda para la reelección.

“En los últimos 25 años los estatales hemos sufrido tres paquetes de leyes que fueron en contra de los intereses de los trabajadores y creo que no alcanza únicamente con visibilizar el descontento con los bombos y las banderas, y marchar, aunque seguramente lo vamos a seguir haciendo. Entendemos que no alcanza y que hay que dar el debate en el Poder Legislativo”, remarcó.

Consultado sobre la relación del sindicato con el gobierno de la provincia, dijo que “claramente en todos los frentes se ha mejorado un poco el salario pero esto no alcanza. Nosotros creemos que antes de fin de año debe haber un refuerzo en algún sentido, en el salario de los trabajadores, en las asignaciones familiares. La coyuntura económica y financiera es profunda y dolorosa, y nada alcanza, más allá de lo que hemos podido lograr tanto en el ámbito provincial como en el municipal”.

“Hoy nosotros creemos que la inflación que se prevé para 2019 ya la estamos pagando por adelantado en la góndola de los supermercados y por eso no hay ninguna mejora salarial que aguante. Por eso entendemos que hay que seguir hablando con los ejecutivos para ver qué ayuda se pueda dar antes de que concluya el año”, finalizó.